Новелла Любовь. Спешите видеть! Пронзительная история любви хрупкой девушки, которая мечтала стать принцессой и загадочного юноши, который скрывается от людей под именем Киберстранник. Море слез и бездна отчаяния! Могут ли Золушка и Человек-Невидимка быть вместе? Только у нас!

Новелла Дружба. Впервые на экране! Юноша, утративший способность слышать, но сохранивший пылающее сердце, и мальчик с ледяным осколком в глазу. Коварное предательство и несгибаемое мужество! Огненный Данко и Ледяной Кай, две стихии, столкнувшись, могут уничтожить Вселенную! Торопитесь видеть!