Одна планета, 24 часа, 6 миллиардов точек зрения Беспрецедентный совместный проект Ридли Скотта и портала Youtube.

Летом 2010 года Youtube предложил пользователям заснять на видео свою жизнь в один конкретный день - 24 июля 2010 года. В результате было получено более 4,5 тысяч часов материала, из которых Кевин МакДональд и Ридли Скотт собрали грандиозную киномозаику, потрясающую величием замысла и высочайшим уровнем исполнения.

В числе 60 стран, жители которых откликнулись на приглашение, оказались и кинолюбители из России - присланные ими сюжеты также вошли в общую картину мира, каким он был 24 июля прошлого года...