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Постер фильма Шапито-шоу: Любовь и дружба
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Киноафиша Фильмы Шапито-шоу: Любовь и дружба

Шапито-шоу: Любовь и дружба

Shapito-shou: Lyubov i druzhba 18+
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О фильме

Новелла Любовь. Спешите видеть! Пронзительная история любви хрупкой девушки, которая мечтала стать принцессой и загадочного юноши, который скрывается от людей под именем Киберстранник. Море слез и бездна отчаяния! Могут ли Золушка и Человек-Невидимка быть вместе? Только у нас!

Новелла Дружба. Впервые на экране! Юноша, утративший способность слышать, но сохранивший пылающее сердце, и мальчик с ледяным осколком в глазу. Коварное предательство и несгибаемое мужество! Огненный Данко и Ледяной Кай, две стихии, столкнувшись, могут уничтожить Вселенную! Торопитесь видеть!

Шапито-шоу: Любовь и дружба - трейлер
Шапито-шоу: Любовь и дружба  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 26 января 2011
Дата выхода
12 декабря 2011 Россия Organic Films 16+
26 января 2012 Беларусь
26 января 2012 Казахстан
20 декабря 2011 США
5 апреля 2012 Украина
16 июля 2014 Франция
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $696 511
Производство INmotion Films, Organic Films, Passenger Film Studio
Другие названия
Shapito-shou: Lyubov i druzhba, Chapiteau Show, Chapiteau-show, Shapito Show, Shapito show - partie 2, Шапито-шоу: Любовь и дружба
Режиссер
Сергей Лобан
В ролях
Петр Мамонов
Петр Мамонов
Вера Строкова
Вера Строкова
Сергей Попов
Алексей Подольский
Валерий Заводовский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 16 голосов
7.6 IMDb
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Шапито-шоу: Любовь и дружба

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Шапито-шоу: Любовь и дружба - трейлер
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