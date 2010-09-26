Отзывы о фильме
О чем думает женщина, когда смотрит на мужчину? Что она чувствует, когда мужчина смотрит на ее обнаженное тело? Есть ли у обнаженного женского тела свой особый язык?
Гимн эротичности, которую мужчина все же нашел после долгих поисков.
|27 января 2011
|Россия
|Каравелла-DDC
|27 января 2011
|Беларусь
|4 ноября 2010
|Дания
|27 января 2011
|Казахстан
|26 сентября 2010
|Канада
|11 ноября 2010
|США
|27 января 2011
|Украина