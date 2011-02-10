Мантикора 3D, 2010

На ночных дорогах Москвы опасно – одна за другой происходят таинственные аварии, в результате которых погибают люди. И каждый раз на месте аварий видят странные черные машины. Давнее соперничество между стритрейсерами и профессиональными автогонщикам разгорается с новой силой. Главная героиня – независимая современная девушка, лидер группы ночных гонщиков, оказывается втянутой в смертельную игру. Самые скоростные машины, лучшие гонщики, нервы на пределе – Московские улицы замерли. Старт! Но можно ли победить в этой гонке?