Пеликан, 2011

В небольшом греческом городке живет простой работяга Демосфен. У него есть любимая жена и замечательный сын, которого зовут Янис. Что еще нужно для счастья? Внезапная смерть супруги становится для героя тяжким ударом. Золотой крестик – единственное, что осталось на память о дорогой женщине – Демосфен отдает сыну. Однако юноша менят памятную вещицу на птенца пеликана, которого привез в здешние края капитан корабля. Узнав об этом, Демосфен перестает разговаривать с Янисом. Тем временем пеликан подрастает, привлекая к себе всеобщее внимание и превращаясь в настоящий символ города…