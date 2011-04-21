Компания подростков отправляется на выходные в заброшенный дом, в котором некогда располагался реабилитационный центр для людей с тяжелыми зависимостями. Над пациентами проводились тайные экперименты, в результате которых изганные из людей пороки никуда не исчезли, а нашли себе новых носителей. Они переполнены желанием мести и жестокой расплаты, ведь один из героев оказался невольно связанным с давнишними чудовищными опытами… Так начинается крававый отсчет жертв…
ПроизводствоCaramel Films, Don Carmody Productions, ReDark
Другие названия
Hidden 3D, Almas que no descansan, Criaturas ocultas, Dans l'Ombre 3D, Filhos da Escuridao, Hidden, HIDDEN ヒドゥン, Saklı Ruh, Sanktuarium, Zataivshiesya, Затаившиеся 3D, Ті, що зачаїлися, 隐藏, Filhos da escuridão, Dans l'ombre, Sakli Ruh
VickyНет. Это место словно бункер — кто его строил, тот му#ак!
Отзывы зрителей о фильме Затаившиеся 3D
Киноафиша ИИ11 сентября 2025, 16:54
Зрители оценивают фильм как средний, без особых ухищрений; посмотреть можно. Однако подача кажется заезженной, не вызывает сильного желания пересматривать, даже для поклонников жанра. Некоторые отмечают жестокость и непривлекательную историю. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты и уверенная реализация жанровых элементов. Слабые — предсказуемость и слабая драматургия. Фильм подойдет тем, кто любит жанр и спокойный темп.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.
Отзывы о фильме
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