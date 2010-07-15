Недалекое будущее. Семилетние Ребекка и Томас живут в небольшом прибрежном городке и дружат с самого детства. После окончания школы семнадцатилетняя Ребекка возвращается в родной городок и у нее завязывается бурный роман с подросшим Томасом.

Спустя несколько месяцев Томас погибает в нелепой автокатастрофе. Отчаявшаяся Ребекка не находит себе места до тех пор, пока ей не приходит в голову безумная идея. В недалеком будущем вполне обыденным явлением стало клонирование людей, пусть общество и не до конца принимает это научное изобретение. Ребекка решает дать новую жизнь своему потерянному возлюбленному…

В доме на берегу моря повзрослевшая Ребекка растит обаятельного сына Томаса, который уверен, что его отец погиб в автокатастрофе. Ребекка никогда не говорит вслух о клонировании. Пока не появляется кое-кто из прошлой жизни и тайное не становится явным.