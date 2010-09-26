Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 4.2
Мужчина в поисках эротики

The Erotic Man 18+
О фильме

Гимн женской чувственности

О чем думает женщина, когда смотрит на мужчину? Что она чувствует, когда мужчина смотрит на ее обнаженное тело? Есть ли у обнаженного женского тела свой особый язык?

Гимн эротичности, которую мужчина все же нашел после долгих поисков.

Страна Дания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 26 сентября 2010
Дата выхода
27 января 2011 Россия Каравелла-DDC
27 января 2011 Беларусь
4 ноября 2010 Дания
27 января 2011 Казахстан
26 сентября 2010 Канада
11 ноября 2010 США
27 января 2011 Украина
Бюджет $1 400 000
Производство Danmarks Radio (DR), Nordisk Film, Sunset Productions
Другие названия
The Erotic Man, Det erotiske menneske, El hombre erótico, Erootiline mees, Eroottiset ihmiset, Erotic Man, Erotik Adam, Erotiskais cilvēks, Męski erotyk, Ο ερωτικός άντρας, Мужчина в поисках эротики
Режиссер
Йорген Лет
В ролях
Йорген Лет
Рейтинг фильма

5.1
11 голосов
4.2 IMDb
Отзывы о фильме

