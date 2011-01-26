Новелла Любовь. Спешите видеть! Пронзительная история любви хрупкой девушки, которая мечтала стать принцессой и загадочного юноши, который скрывается от людей под именем Киберстранник. Море слез и бездна отчаяния! Могут ли Золушка и Человек-Невидимка быть вместе? Только у нас!
Новелла Дружба. Впервые на экране! Юноша, утративший способность слышать, но сохранивший пылающее сердце, и мальчик с ледяным осколком в глазу. Коварное предательство и несгибаемое мужество! Огненный Данко и Ледяной Кай, две стихии, столкнувшись, могут уничтожить Вселенную! Торопитесь видеть!
|12 декабря 2011
|Россия
|Organic Films
|16+
|26 января 2012
|Беларусь
|26 января 2012
|Казахстан
|20 декабря 2011
|США
|5 апреля 2012
|Украина
|16 июля 2014
|Франция