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Постер фильма Женщина
6.0
Женщина - Трейлер
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6.0

Женщина

, 2011
The Woman
США / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Женщина
6.0
Женщина - Трейлер
Женщина  Трейлер

О фильме

Успешный юрист и примерный семьянин Крис находит в лесу одичавшую людоедку. Выследив и поймав её, он привозит дикарку к себе домой и заковывает в кандалы в погребе, намереваясь сделать из пленницы цивилизованную женщину. Крис убеждает жену и детей держать это в тайне, но вскоре его поведение резко меняется, и ситуация полностью выходит из-под контроля.

В ролях

Карли Бэйкер
Шена Бэрри
Марсия Беннетт
Deanna
Анджела Беттис
Belle Cleek
Шон Бриджерс
Шон Бриджерс
Chris Cleek
Лорен Эшли Картер
Peggy Cleek
Поллианна МакИнтош
Поллианна МакИнтош
The Woman
Brandon Gerald Fuller
Baby
Chris Krzykowski
Roger
Shyla Molhusen
Darlin' Cleek
Gordon Vincent
Clapp Boy
Зак Рэнд
Brian Cleek
Режиссер Лаки МакКи
Сценарист Джек Кетчам, Лаки МакКи
Композитор Sean Spillane
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 23 января 2011
Дата выхода
23 января 2011 Россия 18+
22 ноября 2011 Германия
23 января 2011 Казахстан
14 октября 2011 Канада R
14 октября 2011 США
29 августа 2014 Тайвань
23 января 2011 Украина
MPAA R
Сборы в мире $1 449
Производство Modernciné
Другие названия
The Woman, La prisionera, Kobieta, La cannibale, La femme étrange, La mujer, Naine, Nữ Sát Nhân, The W, The Woman: Nem Todo Monstro Vive na Selva, Η γυναίκα, Жената, Женщина, ザ・ウーマン 飼育された女, 獸女, A Mulher Selvagem, Jack Ketchum's The Woman, 野蛮女人

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

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Женщина - Трейлер
Женщина Трейлер
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саундтрек фильма Женщина

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