Тачки 2, 2011

Молния МакКуин и его друг Мэтр в новом высокооктановом приключении. Начинается самая важная и престижная в мире гонка, Мировой Гран-При, в котором будет определен самый классный гонщик из всех категорий – Формула-1, NASCAR, Le Mans. МакКуину предстоит соревноваться с лучшими из лучших, на самых красивых и опасных трассах Японии, Франции и Италии. Но главное – Молния еще не знает, что они с Мэтром окажутся в самом сердце запутанного и головокружительного шпионского заговора...