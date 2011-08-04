Пункт назначения 5, 2011

Смерть вездесуща как никогда и отправляется на охоту за жертвами, когда видение одного спасает группу рабочих от смерти незадолго до катастрофического крушения моста.

Но «везунчики» не должны были выжить, и в безумной гонке «не на жизнь, а на смерть» они отчаянно пытаются избежать своей зловещей участи.