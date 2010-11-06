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Не бойся темноты Не бойся темноты
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Don't Be Afraid of the Dark

Не бойся темноты, 2011

2011 / США / Австралия
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Девочка Салли приезжает в старое поместье, которое реставрирует ее отец Алекс вместе со своей новой подругой Ким. Исследуя жилище, она начинает слышать загадочные голоса и обнаруживает, что они доносятся из наглухо запечатанного камина. Некие существа внутри нашептывают Салли, что хотят с ней подружиться, но когда девочка приоткрывает крышку, от их дружелюбия не остается и следа. 

  • Руны, вырезанные на камне над камином, в котором живут существа, означают “Бойтесь” в руническом алфавите Elder Futhark. 
  • Действие происходит в Провиденсе, штат Род-Айленд, на родине Говарда Лавкрафта, написавшего рассказ “Крысы в стенах”, который, по-видимому, вдохновил на создание этого фильма.
  • В оригинальном телефильме “Не бойся темноты” 1973 года персонаж Салли была женой Алекса, а не его дочерью. В этой версии его жену зовут Ким, так же, как звали актрису, сыгравшую жену Алекса в фильме 1973 года. 
  • Рейтинговая ассоциация оценила фильм на рейтинг “R”, несмотря на то, что он создавался под более “мягкий” рейтинг “PG-13”. Сценарист и продюсер Гильермо дель Торо счел это комплиментом. Когда он спросил комиссию, что нужно вырезать, чтобы получить рейтинг “PG-13”, ему ответили: “Зачем портить по-настоящему страшный фильм?”
     

Салли Херст– одинокая замкнутая девочка, которая приезжает на Род Айленд, чтобы пожить со своим отцом и его девушкой в старинном особняке девятнадцатого века, который они реставрируют. Исследуя обветшавший дом, Салли находит потайной подвал, куда никто не заглядывал с момента загадочного исчезновения архитектора особняка, произошедшего больше века назад. Сама того не желая, Салли выпускает на свободу древние порождения тьмы, которые собираются затащить ее в страшную бездну, скрывающуюся под полом старого дома. Теперь ей предстоит убедить Алекса и Ким, что это не плод ее фантазии - пока отталкивающие существа не поглотили их всех.

7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 13 октября 2011
Премьера онлайн 31 марта 2019
Премьера в мире 6 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Трой Никси
Трой Никси
В ролях
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Гай Пирс
Гай Пирс
Бэйли Мэдисон
Бэйли Мэдисон
Алан Дэйл
Эмилия Бернс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не бойся темноты 6 постеров
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Не бойся темноты
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Понятно, почему они там у себя в Америке с ума все сходят. Они же все более-менее в домах живут, и раз в неделю, мне кажется, выходит фильм о том,… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Миленько. Картинка красивая очень.
Мелкие пакостники довольно странные. Так и остались совершенно неразъясненными. Или это такие зубных феи? И… Читать дальше…
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26 голосов
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