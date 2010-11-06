Не бойся темноты, 2011

Салли Херст– одинокая замкнутая девочка, которая приезжает на Род Айленд, чтобы пожить со своим отцом и его девушкой в старинном особняке девятнадцатого века, который они реставрируют. Исследуя обветшавший дом, Салли находит потайной подвал, куда никто не заглядывал с момента загадочного исчезновения архитектора особняка, произошедшего больше века назад. Сама того не желая, Салли выпускает на свободу древние порождения тьмы, которые собираются затащить ее в страшную бездну, скрывающуюся под полом старого дома. Теперь ей предстоит убедить Алекса и Ким, что это не плод ее фантазии - пока отталкивающие существа не поглотили их всех.