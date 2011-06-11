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Тачки 2, 2011

2011 / США
7.8 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четырехкратный победитель Кубка Большого Поршня Молния МакКуин поддается на уговоры своего друга Мэтра и принимает вызов итальянца Франческо Бернулли. Компания друзей отправляется на самую престижную гонку — Мировой Гран-При, этапы которого проходят по всему миру. Но едва оказавшись в Токио они, по нелепому стечению обстоятельств, оказываются вовлечены в шпионские разборки. 

  • Из уважения к умершему в 2008 году Полу Ньюману, в картине не появляется озвученный им в первом фильме персонаж Дока Хадсона. Филмор, изначально озвученный Джорджем Карлином, умершим также в 2008, был озвучен Ллойдом Шерром. Красная пожарная машина, озвученная в предыдущем фильме Джо Рэнфтом, появляется в этом фильме, но не имеет реплик. 
  • Финн МакМиссл должен был появиться в первом фильме. По задумке, Молния МакКуин и Салли должны были смотреть шпионский фильм с его участием.
  • Фирменный знак фильмов “Pixar” – грузовик “Pizza Planet” – появляется дважды: в качестве гостя в телешоу “Tire Talk” и в качестве зрителя ближе к концу фильма. 
  • Первый фильм “Pixar”, не номинированный на премию “Оскар” за лучший анимационный фильм с момента учреждения этой награды в 2001 году.
  • Во время полета в Токио Мэтр и Молния смотрят автомобильную версию “Замка Такеши”, старого японского игрового шоу.

Молния МакКуин и его друг Мэтр в новом высокооктановом приключении. Начинается самая важная и престижная в мире гонка, Мировой Гран-При, в котором будет определен самый классный гонщик из всех категорий – Формула-1, NASCAR, Le Mans. МакКуину предстоит соревноваться с лучшими из лучших, на самых красивых и опасных трассах Японии, Франции и Италии. Но главное – Молния еще не знает, что они с Мэтром окажутся в самом сердце запутанного и головокружительного шпионского заговора...

7.8 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 23 июня 2011
Премьера онлайн 27 апреля 2016
Премьера в мире 11 июня 2011
Возраст 18+
MPAA G
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Брэд Льюис
В ролях
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
Бонни Хант
Бонни Хант
Чич Марин
Чич Марин
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
xivet43099 23 июня 2023, 15:07
Обожаю этот мультик. Неважно сколько вам лет - он вам точно понравится, другого и быть не может. Мультик то самое главное не про машинки, а про… Читать дальше…
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