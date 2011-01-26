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Постер фильма Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество
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Киноафиша Фильмы Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество

Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество

Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo 18+
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О фильме

Музыкальная трагикомедия, собравшая несколько пересекающихся друг с другом историй путешествия к морю. Новелла “Уважение” расскажет о взаимоотношениях стареющего отца и его взрослого сына, направляющихся в Симеиз, а часть “Сотрудничество” – о предприимчивом продюсере, которому “повезло” встретить двойника Виктора Цоя.

  • Оригинальное “Шапито-шоу” включает четыре новеллы – “Любовь”, “Дружба”, “Уважение” и “Сотрудничество”. В прокате фильм был разделен на две части по две новеллы каждая.
  • В съемках приняли участие как профессиональные, так и непрофессиональные актеры. Многие из них появляются в картине под своими настоящими именами.
  • Исполнитель роли оператора Сергей Волжин-Ястребов (новелла “Сотрудничество”) скончался во время съемок фильма.
  • Фильм снимали в Крыму, на территории Симеиза, Алупки, Эски-Кермене и Кацивели, а также в Москве.
  • Профинансировал съемки российский предприниматель Вадим Беляев.
  • После выхода фильма в интернете можно было найти виртуальные платформы вымышленных героев ленты, включая блог киберстранника, видеоканал продюсера и сайт арт-группы “Толпа”.
  • Лента является обладателем специального приза жюри “Серебряный Георгий” XXXIII Московского Международного кинофестиваля.

Фильм-загадка, фильм-шутка, фильм-лабиринт. 4 части и 4 путешествия к морю, 4 пересекающиеся новеллы: Любовь, Дружба, Уважение и Сотрудничество. Герои каждой из новелл прибывают в приморский городок, и переживают поворотные фрагменты своей жизни. Фрагменты развиваются почти синхронно, — кто-то сходит с ума от любви, кто-то страдает не находя понимания у друзей, кто-то пытается завоевать уважение отца, а кто-то — наладить сотрудничество с компаньонами. Как в жизни, когда каждый видит себя центром своей собственной драмы, герои «Шапито» являются героями каждый в своей истории, при этом в чужих историях — они порой еле заметные персонажи. Истории исполнены трагического пафоса — но ведь именно так переживает каждый человек личную драму, когда со стороны все выглядит даже смешно. Чем более серьезен герой, тем комичнее он себя ведет.

Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество - трейлер
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 26 января 2011
Дата выхода
26 января 2011 Россия Organic Films
26 января 2012 Беларусь
26 января 2012 Казахстан
26 января 2012 Украина
16 июля 2014 Франция
Производство INmotion Films, Organic Films, Passenger Film Studio
Другие названия
Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo, Shapito show - partie 1, Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество
Режиссер
Сергей Лобан
В ролях
Петр Мамонов
Петр Мамонов
Вера Строкова
Вера Строкова
Сергей Попов
Алексей Подольский
Валерий Заводовский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
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Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
В качестве эпиграфа хочется пафосно перефразировать классика: "Весь мир - шапито, а люди в нем ..."
Давно уже не видела качественного… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мамонов понравился. У него энергетика совершенно особенная, он как-то сразу выпучился из всей этой каши.

От первого фильма остались впечатления… Читать дальше…
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