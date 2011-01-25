У главного героя фильма, парня по имени Иннокентий, все в жизни не слава богу. Во-первых, его увольняют с работы - какой бы неприбыльной она ни была, а стабильный доход приносила. Во-вторых, его вместе с таким же неудачливым приятелем выгоняют из съемной квартиры. В-третьих, Кеша безответно влюбляется в прекрасную, но капризную журналистку Алису… Однажды, прогуливаясь по ночному городу, парень сталкивается со странным бродягой. В обмен на последние гроши незнакомец наделяет Иннокентия необычной способностью проходить сквозь стены. Волшебный навык помогает решить материальные трудности, но скоро герой понимает, что в сердечных делах ему по-прежнему нужно рассчитывать лишь на самого себя…
Что нужно сделать, чтобы добиться любви дерзкой журналистки, да еще по имени Алиса? Подарить ей лютики? Сказать: «Алиса, лисичка моя». Подкатить на карете? Или тупо завалить ее деньгами и подарками? Пока Кеша, помощник знаменитого фокусника, ломает над этим голову, его увольняют с работы и он остается с двумя десятками в кармане и чувством, что жизнь не удалась. Да и те клянчит какой-то бродяга, обещая исполнить любое его желание. А после встречи с ним, Кеша осознает: Он умеет проходить сквозь стены! Его новый дар - путь к счастью. Но даже, если все стены мира - не помеха, как пробиться к сердцу любимой?
|25 января 2011
|Россия
|Парадиз
|16+
|25 января 2011
|Беларусь
|26 января 2011
|Казахстан
|11 ноября 2011
|США
|25 января 2011
|Украина
Армяне еще не научились снимать фильмы.
Сюжет никакушный,режесура тоже. Смысл… Читать дальше…