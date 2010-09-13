Палата, 2010

Действие разворачивается в штате Орегон в 60-х годах XX века. После попытки сжечь свой дом юная Кристен попадает в психиатрическую лечебницу “Норт Бенд” на принудительное лечение. Помимо нее, в клинике находятся еще четыре девушки, проходящие альтернативную терапию под присмотром доктора Стрингера. В первую же ночь в стенах больницы Кристен осознает, что в здании творится что-то неладное. Последовавшие за ее открытием исчезновения пациенток только укрепляют подозрения героини, однако Стрингер считает, что тревога Кристен – лишь обостренный симптом психического заболевания.
Кристен проходит лечение в психиатрической лечебнице. Вместе с ней проходят лечение еще четыре девушки. По ночам, когда больница погружается во тьму, она слышит странные пугающие звуки и понимает, что они тут не одни. Одна за другой девушки начинают исчезать, и Кристен понимает, что должна как можно скорее выбраться отсюда. Пытаясь сбежать, она понимает, что истинная природа звуков намного ужаснее, чем могло показаться вначале.
Опять творится непонятная хрень, кому-то что-то… Читать дальше…