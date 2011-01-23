Успешный юрист и примерный семьянин Крис находит в лесу одичавшую людоедку. Выследив и поймав её, он привозит дикарку к себе домой и заковывает в кандалы в погребе, намереваясь сделать из пленницы цивилизованную женщину. Крис убеждает жену и детей держать это в тайне, но вскоре его поведение резко меняется, и ситуация полностью выходит из-под контроля.
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