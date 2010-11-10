Телохранитель, 2010

Известный в криминальных кругах гангстер Гарри Митчелл по прозвищу Митч выходит из тюрьмы. Герой твердо намерен завязать с темным прошлым, но на первых порах ему не остается ничего другого, как заниматься рэкетом на пару со старым приятелем Билли. Вскоре Митчу подворачивается другая работа - он знакомится с кинозвездой Шарлоттой, которая, устав от популярности и толп папарацци, остро нуждается в телохранителе. Вскоре между героями вспыхивает настоящее чувство. Митч готов посвятить всю свою жизнь Шарлотте, любить ее, заботиться о ней, однако с его планами не хочет считаться криминальный авторитет Роб Грант. Если гангстер захочет начать новую жизнь, расплаты за этот шаг не избежать...
История отмотавшего срок мелкого преступника, решившего порвать с жизнью вне закона и стать мелким услужником для начинающей актрисы. Но криминальное прошлое его не отпускает — из-за роковой ошибки герой вступает в дуэль с мстительным ганстером.
Ээээнд аааааааиииияяяяяй вилл олвэейз лав… Читать дальше…