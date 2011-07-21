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Секс по дружбе Секс по дружбе
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Friends with Benefits

Секс по дружбе, 2011

2011 / США
7.7 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Дилан и Джейми познакомились благодаря работе: она — специалист по подбору персонала, он — идеальный, по ее мнению, кандидат на должность арт-директора журнала. Между ними сразу возникает симпатия, но неудачный опыт предыдущих отношений подавляет тягу перевести отличное дружеское общение в непредсказуемую любовную плоскость. Когда обоим становится ясно, что симпатия слишком сильна и секса не избежать, Дилан и Джейми клянутся, что и после него останутся друзьями. 

  • Водителя такси озвучил отец актрисы Милы Кунис, Марк. Когда он только переехал в США, он действительно подрабатывал таксистом, и у него сохранился украинский акцент. 
  • В сцене, где Мила Кунис появляется полностью обнаженной, актриса прибегла к помощи дублера. 
  • У персонажа Джастина Тимберлейка есть татуировка в виде молнии, а персонаж Милы Кунис носит ожерелье в виде молнии. Ожерелье отсутствует лишь в сцене фотосессии, когда они сердятся друг на друга. 
  • Когда Дилан показывает Джейми океан, на заднем плане видна яхта, принадлежащая российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. 
  • Хотя Джейсон Сигел и Рашида Джонс не указаны в титрах, их настоящие имена можно увидеть на обложке DVD рядом с телевизором, когда Дилан и Джейми смотрят его. 
  • Книга, которую Джейми читает, когда Дилан входит в ее спальню, — это “Современные мифы Японии”, написанная Кэрол Глак, матерью режиссера Уилла Глака.

Разочаровавшись в любви, лучшие друзья решают завести друг с другом ни к чему не обязывающие отношения при условии, что ни о какой любви между ними не может быть и речи. Но идиллия быстро заканчивается, когда они понимают, что стали испытывать друг к другу куда более теплые чувства, и что пора что-то менять.

7.7 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 28 июля 2011
Премьера в мире 21 июля 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Уилл Глак
Уилл Глак
В ролях
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Мила Кунис
Мила Кунис
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Секс по дружбе 7 постеров
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Секс по дружбе
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