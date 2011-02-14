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Пол: Секретный материальчик Пол: Секретный материальчик
Киноафиша Фильмы Пол: Секретный материальчик
Paul

Пол: Секретный материальчик, 2011

2011 / Франция / Великобритания / США / Испания
7.6 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Невероятная история путешествия двух британцев – иллюстратора Грэма Вилли и писателя-фантаста Клайва Голлингса – на легендарный американский фестиваль развлечений и комиксов Comic-Con. После масштабного события друзья решают проехаться по знаковым НЛО-местам и где-то посреди Невады находят себе необычного попутчика – пришельца по имени Пол, за которым охотятся агенты спецслужб.

  • Саймон Пегг и Ник Фрост придумали концепцию фильма, пока пережидали ливень на съемочной площадке картины “Зомби по имени Шон” (2004). “Пол” стал для Пегга  Фроста данью уважения и знаком любви к классическим фантастическим лентам Стивена Спилберга “Близкие стороны третьей степени” (1977) и “Инопланетянин” (1982). Когда Спилберг узнал о проекте, он с радостью предложил свои услуги для камео: в итоге в англоязычной версии фильма можно услышать голос Спилберга, звучащий по громкой связи.
  • В сцене в магазине комиксов на одной из стоек можно заменить выпуск “Пацанов”. Любопытно, что один из главных героев этого комикса – Хьюи Кэмпбелл – был в буквальном смысле срисован с Саймона Пегга. Пегг лично написал вступление к первому сборному изданию “Пацанов” и позже появился в одноименном сериале Amazon Prime Video.
  • Джейсон Бейтман (агент Зоил) вдохновлялся персонажами Яфета Котто из “Успеть до полуночи” (1988) и Томми Ли Джонса в “Беглеце” (1993).
  • В ходе подготовки к фильму британцы Саймон Пегг и Ник Фрост лично проехали на фургоне по маршруту своих персонажей Клайва и Грэма.

Два английских гика отправляются на одно из самых значимых фанатских событий в области фантастики — конвент ComicCon в Америке. По пути, неподалёку от известной Зоны 51, они встречают сбежавшего инопланетянина по имени Пол, который просит помочь ему добраться домой. Пытаясь спастись от правительственных агентов, герои случайно похищают женщину и натыкаются на обкуренную свидетельницу аварийной посадки Пола на Землю.

7.6 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2011
Премьера в России 24 марта 2011
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 14 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Грег Моттола
Грег Моттола
В ролях
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Ник Фрост
Ник Фрост
Джейн Линч
Джейн Линч
Дэвид Кекнер
Кристен Виг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пол: Секретный материальчик 5 постеров
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Пол: Секретный материальчик

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
523561 2 апреля 2015, 12:51
согласен с Savanna, потому что остальным юзерам фильм вроде понравился безоговорочномне Пол показался достаточно унылым кинцом. Оно почти настолько… Читать дальше…
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Смотрели «Пол: секретный материальщик». Какой очаровательный фильм! Обязательно посмотрите, если хотите приятных эмоций и доброго зрелища. Это такое… Читать дальше…
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58 голосов
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