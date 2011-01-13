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Механик Механик
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The Mechanic

Механик, 2011

2011 / США
8.2 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Артур Бишоп, работающий «механиком» (мафиозный жаргон для наемного убийцы), пробирается в роскошный дом лидера колумбийского наркокартеля и топит его в собственном бассейне. Вернувшись домой в Луизиану, он встречается со своим другом и наставником Гарри МакКенной, который платит Бишопу за его работу.

Бишоп получает новое задание: убить Гарри. Работодатель Бишопа, Дин, подтверждает по телефону, что заказ верный, после чего Бишоп просит о личной встрече. Там Дин рассказывает ему о неудавшейся миссии в Южной Африке, в ходе которой погибли лучшие убийцы агентства. Дин говорит, что только он и Гарри знали детали миссии и что Гарри заплатили за детали контракта.

Пойдя наперекор своим принципам, Бишоп убивает Гарри из его собственного пистолета, обставляя заказ как угон машины. На похоронах Бишоп встречает безрассудного сына Гарри, Стива. Тот убеждает Бишопа обучить его мастерству механика.

Вскоре Бишоп понимает, что вырастил не напарника, а будущую проблему: Стив очень хорош в своем деле, но горяч и безрассуден, к тому же получает удовольствие от убийств. И если протеже узнает, кто на самом деле убил его отца, то гибель уже самого механика станет лишь вопросом времени…

Это ремейк одноименного фильма Чарльза Бронсона начала семидесятых, давшего начало целой серии фильмов про приключения отчаянного мстителя.

Ирвин Винклер и Роберт Чартофф, продюсеры оригинального фильма, стремились внести изменения и осовременить франшизу. Предварительные права на римейк были проданы в феврале 2009 года на кинорынке Берлинского фестиваля.

Съемки фильма начались в Новом Орлеане 14 октября и длились девять недель. Хотя по сюжету действие некоторых сцен происходит в Чикаго, Хьюстоне и Колумбии, весь фильм был снят в районе Нового Орлеана.

Чтобы сделать фотографию торговца оружием, реквизиторы просто прифотошопили лицо актера к фотографии Дэвида Боуи, задержанного за хранение наркотиков в Рочестере.

Саундтрек к фильму написал Марк Айшем, за двумя исключениями: знаменитым трио Франца Шуберта для фортепиано, скрипки и виолончели, и композиции «Better Off Dead» Линззи Заорски, которую она сама исполняет в сцене в джазовом клубе.

На видеозаписи Джейсона Стэтхэма на заправочной станции в финале видно, что это 28 января 2011 года. В этот же день фильм вышел на экраны кинотеатров.

Автомобиль, над которым работает Артур, – это Jaguar E-Type серии 1, выпускавшийся между 1961 и 1968 годами.

Трюк, в котором Джейсон Стэтхэм и Бен Фостер прыгают со стены высокого здания, особенно нервировал Фостера, который боится высоты. А в сцене сольного боя с крепким киллером актер сломал свою ключицу.

Текст на пистолете Гарри гласит: «Победа любит подготовку».

Изначально на главную роль планировались Майкл Дуглас и Сильвестр Сталлоне. Последний мог бы также стать режиссером фильма.

Саймон Уэст исполняет небольшое камео: он играет приспешника Дина, которого пронзает управляемый Артуром мусоровоз.

Первоначально предполагалось, что Механик умрет в результате взрыва на заправочной станции, но этот финал был отменен из-за того, что Саймон Уэст не захотел расстраивать зрителей. К тому же руководство студии уже планировало вышедший через пять лет сиквел фильма, «Механик: Воскрешение».

Фильм был выпущен в США и Канаде 28 января 2011 года. Специально для привлечения мужской аудитории он был выпущен за неделю до Супербоул XLV, финала НФЛ США. При бюджете в 40 миллионов долларов кассовые сборы составили 76 миллионов, что не дало ему выйти за пределы окупаемости.

В июне 2011 года Управление по стандартам рекламы Великобритании запретило показ рекламы фильма по британскому телевидению. Запрет последовал после жалоб 13 зрителей на показ рекламы во время детского шоу Glee. В своем постановлении власти установили, что, хотя реклама была показана уже после возрастного раздела программы канала, вполне вероятно, что большое количество зрителей в возрасте до 16 лет смотрели Glee в то время, и раскритиковали изображенный «поток жестоких изображений» в трейлере фильма.

Профессиональный киллер Артур Бишоп решает поделиться мастерством с молодым и отчаянным Стивом. Тот проявляет себя рьяным и усердным учеником, получающим искреннее удовольствие от процесса убийства. Чтобы спасти мир от садиста-киллера и уцелеть самому, Артуру придется сойтись с молодым подонком и бывшими подельниками-заказчиками в смертельной схватке...

8.2 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 13 января 2011
Премьера в мире 13 января 2011
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Саймон Уэст
Саймон Уэст
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Бен Фостер
Бен Фостер
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Криста Кэмпбелл
Ник Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Механик

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Наша рецензия
Саймон Уэст и сценарист Ричард Уэнк, автор «16 кварталов», довольно сильно смещают акценты, расставленные в оригинале 1972 года, ремейком коего и стал свежий «Механик». По сравнению с фильмом сорокалетней давности, который придумал Льюис Джон Карлино и срежиссировал Майкл Уиннер, нынешняя картина не просто более технична и технологична. Здесь гораздо интереснее конфигурация характеров. Во-первых, Джейсон Стэтэм фактурой, органикой, психологическим рисунком радикально…
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Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Как-то не рассчитывал на юмор в таком фильме,поэтому незатейливо получил
удовольствие .
Стэтхем традиционен,выходить из сложившегося образа не… Читать дальше…
Tengri 2 апреля 2015, 12:51
Фильм для тех, кто любит боевики в чистом виде. Интрига присутствует до конца.. Но даже у мужчин почему-то дикого восторга не вызывает... Добра фильмецу совсем не хватает
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116 голосов
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