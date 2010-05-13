Служанка, 2010

Девушка по имени Ен-ий устраивается на работу в богатый дом. Глава семейства Хун практически все время проводит на работе, его беременная жена Хэ-ра изводит прислугу своими капризами, лишь малышка Нами, за которой присматривает Ен-ий, растет дружелюбной и милой девочкой. Вскоре на новую служанку обращает внимание хозяин дома. Героиня не противится ухаживаниям Хуна и заводит с ним интрижку. Эта связь кажется Ен-ий приятной и необременительной ровно до тех пор, пока она не узнает о своей беременности. Об этом становится известно старой служанке Бьюнг-сик. Она не упускает случая доложить о происходящем хозяйке…