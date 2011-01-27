Оповещения от Киноафиши
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
Жизнь за один день

Жизнь за один день

Life in a Day 18+
О фильме

Одна планета, 24 часа, 6 миллиардов точек зрения Беспрецедентный совместный проект Ридли Скотта и портала Youtube.

Летом 2010 года Youtube предложил пользователям заснять на видео свою жизнь в один конкретный день - 24 июля 2010 года. В результате было получено более 4,5 тысяч часов материала, из которых Кевин МакДональд и Ридли Скотт собрали грандиозную киномозаику, потрясающую величием замысла и высочайшим уровнем исполнения.

В числе 60 стран, жители которых откликнулись на приглашение, оказались и кинолюбители из России - присланные ими сюжеты также вошли в общую картину мира, каким он был 24 июля прошлого года...

Жизнь за один день - трейлер
Жизнь за один день  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 24 июля 2011
Премьера в мире 27 января 2011
Дата выхода
2 июня 2011 Россия Каравелла-DDC
2 июня 2011 Беларусь
27 января 2011 Бразилия
8 июня 2011 Германия
2 июня 2011 Казахстан
24 июля 2011 Канада
26 августа 2011 Румыния
27 января 2011 США
2 июня 2011 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $607 169
Производство LG, Scott Free Productions, YouTube
Другие названия
Life in a Day, La vida en un día, A Vida em um Dia, Az élet egy napban, Dzień z życia, La vita in un giorno, Life in a Day - Ein Tag auf unserer Erde, LIFE IN A DAY 地球上のある一日の物語, Livet under en dag, Một Ngày Trên Trái Đất, O zi din viata, Zivljenje v dnevu, Život u jednom danu, Η ζωή σε μια μέρα, Жизнь за один день, Життя за один день
Режиссер
Кевин МакДональд
Кевин МакДональд
В ролях
Синди Баэр
Мэттью Ирвинг
Дрэйк Шеннон
Борис Гришкевич
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Жизнь за один день
Жизнь за один день 7.4
Жизнь за один день (2021)
Боб Марли 7.3
Боб Марли (2012)
Человек 8.4
Человек (2015)
Марина Абрамович. В присутствии художника 7.4
Марина Абрамович. В присутствии художника (2012)
В поисках Джо 7.0
В поисках Джо (2011)
Уитни 7.3
Уитни (2018)

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Man Я на самом деле люблю свой холодильник. Это такая классная штука. Он стоит в углу. Молчит, ни слова. Я люблю свой холодильник. Больше ничего — только мой холодильник!
Жизнь за один день - трейлер
Жизнь за один день Трейлер
Жизнь за один день - трейлер 2
Жизнь за один день Трейлер 2
