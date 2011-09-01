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Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне
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Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне, 2011

2011 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Могучий и мудрый старик Вуквукай, настоящий человек Тундры, чья жизнь неотделима от оленя, вот уже 72 года живет в глубине Чукотского полуострова в Чаунской тундре. «Маленький камень» — так в переводе с чукотского звучит его имя. Бригада Вуквукая выпасает огромное оленье стадо, более 14 тысяч голов. Их жизнь — постоянная борьба за выживание и благополучие в тяжелейших погодных условиях Чаун-Чукотки. Они глубоко верят в силу традиций и потому побеждают в этой борьбе. Их хранит древняя культура чукчей-оленеводов, а они живут ею и сохраняют ёе. Пока это так, их мир остается незыблем. И это — истина Вуквукая.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 1 сентября 2011
Премьера в мире 1 сентября 2011
Возраст 0+
Режиссер
Алексей Вахрушев
В ролях
Владислав Нувано
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне 1 постер
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