Спустя несколько месяцев Томас погибает в нелепой автокатастрофе. Отчаявшаяся Ребекка не находит себе места до тех пор, пока ей не приходит в голову безумная идея. В недалеком будущем вполне обыденным явлением стало клонирование людей, пусть общество и не до конца принимает это научное изобретение. Ребекка решает дать новую жизнь своему потерянному возлюбленному…
В доме на берегу моря повзрослевшая Ребекка растит обаятельного сына Томаса, который уверен, что его отец погиб в автокатастрофе. Ребекка никогда не говорит вслух о клонировании. Пока не появляется кое-кто из прошлой жизни и тайное не становится явным.
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