Черный лебедь, 2010

Известная нью-йоркская труппа готовится к открытию нового сезона. После ухода примы-балерины директор озабочен поисками танцовщицы, способной исполнить партию Черного лебедя. Молодая, но одаренная балерина Нина Сейерс надеется, что легендарная партия достанется ей, но руководство труппы отдает предпочтение другой кандидатуре. Нина завидует Лили - балерине, получившей главную партию, - но старается не демонстрировать своих истинных чувств. Однажды девушки вместе отправляются в ночной клуб, чтобы развеяться, однако дальнейшие события становятся страшным испытанием для Нины и ее психики…
Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить все.
Отрицание или Поклонение,причём полутона не доминируют.
Тема балета немного… Читать дальше…