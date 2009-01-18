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Спунер, 2009

2009 / США
4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
не может продать ни одной машины, а будучи 30-летним, до сих пор живет с родителями. Родители выставляют его из дома, босс грозит увольнением, а девушка мечты собирается улететь на Филиппины.
4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 29 сентября 2011
Премьера в мире 18 января 2009
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик DalmatianFilm
Режиссер
Дрейк Доримус
Дрейк Доримус
В ролях
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Нора Зеетнер
Джо Нуньес
Джо Нуньес
Марк Бун Джуниор
Марк Бун Джуниор
Шей Уигэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спунер 4 постера
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