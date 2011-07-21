Секс по дружбе, 2011

Дилан и Джейми познакомились благодаря работе: она — специалист по подбору персонала, он — идеальный, по ее мнению, кандидат на должность арт-директора журнала. Между ними сразу возникает симпатия, но неудачный опыт предыдущих отношений подавляет тягу перевести отличное дружеское общение в непредсказуемую любовную плоскость. Когда обоим становится ясно, что симпатия слишком сильна и секса не избежать, Дилан и Джейми клянутся, что и после него останутся друзьями.
Разочаровавшись в любви, лучшие друзья решают завести друг с другом ни к чему не обязывающие отношения при условии, что ни о какой любви между ними не может быть и речи. Но идиллия быстро заканчивается, когда они понимают, что стали испытывать друг к другу куда более теплые чувства, и что пора что-то менять.