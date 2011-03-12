Чужие на районе, 2011

Южный Лондон, Брикстон. Ноябрь. Группа юных хулиганов под предводительством четырнадцатилетнего Мозеса не дает житья обитателям не слишком благополучного квартала новостроек. Однажды прямо на автостоянку, где тусуется шпана, приземляется маленькое злобное инопланетное существо. Раздраженный агрессией космического гостя главарь шайки убивает пришельца. Если бы он только знал, что вслед за галактическим первопроходцем «на районе» появятся куда более крупные, страшные и агрессивные чудовища. Теперь Мозесу и его бойцам предстоит нелегкая миссия – защитить родной квартал от кровожадной нечисти из межзвездных глубин.