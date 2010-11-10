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Телохранитель Телохранитель
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London Boulevard

Телохранитель, 2010

2010 / США / Великобритания
7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Известный в криминальных кругах гангстер Гарри Митчелл по прозвищу Митч выходит из тюрьмы. Герой твердо намерен завязать с темным прошлым, но на первых порах ему не остается ничего другого, как заниматься рэкетом на пару со старым приятелем Билли. Вскоре Митчу подворачивается другая работа - он знакомится с кинозвездой Шарлоттой, которая, устав от популярности и толп папарацци, остро нуждается в телохранителе. Вскоре между героями вспыхивает настоящее чувство. Митч готов посвятить всю свою жизнь Шарлотте, любить ее, заботиться о ней, однако с его планами не хочет считаться криминальный авторитет Роб Грант. Если гангстер захочет начать новую жизнь, расплаты за этот шаг не избежать... 

  • В основе фильма - криминальный детектив Кена Бруена “Лондон бульвар”. Оригинальное название картины совпадает с книжным. 
  • Колин Фаррелл (Гарри Митчелл), Бен Чаплин (Билли) и Дэвид Тьюлис (Джордан) ранее снимались вместе в фильме “Новый Свет” 2005 года. 
  • Помощников Роба Ганта зовут Бомонт и Флетчер. Это отсылка к именам английских драматургов XVII века, работавших в соавторстве - Джона Флетчера и Фрэнсиса Бомонта.  
  • В одной из сцен Роб Гант читает трактат “Общественный договор” Жан-Жака Руссо в винтажном издании.  
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2008 года - перечень наиболее перспективных, но неэкранизированных сценариев.
  • В романе Кена Бруена кинозвезда, которую защищает телохранитель, гораздо старше, чем показано в фильме.
  • Съемки проходили с 8 июня по 14 августа 2009 года в США и Великобритании.
  • Режиссер Уильям Монахан рассказал, что сцена между Гантом и инспектором Бейли была снята в определенном месте рядом с Темзой, однако он не уточнил в каком именно и почему. Судя по всему, это то же самое место, где персонажа “Заводного апельсина” Алекса ДеЛарджа избили после лечения.

История отмотавшего срок мелкого преступника, решившего порвать с жизнью вне закона и стать мелким услужником для начинающей актрисы. Но криминальное прошлое его не отпускает — из-за роковой ошибки герой вступает в дуэль с мстительным ганстером.

7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 10 февраля 2011
Премьера в мире 10 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Уильям Монахэн
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Бен Чаплин
Бен Чаплин
Все актеры и съемочная группа
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Телохранитель

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
уххх такой заголовок ^_^ глядя на название сразу подумалось, а безумного вокала здесь не будет в духе:
Ээээнд аааааааиииияяяяяй вилл олвэейз лав… Читать дальше…
чеми 2 апреля 2015, 12:51
фильм не порадовал. Кире Найтли не подходят такие роли,мало того она кошмарно сыграла. мало сцен с "мордобоем" было,ведь Колин Фаррелл… Читать дальше…
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23 голоса
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