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Фильмы
Весенний снег
6.0
Весенний снег
, 2005
Haru no yuki
Япония / мелодрама, драма, исторический / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.0
Причины посмотреть
О фильме
- по мотивам книги "Море изобилия" Юкио Мисима.
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Весенний снег красив, но увы, недолговечен, как и первая любовь, что драматична, коротка, несвоевременна…
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В ролях
Сатоси Цумабуки
Kiyoaki Matsugae
Юко Такэути
Satoko Ayakura
Соускэ Такаока
Shigekuni Honda
Митсухиро Оикава
H.I.H Tohin-nomiya harunorioh
Томорово Тагути
Yamada, Butler of Matsugae family
Джанко Такахата
H.R.H Tohin-nomiya
Кэндзиро Исимару
Marquis Ayakura
Йошико Миядзаки
Marchioness Ayakura
Киоко Кисида
Kiyoaki's grandmother
Кёко Мая
Marchioness Matsugae
Режиссер
Исао Юкисада
Сценарист
Юкио Мисима
,
Синсуке Сато
,
Тихиро Ито
Композитор
Таро Ивасиро
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Япония
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2005
Премьера в мире
7 октября 2005
Дата выхода
2 марта 2011
Россия
9 октября 2005
Япония
Сборы в мире
$9 692 519
Производство
Cine Bazar, Fuji Television Network (Fuji TV), Hakuhodo DY Media Partners
Другие названия
Haru no yuki, Neve de Primavera, Snowy Love Fall in Spring, Spring Snow, 春の雪, 春之雪, 春雪
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Рейтинг фильма
6.0
Оцените
11
голосов
6.6
IMDb
Отзывы о фильме
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