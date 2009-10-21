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Неуловимый Люк
Lucky Luke
Неуловимый Люк, 2009
2009 / Франция / Аргентина
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5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Жанр:
комедия
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О фильме
Счастливчик Люк возвращается в свой родной город, где в то время хозяйничают злодеи Пат Покер и Билли Зи Ки. Там он встретит свою любовь, певицу из местной таверны по имени Белль, а также столкнется со своими давними врагами.
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5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2009
Премьера в России
4 августа 2011
Премьера в мире
21 октября 2009
Возраст
18+
Прокатчик
Top Film Distribution
Бюджет
€27 000 000
Режиссер
Джеймс Ют
В ролях
Жан Дюжарден
Мельвиль Пупо
Сильви Тестю
Микаэль Юн
Михаил Галустян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
4.7
IMDb
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3 постера
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