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Постер фильма Поцелуй сквозь стену
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Киноафиша Фильмы Поцелуй сквозь стену

Поцелуй сквозь стену

Potseluy skvoz stenu 18+
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Факты

О фильме

У главного героя фильма, парня по имени Иннокентий, все в жизни не слава богу. Во-первых, его увольняют с работы - какой бы неприбыльной она ни была, а стабильный доход приносила. Во-вторых, его вместе с таким же неудачливым приятелем выгоняют из съемной квартиры. В-третьих, Кеша безответно влюбляется в прекрасную, но капризную журналистку Алису… Однажды, прогуливаясь по ночному городу, парень сталкивается со странным бродягой. В обмен на последние гроши незнакомец наделяет Иннокентия необычной способностью проходить сквозь стены. Волшебный навык помогает решить материальные трудности, но скоро герой понимает, что в сердечных делах ему по-прежнему нужно рассчитывать лишь на самого себя…

  • Сценарист фильма Амет-хан Магомедов появился в кадре в эпизодической роли. 
  • В 2010 году вышел еще один фильм с участием Антона Шагина (Иннокентий) и Сергея Газарова (Виктор Пилсудский) - романтическая комедия “Без мужчин”. 
  • “Поцелуй сквозь стену” - второй фильм Вартана Акопяна, в котором одну из центральных ролей исполняет Павел Воля. 
  • Карина Андоленко (журналистка Алиса) и Иван Охлобыстин (бродяга-волшебник) в 2008 году снимались вместе в детективном сериале “Шальной ангел”. 
  • Финальная сцена фильма снималась недалеко от Лужкова моста, одного из самых популярных мест Москвы, куда принято вешать замки молодоженам. Чтобы провести съемку, участок временно перекрыли, но прямо во время съемок в кадр загадочным образом попала старушка, которая попросила у Антона Шагина мелочи. Тот помог ей, а позже члены съемочной группы шутили, что это была настоящая волшебница.
  • Павел Воля, сыгравший соседа героя, Кондратьева, уже сотрудничал с режиссером Вартаном Акопяном в его предыдущем проекте «Платон». На площадке Павел так вжился в образ, что даже в перерывах слонялся по локациям с отрешенной улыбкой.

Что нужно сделать, чтобы добиться любви дерзкой журналистки, да еще по имени Алиса? Подарить ей лютики? Сказать: «Алиса, лисичка моя». Подкатить на карете? Или тупо завалить ее деньгами и подарками? Пока Кеша, помощник знаменитого фокусника, ломает над этим голову, его увольняют с работы и он остается с двумя десятками в кармане и чувством, что жизнь не удалась. Да и те клянчит какой-то бродяга, обещая исполнить любое его желание. А после встречи с ним, Кеша осознает: Он умеет проходить сквозь стены! Его новый дар - путь к счастью. Но даже, если все стены мира - не помеха, как пробиться к сердцу любимой?

Поцелуй сквозь стену - трейлер
Поцелуй сквозь стену  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 25 января 2011
Дата выхода
25 января 2011 Россия Парадиз 16+
25 января 2011 Беларусь
26 января 2011 Казахстан
11 ноября 2011 США
25 января 2011 Украина
Сборы в мире $1 956 616
Другие названия
Potseluy skvoz stenu, Kiss Through a Wall, Поцелуй сквозь стену
Режиссер
Вартан Акопян
В ролях
Антон Шагин
Антон Шагин
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Павел Воля
Павел Воля
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.8
Оцените 22 голоса
3.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3591 В жанре «комедия»  1009 В жанре «фантастика»  463 В фильмах России  628
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Поцелуй сквозь стену

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
irinasv2 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отменное Г, даже не советую тратить свое время в кинотеатре.
Армяне еще не научились снимать фильмы.
Сюжет никакушный,режесура тоже. Смысл… Читать дальше…
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Поцелуй сквозь стену - трейлер
Поцелуй сквозь стену Трейлер
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Поцелуй сквозь стену Клип mishki gammi на песню между нами стена
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