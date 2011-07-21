Секс по дружбе, 2011

Разочаровавшись в любви, лучшие друзья решают завести друг с другом ни к чему не обязывающие отношения при условии, что ни о какой любви между ними не может быть и речи. Но идиллия быстро заканчивается, когда они понимают, что стали испытывать друг к другу куда более теплые чувства, и что пора что-то менять.