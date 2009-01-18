Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Спунер
Spooner
Спунер, 2009
2009 / США
Смотреть трейлер
4.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Жанр:
драма
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
не может продать ни одной машины, а будучи 30-летним, до сих пор живет с родителями. Родители выставляют его из дома, босс грозит увольнением, а девушка мечты собирается улететь на Филиппины.
Развернуть
4.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2009
Премьера в России
29 сентября 2011
Премьера в мире
18 января 2009
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
DalmatianFilm
Режиссер
Дрейк Доримус
В ролях
Мэттью Лиллард
Нора Зеетнер
Джо Нуньес
Марк Бун Джуниор
Шей Уигэм
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Спунер
Зои
(2018)
6.7
Новизна
(2017)
6.6666665
Равные
(2015)
7.6363635
Полной грудью
(2013)
6.4
Пляжная вечеринка
(2013)
3.5
Миром правит толстый мальчик
(2012)
6.5333333
Из головы
(2012)
7.2727275
Как сумасшедший
(2011)
7.9166665
Американское лето
(2009)
4.7
В любви все средства хороши
(2009)
6
Что такое любовь
(2007)
5.8
Пит Смаллс мертв
(2010)
5.1
4 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Related video
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить