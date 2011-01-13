Механик, 2011

Это ремейк одноименного фильма Чарльза Бронсона начала семидесятых, давшего начало целой серии фильмов про приключения отчаянного мстителя.

Ирвин Винклер и Роберт Чартофф, продюсеры оригинального фильма, стремились внести изменения и осовременить франшизу. Предварительные права на римейк были проданы в феврале 2009 года на кинорынке Берлинского фестиваля.

Съемки фильма начались в Новом Орлеане 14 октября и длились девять недель. Хотя по сюжету действие некоторых сцен происходит в Чикаго, Хьюстоне и Колумбии, весь фильм был снят в районе Нового Орлеана.

Чтобы сделать фотографию торговца оружием, реквизиторы просто прифотошопили лицо актера к фотографии Дэвида Боуи, задержанного за хранение наркотиков в Рочестере.

Саундтрек к фильму написал Марк Айшем, за двумя исключениями: знаменитым трио Франца Шуберта для фортепиано, скрипки и виолончели, и композиции «Better Off Dead» Линззи Заорски, которую она сама исполняет в сцене в джазовом клубе.

На видеозаписи Джейсона Стэтхэма на заправочной станции в финале видно, что это 28 января 2011 года. В этот же день фильм вышел на экраны кинотеатров.

Автомобиль, над которым работает Артур, – это Jaguar E-Type серии 1, выпускавшийся между 1961 и 1968 годами.

Трюк, в котором Джейсон Стэтхэм и Бен Фостер прыгают со стены высокого здания, особенно нервировал Фостера, который боится высоты. А в сцене сольного боя с крепким киллером актер сломал свою ключицу.

Текст на пистолете Гарри гласит: «Победа любит подготовку».

Изначально на главную роль планировались Майкл Дуглас и Сильвестр Сталлоне. Последний мог бы также стать режиссером фильма.

Саймон Уэст исполняет небольшое камео: он играет приспешника Дина, которого пронзает управляемый Артуром мусоровоз.

Первоначально предполагалось, что Механик умрет в результате взрыва на заправочной станции, но этот финал был отменен из-за того, что Саймон Уэст не захотел расстраивать зрителей. К тому же руководство студии уже планировало вышедший через пять лет сиквел фильма, «Механик: Воскрешение».

Фильм был выпущен в США и Канаде 28 января 2011 года. Специально для привлечения мужской аудитории он был выпущен за неделю до Супербоул XLV, финала НФЛ США. При бюджете в 40 миллионов долларов кассовые сборы составили 76 миллионов, что не дало ему выйти за пределы окупаемости.

В июне 2011 года Управление по стандартам рекламы Великобритании запретило показ рекламы фильма по британскому телевидению. Запрет последовал после жалоб 13 зрителей на показ рекламы во время детского шоу Glee. В своем постановлении власти установили, что, хотя реклама была показана уже после возрастного раздела программы канала, вполне вероятно, что большое количество зрителей в возрасте до 16 лет смотрели Glee в то время, и раскритиковали изображенный «поток жестоких изображений» в трейлере фильма.