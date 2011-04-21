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Постер фильма Затаившиеся 3D
5.5
Затаившиеся 3D - Дублированный трейлер
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5.5

Затаившиеся 3D

, 2011
Hidden 3D
Канада, Италия / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Затаившиеся 3D
5.5
Затаившиеся 3D - Дублированный трейлер
Затаившиеся 3D  Дублированный трейлер

О фильме

Компания подростков отправляется на выходные в заброшенный дом, в котором некогда располагался реабилитационный центр для людей с тяжелыми зависимостями. Над пациентами проводились тайные экперименты, в результате которых изганные из людей пороки никуда не исчезли, а нашли себе новых носителей. Они переполнены желанием мести и жестокой расплаты, ведь один из героев оказался невольно связанным с давнишними чудовищными опытами… Так начинается крававый отсчет жертв…

В ролях

Шон Клемент
Brian Carter
Симонетта Солдер
Haley Gable
Джордан Хэйес
Джордан Хэйес
Vicky
Джейсон Бликер
Simon
Девон Бостик
Девон Бостик
Lucas
Бьянка Мерджел
Kimberly
Alessia Agrosì
Rita
Аллан Колман
Chester
Доун Форд
Susan Carter
Elliott Larson
Child #1 - Haley's Son
Режиссер Джэк Фрост, Антуан Томас
Сценарист Коралина Катальди-Тассони, Alan Smithy, Alana Smithy, Мариано Баино
Композитор Алессандро Молинари
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Италия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 21 апреля 2011
Дата выхода
21 апреля 2011 Россия Каравелла-DDC 16+
21 апреля 2011 Беларусь
6 декабря 2011 Германия
21 апреля 2011 Италия
21 апреля 2011 Казахстан
21 апреля 2011 Украина
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $1 670 477
Производство Caramel Films, Don Carmody Productions, ReDark
Другие названия
Hidden 3D, Almas que no descansan, Criaturas ocultas, Dans l'Ombre 3D, Filhos da Escuridao, Hidden, HIDDEN ヒドゥン, Saklı Ruh, Sanktuarium, Zataivshiesya, Затаившиеся 3D, Ті, що зачаїлися, 隐藏, Filhos da escuridão, Dans l'ombre, Sakli Ruh

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
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Трейлеры фильма

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Затаившиеся 3D - Дублированный трейлер
Затаившиеся 3D Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Затаившиеся 3D

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:54
Зрители оценивают фильм как средний, без особых ухищрений; посмотреть можно. Однако подача кажется заезженной, не вызывает сильного желания пересматривать, даже для поклонников жанра. Некоторые отмечают жестокость и непривлекательную историю. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты и уверенная реализация жанровых элементов. Слабые — предсказуемость и слабая драматургия. Фильм подойдет тем, кто любит жанр и спокойный темп.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Как то всё заезженно..особо желания смотреть что-то нет,хотя я поклонница таких жанров ✊
523561 2 апреля 2015, 12:51
В целом нормальный фильм, без особых ухищрений правда.



Посмотреть можно.
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