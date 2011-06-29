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Пеликан Пеликан
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Nicostratos, le Pélican

Пеликан, 2011

2011 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В небольшом греческом городке живет простой работяга Демосфен. У него есть любимая жена и замечательный сын, которого зовут Янис. Что еще нужно для счастья? Внезапная смерть супруги становится для героя тяжким ударом. Золотой крестик – единственное, что осталось на память о дорогой женщине – Демосфен отдает сыну. Однако юноша менят памятную вещицу на птенца пеликана, которого привез в здешние края капитан корабля. Узнав об этом, Демосфен перестает разговаривать с Янисом. Тем временем пеликан подрастает, привлекая к себе всеобщее внимание и превращаясь в настоящий символ города…

  • Главную роль в фильме исполнил известный режиссер Эмир Кустурица.
  • В основу сценария легла книга Эрика Буассе. В свою очередь, на написание этой истории писателя и сценариста вдохновил реальный случай – во время поездки в Грецию он познакомился с местным юношей и его пеликаном. 
  • Картина была отмечена специальным призом Международного детского кинофестиваля TIFF. 
  • Изначально фильм должен был называться “Греческое лето”. 
  • В съемках картины были задействованы пеликаны из заповедника, расположенного в коммуне Виллар-де-Домб, Франция. Специально для съемок нескольких пеликанов транспортировали в Грецию.

После того, как отец-вдовец стал отдаляться от сына, мальчик взял к себе на воспитание настоящего пеликана.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 21 июля 2011
Премьера в мире 29 июня 2011
Возраст 0+
Прокатчик Вест
Режиссер
Оливье Орле
В ролях
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
Франсуа-Ксавье Демезон
Франсуа-Ксавье Демезон
Тибо Ле Геллек
Димитрис Сарикизоуглоу
Сократис Пацикас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пеликан 2 постера
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Пеликан
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