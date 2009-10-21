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Неуловимый Люк Неуловимый Люк
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Lucky Luke

Неуловимый Люк, 2009

2009 / Франция / Аргентина
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме
Счастливчик Люк возвращается в свой родной город, где в то время хозяйничают злодеи Пат Покер и Билли Зи Ки. Там он встретит свою любовь, певицу из местной таверны по имени Белль, а также столкнется со своими давними врагами.
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 4 августа 2011
Премьера в мире 21 октября 2009
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Бюджет €27 000 000
Режиссер
Джеймс Ют
Джеймс Ют
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Микаэль Юн
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Постер фильма Неуловимый Люк 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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