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Hanyo / The Housemaid

Служанка, 2010

2010 / Корея
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Девушка по имени Ен-ий устраивается на работу в богатый дом. Глава семейства Хун практически все время проводит на работе, его беременная жена Хэ-ра изводит прислугу своими капризами, лишь малышка Нами, за которой присматривает Ен-ий, растет дружелюбной и милой девочкой. Вскоре на новую служанку обращает внимание хозяин дома. Героиня не противится ухаживаниям Хуна и заводит с ним интрижку. Эта связь кажется Ен-ий приятной и необременительной ровно до тех пор, пока она не узнает о своей беременности. Об этом становится известно старой служанке Бьюнг-сик. Она не упускает случая доложить о происходящем хозяйке…

  • Фильм является ремейком одноименной картины 1960 года. 
  • В одной из сцен фильма на арт-объекте, расположенном позади героини, можно различить цитаты на английском. Эти фразы заимствованы из романа “Подруга скорбящих” американского писателя Натаниэла Уэста. Темы произведения перекликаются с темами картины - одиночество, адюльтер, физическое насилие и другие. 
  • В саундтрек фильма вошли такие классические произведения, как Соната для фортепиано №26 и Соната для фортепиано №17 Людвига ван Бетховена, а также ария La Mamma Morta из оперы Умберто Джордано “Андре Шенье” в исполнении Марии Каллас. 

Ли Юни поступает гувернанткой к богатым буржуа, и вскоре глава семьи, испорченный отпрыск олигарха Хун, живущий в великолепном дизайнерском особняке, делает ее своей любовницей. С этого момента жизнь в доме резко меняется, и не в лучшую сторону. Начинается игра, в которой уже непонятно, кто кого соблазняет, и в которую оказываются втянуты и прекрасная жена Хуна и его моложавая и крайне прагматичная теща.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 12 мая 2011
Премьера в мире 13 мая 2010
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Им Санг Су
В ролях
Ли Чжан Чже
Юн Йео Чжонг
Ву Сео
Чон До-ён
Чон До-ён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Служанка 9 постеров
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28 октября 2022 15:00
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