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Черный лебедь Черный лебедь
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Black Swan

Черный лебедь, 2010

2010 / США
8.3 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Известная нью-йоркская труппа готовится к открытию нового сезона. После ухода примы-балерины директор озабочен поисками танцовщицы, способной исполнить партию Черного лебедя. Молодая, но одаренная балерина Нина Сейерс надеется, что легендарная партия достанется ей, но руководство труппы отдает предпочтение другой кандидатуре. Нина завидует Лили - балерине, получившей главную партию, - но старается не демонстрировать своих истинных чувств. Однажды девушки вместе отправляются в ночной клуб, чтобы развеяться, однако дальнейшие события становятся страшным испытанием для Нины и ее психики… 

  • Мила Кунис получила роль Лили без официального прослушивания. По совету Натали Портман режиссер картины Даррен Аронофски побеседовал с Милой по Скайпу, этого оказалось достаточно, чтобы ее утвердили.
  • Во время съёмок Натали Портман познакомилась со своим будущим мужем - танцором Бенжаменом Мильпье. 
  • В детстве Мила Кунис занималась балетом. Во время подготовки к съемках актриса работала с хореографом на протяжении трех месяцев, чтобы убедительно выглядеть на экране.
  • Замысел картины родился у Даррена Аронофски еще в начале 2000-х, при этом режиссер вдохновлялся повестью “Двойник” Федора Достоевского.

Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить все.

8.3 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 10 февраля 2011
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 1 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Мила Кунис
Мила Кунис
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Все актеры и съемочная группа
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Черный лебедь
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Интерес Аронофски к теме запредельного закрепился за ним со времен «Рестлера» и «Фонтана»: в обеих картинах герои находятся на грани чего-то жестокого и очень опасного. «Черный лебедь» в этом смысле абсолютно идет в русле предыдущих высказываний, только на сей раз режиссер исследует искусство – не в научном, разумеется, смысле, а словно бы нащупывая то, что происходит внутри творца в моменты истины. Кадр из фильма «Черный…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
именно по тем причинам, ко которым некоторым этот фильм не понравится - мне понравился...этот как переезд в голову и душу главной героини...а еще для… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм непростой, и это полностью отразилось в отношении к нему зрителей.
Отрицание или Поклонение,причём полутона не доминируют.
Тема балета немного… Читать дальше…
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