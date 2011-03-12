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Attack the Block

Чужие на районе, 2011

2011 / Великобритания
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фантастической комедии британского режиссера Джо Корниша разворачивается в одном из неблагополучных районов Южного Лондона. Шайка подростков, не дающая покоя всей округе, своими неосторожными действиями провоцирует настоящее инопланетное нашествие. Малолетней шпане не остается ничего иного, кроме как вооружиться своими привычными битами и кастетами и встать на защиту Брикстона и его жителей, которых они еще не так давно сами терроризировали.

  • Чтобы подобрать оружие для героев фильма, режиссер Джо Корниш специально провел опрос среди подростков: респонденты должны были ответить, чем они стали бы обороняться от инопланетян.
  • Квентин Тарантино включил картину в свой личный топ-10 фильмов 2011 года.
  • Съемочная группа старалась максимально ограничить использование компьютерной графики. Так, например, роль маленького пришельца исполнила миниатюрная женщина, а фосфоресцирующие зубы тварей приводились в движение с помощью аниматроники.
  • Джо Корниш признался, что на создание фильма его вдохновил просмотр “Знаков” М. Найта Шьямалана (2002). По словам самого Корниша, он задумался, как бы разворачивалась подобная ситуация в Южном Лондоне.
  • Большинство подростков – исполнителей главных ролей были найдены благодаря визитам в средние школы и открытым онлайн-прослушиваниям.

Южный Лондон, Брикстон. Ноябрь. Группа юных хулиганов под предводительством четырнадцатилетнего Мозеса не дает житья обитателям не слишком благополучного квартала новостроек. Однажды прямо на автостоянку, где тусуется шпана, приземляется маленькое злобное инопланетное существо. Раздраженный агрессией космического гостя главарь шайки убивает пришельца. Если бы он только знал, что вслед за галактическим первопроходцем «на районе» появятся куда более крупные, страшные и агрессивные чудовища. Теперь Мозесу и его бойцам предстоит нелегкая миссия – защитить родной квартал от кровожадной нечисти из межзвездных глубин.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 17 ноября 2011
Премьера в мире 12 марта 2011
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джо Корниш
Джо Корниш
В ролях
Ник Фрост
Ник Фрост
Люк Тредэвэй
Люк Тредэвэй
Кристофер Уилсон
Джамейн Хантер
Джоди Уиттакер
Джоди Уиттакер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чужие на районе 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Симпатичный фильм, а если учесть, что это дебют - так вообще впечатляющий.
Быстро разгоняется, не отвлекаясь на ерунду. Класс держит до… Читать дальше…
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Актуальное кинцо, особенно на фоне летних событий в Лондоне. Хотите посмотреть на британскую гопоту – вам сюда, пожалуйста. Очень познавательно.… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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