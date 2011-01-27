Отзывы о фильме
Одна планета, 24 часа, 6 миллиардов точек зрения Беспрецедентный совместный проект Ридли Скотта и портала Youtube.
Летом 2010 года Youtube предложил пользователям заснять на видео свою жизнь в один конкретный день - 24 июля 2010 года. В результате было получено более 4,5 тысяч часов материала, из которых Кевин МакДональд и Ридли Скотт собрали грандиозную киномозаику, потрясающую величием замысла и высочайшим уровнем исполнения.
В числе 60 стран, жители которых откликнулись на приглашение, оказались и кинолюбители из России - присланные ими сюжеты также вошли в общую картину мира, каким он был 24 июля прошлого года...
|2 июня 2011
|Россия
|Каравелла-DDC
|2 июня 2011
|Беларусь
|27 января 2011
|Бразилия
|8 июня 2011
|Германия
|2 июня 2011
|Казахстан
|24 июля 2011
|Канада
|26 августа 2011
|Румыния
|27 января 2011
|США
|2 июня 2011
|Украина