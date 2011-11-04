Убойное Рождество Гарольда и Кумара, 2011

Режиссер фильма Тодд Штраус-Шульсон замечен в камео: он появляется в нарезке жестоких поступков Сергея Кацова, который перерезает Шульсону горло.

По сюжету фильма Эдриан лжет Мэри, что Кумар работает в Белом доме. Кэл Пенн, исполнитель роли Кумара, на самом деле работал в Белом доме и взял отпуск, чтобы поучаствовать в съемках этого фильма.

Когда Эдриан привязывает рождественскую елку к крыше своего автомобиля, он говорит: «Давай бросим это дерево у Сулу», имея в виду Гарольда, которого играет Джон Чо. Джон Чо воплотил на киноэкране образ мистера Сулу в обеих частях перезагрузки франшизы «Звездный путь».

Дэвид Бартка, который играет Дэвида Бартку, в реальной жизни является мужем Нила Патрика Харриса, который играет Нила Патрика Харриса. Обычно подобные роли в титрах обозначаются как “играл самого себя”, но в этом фильме все обставлено так, будто актеры именно исполняют роли своих персонажей.

Тодд Штраус-Шульсон предложил роль в фильме Дэнни Трехо после того, как сделал с его фотографией рождественский коллаж в программе Photoshop.

Первоначально этот фильм должны были снимать создатели серии, Джон Гурвиц и Хейден Шлоссберг, но к ним обратились с предложением перезапустить франшизу «Американский пирог» за три месяца до начала производства. Они продолжили работу в качестве сценаристов и сопродюсеров этого фильма, одновременно написав и сняв фильм «Американский пирог: Все в сборе».

Вафлябот, робот, который лепит и печет вафли, основан на персонаже из неизданного студенческого комедийного сценария, написанного Гурвицем и Шлоссбергом в далеком 2000 году. Позже Тодд Штраус-Шульсон с полной серьезностью говорил, что съемки сцен с использованием Вафлябота были самыми трудными и требовали больше всего времени.

Продавцов рождественских елок, которых сыграли Рза и Да'Вон Макдональд, зовут Ламар и Латрелл соответственно. Ламар Латрелл – это настоящее имя гомосексуального афроамериканца Три-Лэмба из франшизы «Месть ботаников», которого сыграл Ларри Б. Скотт.

В какой-то момент в фильме Кумар вступает в спор о том, лучше ли оригинальный «Каратэ-пацан», чем его ремейк 2010 года «Каратэ-пацан». Семь лет спустя Шлоссберг и Гурвиц напишут и поставят спин-офф этого фильма, сериал «Кобра Кай».

Помимо трех фильмов о Гарольде и Кумаре, дуэт Джона Чо и Эдди Кэй Томаса появился в «Американском пироге» и его продолжениях. Хотя в этом фильме Эдди Кэй Томас сыграл второстепенного персонажа, в «Американском пироге» и трех его продолжениях он сыграл Финча, одного из главных героев, а уже Джон Чо сыграл там только второстепенного персонажа.

Было использовано более 400 спецэффектов, в основном созданных с помощью 3D моделей и компьютерной графики.

Часть юмористической драматургии фильма связана с тем, что дочь босса мафии, Мария, девственница. Это перекликается с темой Рождества Христова, центральной для всего фильма.