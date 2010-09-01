Черный лебедь, 2010

Наша рецензия

Интерес Аронофски к теме запредельного закрепился за ним со времен «Рестлера» и «Фонтана»: в обеих картинах герои находятся на грани чего-то жестокого и очень опасного. «Черный лебедь» в этом смысле абсолютно идет в русле предыдущих высказываний, только на сей раз режиссер исследует искусство – не в научном, разумеется, смысле, а словно бы нащупывая то, что происходит внутри творца в моменты истины. Кадр из фильма «Черный…