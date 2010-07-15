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Постер фильма Чрево
6.7
Чрево - Дублированный трейлер
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6.7

Чрево

, 2010
Womb
Германия, Франция, Венгрия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Чрево
6.7
Чрево - Дублированный трейлер
Чрево  Дублированный трейлер

О фильме

Недалекое будущее. Семилетние Ребекка и Томас живут в небольшом прибрежном городке и дружат с самого детства. После окончания школы семнадцатилетняя Ребекка возвращается в родной городок и у нее завязывается бурный роман с подросшим Томасом.

Спустя несколько месяцев Томас погибает в нелепой автокатастрофе. Отчаявшаяся Ребекка не находит себе места до тех пор, пока ей не приходит в голову безумная идея. В недалеком будущем вполне обыденным явлением стало клонирование людей, пусть общество и не до конца принимает это научное изобретение. Ребекка решает дать новую жизнь своему потерянному возлюбленному…

В доме на берегу моря повзрослевшая Ребекка растит обаятельного сына Томаса, который уверен, что его отец погиб в автокатастрофе. Ребекка никогда не говорит вслух о клонировании. Пока не появляется кое-кто из прошлой жизни и тайное не становится явным.

В ролях

Ева Грин
Ева Грин
Ребекка
Мэтт Смит
Мэтт Смит
Thomas
Питер Уайт
Ralph
Ханна Мюррэй
Ханна Мюррэй
Monica
Джесси Хоффманн
Thomas - 5 Years
Наталия Тена
Наталия Тена
Rose
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Judith
Иштван Ленарт
Henry
Раби О.Фи
Rebecca - 9 Years
Tristan Christopher
Thomas - 10 Years
Режиссер Бенедек Флигауф
Сценарист Бенедек Флигауф
Композитор Макс Рихтер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция / Венгрия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 13 марта 2015
Премьера в мире 15 июля 2010
Дата выхода
20 января 2011 Россия Каравелла-DDC
20 января 2011 Беларусь
15 июля 2010 Германия
13 октября 2011 Испания
20 января 2011 Казахстан
14 сентября 2010 Канада
15 июля 2010 США
20 января 2011 Украина
18 августа 2011 Чехия
Бюджет €3 660 000
Сборы в мире $36 257
Производство Razor Film Produktion GmbH, Inforg Stúdió, Asap Films
Другие названия
Womb, Vientre, Bản Sao, Clone, Dölyatağı, Gimda, Kloon, Łono, Materica, Méh, Ventre, Womb - Il grembo di Rebecca, Μήτρα, Утроба, Черево, Чревo, 克隆丈夫, 愛を複製する女, 複製情人, Womb - Méh, Чрево, 子宫

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Чрево - Дублированный трейлер
Чрево Дублированный трейлер
Чрево - Трейлер
Чрево Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

[первые слова]
Ребекка Всё кончено. Я всегда буду с тобой говорить. И мне всё равно, если ты молчишь. Только потому, что ты ушёл, не значит, что тебя здесь больше нет. Возможно, всё, что мне когда-либо было нужно — это этот дар.
[гладит живот]
Ребекка Тот, что ты подарил мне в конце

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