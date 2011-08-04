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Пункт назначения 5 Пункт назначения 5
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Final Destination 5

Пункт назначения 5, 2011

2011 / США
7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Заключительная часть хоррор-франшизы расскажет о группе офисных работников, чудом спасшихся от смерти при ужасном обрушении моста. Однако шутки с судьбой плохи, и вскоре те, кому суждено было все же оказаться на месте катастрофы, начинают погибать при странных обстоятельствах.

  • Выжившие герои работают в компании “Presage Paper”. Слово “Presage” переводится как “предчувствие”. Также спа-салон, который посещает Иссак, называется “Ming Yun”, что можно перевести как “судьба”.
  • На роль Кэндис пробовалась Эшли Тисдейл.
  • Начальная сцена катастрофы длится 4 минуты и 44 секунды. Это самая длинная сцена бедствия из всех пяти фильмов франшизы.
  • Изначально сценарист Эрик Хайссерер рассматривал аквапарк в качестве локации для катастрофы. После обсуждений с режиссером и продюсерами Хайссерер все же остановился на варианте с подвесным мостом.
  • Для Тони Тодда это третье экранное появление во франшизе. Актер снялся в первых двух фильмах, а в третьем присутствовал только как рассказчик за кадром. В четвертой картине Тодд участия не принимал.
  • В издание фильма на Blu-Ray включены две альтернативные сцены смертей.
  • Исполнитель роли Денниса Дэвид Кокнер также снимался в телесериале “Офис”: в обеих лентах персонаж Кокнера работает в компании, торгующей бумагой.

Смерть вездесуща как никогда и отправляется на охоту за жертвами, когда видение одного спасает группу рабочих от смерти незадолго до катастрофического крушения моста.
Но «везунчики» не должны были выжить, и в безумной гонке «не на жизнь, а на смерть» они отчаянно пытаются избежать своей зловещей участи.

7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 25 августа 2011
Премьера в мире 4 августа 2011
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Стивен Куэйл
Стивен Куэйл
В ролях
Эмма Белл
Эмма Белл
Дэвид Кокнер
Дэвид Кокнер
Николас Д'
Тони Тодд
Тони Тодд
Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Пункт назначения 5
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В шестом «Пункте назначения» в центре сюжета будут спасатели «Ежедневных героев» поместят в жесткие экстремальные условия.
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17 марта 2020 09:13
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