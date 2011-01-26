Фильм-загадка, фильм-шутка, фильм-лабиринт. 4 части и 4 путешествия к морю, 4 пересекающиеся новеллы: Любовь, Дружба, Уважение и Сотрудничество. Герои каждой из новелл прибывают в приморский городок, и переживают поворотные фрагменты своей жизни. Фрагменты развиваются почти синхронно, — кто-то сходит с ума от любви, кто-то страдает не находя понимания у друзей, кто-то пытается завоевать уважение отца, а кто-то — наладить сотрудничество с компаньонами. Как в жизни, когда каждый видит себя центром своей собственной драмы, герои «Шапито» являются героями каждый в своей истории, при этом в чужих историях — они порой еле заметные персонажи. Истории исполнены трагического пафоса — но ведь именно так переживает каждый человек личную драму, когда со стороны все выглядит даже смешно. Чем более серьезен герой, тем комичнее он себя ведет.