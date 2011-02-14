Пол: Секретный материальчик, 2011

Невероятная история путешествия двух британцев – иллюстратора Грэма Вилли и писателя-фантаста Клайва Голлингса – на легендарный американский фестиваль развлечений и комиксов Comic-Con. После масштабного события друзья решают проехаться по знаковым НЛО-местам и где-то посреди Невады находят себе необычного попутчика – пришельца по имени Пол, за которым охотятся агенты спецслужб.
Два английских гика отправляются на одно из самых значимых фанатских событий в области фантастики — конвент ComicCon в Америке. По пути, неподалёку от известной Зоны 51, они встречают сбежавшего инопланетянина по имени Пол, который просит помочь ему добраться домой. Пытаясь спастись от правительственных агентов, герои случайно похищают женщину и натыкаются на обкуренную свидетельницу аварийной посадки Пола на Землю.