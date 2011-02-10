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Мантикора 3D Мантикора 3D
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Мантикора 3D, 2010

2010 / Россия
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 1.2
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О фильме

На ночных дорогах Москвы опасно – одна за другой происходят таинственные аварии, в результате которых погибают люди. И каждый раз на месте аварий видят странные черные машины. Давнее соперничество между стритрейсерами и профессиональными автогонщикам разгорается с новой силой. Главная героиня – независимая современная девушка, лидер группы ночных гонщиков, оказывается втянутой в смертельную игру. Самые скоростные машины, лучшие гонщики, нервы на пределе – Московские улицы замерли. Старт! Но можно ли победить в этой гонке?

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 1.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 10 февраля 2011
Премьера в мире 10 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Владимир Китт
В ролях
Каренина Катя
Завьялов Алексей
Ледовских Софья
Чурова Анна
Воробьев Даниил
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мантикора 3D 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Камочек 2 апреля 2015, 12:51
Когда же наши режиссеры смириться с тем, что не могут снимать кино про гонщиков, к тому же еще и страшное))))))))
piklic 2 апреля 2015, 12:51
что-то отзывов маловато , никто не ходил что ли?!!
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