Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Палата Палата
Киноафиша Фильмы Палата
The Ward

Палата, 2010

2010 / США
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в штате Орегон в 60-х годах XX века. После попытки сжечь свой дом юная Кристен попадает в психиатрическую лечебницу “Норт Бенд” на принудительное лечение. Помимо нее, в клинике находятся еще четыре девушки, проходящие альтернативную терапию под присмотром доктора Стрингера. В первую же ночь в стенах больницы Кристен осознает, что в здании творится что-то неладное. Последовавшие за ее открытием исчезновения пациенток только укрепляют подозрения героини, однако Стрингер считает, что тревога Кристен – лишь обостренный симптом психического заболевания.

  • Первая полнометражная работа режиссера Джона Карпентера за восемь лет с момента выхода фильма “Призраки Марса. По словам самого Карпентера, в проекте его привлекла его камерность – относительно низкий бюджет, ограниченный актерский состав, небольшие пространства для съемок.
  • При подготовке к съемочному процессу Джон Карпентер посмотрел большое количество фильмов о психических болезнях и психиатрических клиниках.
  • Премьерный показ картины состоялся 13 сентября 2010 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
  • Один из черно-белых фильмов, которые героини смотрят по телевизору, – это хоррор "Замученный" Берта А. Гордона (1960).
  • При бюджете в 10 000 000 долларов картина собрала в прокате всего 1 200 000 долларов.
  • В одном из интервью Джона Карпентера спросили о том, почему он сам не написал музыку к фильму. Режиссер ответил, что он слишком стар для этого. Однако позднее Карпентер продолжил сочинять музыку, написав саундтрек для короткометражного фильма “Шум” и перезапуска франшизы “Хэллоуин” 2018 года.
  • Карпентер отметил, что ему было очень приятно работать в проекте, где главные роли принадлежат женщинам. Он сказал, что талант и увлеченность актрис проектом добавили в фильм новые краски.
     

Кристен проходит лечение в психиатрической лечебнице. Вместе с ней проходят лечение еще четыре девушки. По ночам, когда больница погружается во тьму, она слышит странные пугающие звуки и понимает, что они тут не одни. Одна за другой девушки начинают исчезать, и Кристен понимает, что должна как можно скорее выбраться отсюда. Пытаясь сбежать, она понимает, что истинная природа звуков намного ужаснее, чем могло показаться вначале.

7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 16 июня 2011
Премьера в мире 13 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джон Карпентер
Джон Карпентер
В ролях
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Линдси Фонсека
Линдси Фонсека
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Мэми Гаммер
Мэми Гаммер
Даниэль Панабэйкер
Даниэль Панабэйкер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Туман
Туман (1980)
6.769231
Хэллоуин
Хэллоуин (1978)
6.2
Деревня проклятых
Деревня проклятых (1995)
5.7
Все парни любят Мэнди Лейн
Все парни любят Мэнди Лейн (2006)
4.642857
Полтергейст
Полтергейст (2015)
6.529412
Пираньи 3DD
Пираньи 3DD (2011)
6.352941
Поцелуй мумии
Поцелуй мумии (1998)
4.5
Вампиры
Вампиры (1998)
6.8333335
Разлука
Разлука (2021)
4.6
Союзники
Союзники (2016)
7.634146
Эксперимент: Зло
Эксперимент: Зло (2014)
7
И наступит тьма
И наступит тьма (2010)
6
Фильм находится в подборках
Фильмы про жестокость Фильмы про жестокость
Фильмы про врачей Фильмы про врачей
Ужасы про призраков Ужасы про призраков
Постер фильма Палата 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Палата смотреть онлайн

Палата
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Хэллоуин
 
Полтергейст
 
Пираньи 3DD
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Психушка, девчонки, попытки побега. Хелло, Снайдер! Кто следующий в очереди на лоботомию?

Опять творится непонятная хрень, кому-то что-то… Читать дальше…
Егор Богров 5 марта 2023, 14:42
Прикоп, мaгнит, тайник, - ищи на Крaкен 2krn(ставим точку)me ИСПOЛЬЗУЙТЕ ВПН. По всeм городaм РФ!
Отзывы Написать
23 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Палата
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джон Карпентер не исключает своего возвращения к режиссуре У мастера жанрового кино есть несколько идей, но он не стремится их воплощать, пока не закончится пандемия.
Написать
1 февраля 2021 16:31
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 5
Отрывок 5
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши