Киноафиша Фильмы Мстители: Финал Цитаты из фильма Мстители: Финал

Цитаты из фильма Мстители: Финал

Steve Rogers Мстители, сбор!
Natasha Romanoff Если мы не достанем этот камень, миллиарды людей останутся мёртвыми.
Clint Barton Значит, мы оба знаем, кто должен это сделать.
Natasha Romanoff Похоже, да.
Clint Barton Начинаю думать, что мы про разных людей говорим, Наташа.
Natasha Romanoff Последние пять лет я старалась сделать одно — дойти до этого момента. Вот и всё. Вернуть всех назад.
Clint Barton Ой, да не становись сейчас вдруг такой приличной.
Natasha Romanoff Что, думаешь, я хочу это делать? Я пытаюсь спасти *твою* жизнь, идиотка.
Clint Barton Да не хочу я, вот как. Наташа, ты знаешь, что я сделал. Ты знаешь, кем я стал.
Natasha Romanoff Я не судила людей по их худшим ошибкам.
Clint Barton А тебе, может, стоит.
Natasha Romanoff Ты не осудила.
Clint Barton Ты — боль в моём заднице, знаешь об этом?
[они нежно кладут головы вместе]
Clint Barton Ладно. Ты победила.
Clint Barton [он внезапно бросает её на землю] Передай моей семье, что я их люблю.
Natasha Romanoff [она отталкивает его и бьёт электрошокером] Сделай это сам.
Tony Stark Я люблю тебя 3000.
Tony Stark [Стиву, обращаясь к его версии из 2012 года] Мистер Роджерс, чуть не забыл, этот костюм никак не подчеркивает твою задницу.
Steve Rogers Никто не просил тебя смотреть, Тони.
Tony Stark Это смешно.
Scott Lang Ты отлично выглядишь, Кэп. По-моему, это самая американская задница.
Steve Rogers Я могу так бесконечно.
Steve Rogers Да, знаю.
Steve Rogers Слава Гидре.
Tony Stark Ты говорил, что шанс один из четырнадцати миллионов, что мы выиграем, да? Скажи мне, что это он.
Doctor Strange Если я скажу, что будет, этого не случится.
Tony Stark [о Наташе] У неё была семья?
Steve Rogers Да. Мы.
Thor [после того, как Стив Роджерс призывает Мьёльнир во время финальной битвы с Таносом] Я знал!
70's Car Man Эй, чувак! Занимайся любовью, а не войной!
Thanos Я... неизбежен.
[Танос щёлкает пальцами, но ничего не происходит. Он понимает, что перчатка больше не содержит Камни Бесконечности, а Старк использовал нанотехнологии своего костюма, чтобы перенести Камни на свою руку]
Tony Stark А я... — Железный человек!
[Старк щёлкает пальцами, и армия Таноса постепенно рассыпается в пыль]
Ракета Что ты сделал?
Тор Я целился в голову.
Tony Stark Все хотят счастливый конец. Правда? Но не всегда так получается. Может, в этот раз. Я надеюсь, что если ты это переслушаешь, то в знак праздника. Надеюсь, семьи воссоединились, надеюсь, мы всё вернули и что-то вроде нормальной версии планеты восстановлено, если такое вообще когда-то было. Боже, какой мир. Вселенная, теперь. Если бы десять лет назад мне сказали, что мы не одни, не говоря уже, в таком масштабе, я бы не удивился, но всё же. Эпические силы тьмы и света, которые вступили в игру. И к лучшему или к худшему — это реальность, в которой Моргану придётся расти. Поэтому я решил записать маленькое приветствие на случай моей безвременной смерти. Хотя смерть в любое время — это безвременно. Этот завтрашний эксперимент со временем заставляет меня задуматься о том, насколько всё это выживаемо. Но это же работа героя. Часть пути — это конец. Что я вообще переживаю? Всё сложится именно так, как должно.
[встаёт и подходит, чтобы наклониться и посмотреть Моргану в глаза]
Tony Stark Я люблю тебя 3000.
Pepper Potts Нам очень повезло.
Tony Stark Да, знаю.
Pepper Potts Многим — нет.
Tony Stark Я не могу помочь всем.
Pepper Potts Похоже, ты можешь.
Tony Stark Если я остановлюсь — всё. Я могу прямо сейчас поставить точку... и остановиться.
Pepper Potts Тони, пытаться заставить тебя остановиться — одно из немногих моих жизненных поражений.
Steve Rogers [после случайной встречи с самим собой из прошлого] Да ты издеваешься!
Clint Barton Скажи моей семье, что я их люблю.
Natasha Romanoff Скажи им сам.
Tony Stark [В голографическом послании после смерти, дочери Морган Старк] Я люблю тебя три тысячи.
Ракета Квилл сказал, что украл Камень Силы с Морага.
Брюс Бэннер Это человек?
Ракета Мораг — это планета, Квилл — человек.
Скотт Лэнг Планета? Как в космосе?
Ракета О, посмотри, какой маленький щеночек, весь такой радостный. Хочешь в космос, щенок? Я тебя в космос заберу!
Peter Quill Гамора? Я думал, что потерял тебя.
[Гамора — на самом деле та, что из 2014-го, она не узнаёт Квилла и нападает на него]
Gamora Это она? Серьёзно?
Nebula Либо он, либо дерево.
Thor Мама, мне нужно тебе кое-что сказать...
Frigga Нет, сынок, не нужно. Ты здесь, чтобы исправить своё будущее — не моё.
[после неудачной первой попытки путешествия во времени]
Scott Lang Кто-то пописал мне в штаны!
Natasha Romanoff О, слава богу.
Scott Lang Но я не знаю, это был малыш-я, старый я или просто я я?
Hulk Путешествия во времени!
Tony Stark Честно, в этот самый момент я подумал, что ты — игрушечный мишка.
Rocket Возможно, и так.
Thor Я не могу это сделать. Мне тут не место, я не должен был приходить. Это плохая идея.
Rocket Иди сюда.
Thor [начинает тяжело дышать] Нет, нет, кажется у меня... у меня паническая атака.
Rocket Иди сюда.
Thor Мне тут не место. Это... это пло...
[Рокет хлопает Тора по лицу]
Rocket Ты думаешь, что только ты потерял близких? Как ты думаешь, зачем мы здесь? Я потерял единственную семью, что у меня была. Квил, Грут, Дракс, девчонка с антеннами — все ушли! Я понимаю, что ты скучаешь по маме, но ее больше нет. *По-настоящему* нет. А есть много тех, кого можно назвать просто *почти* ушедшими. И ты можешь им помочь. Так что разве слишком много попросить, чтобы ты смахнул крошки с бороды, поговорил с милашкой, а когда она не смотрит, вытащил Камень Бесконечности и помог мне вернуть мою семью?
Thor [наворачиваются слезы] Ладно.
Rocket Плачешь?
Thor [хрипит] Нет... да.
Steve Rogers Знаешь, я видел стаю китов, когда ехал сюда, через мост.
Natasha Romanoff В Гудзоне?
Steve Rogers Меньше кораблей, чище вода...
Natasha Romanoff Если ты сейчас собираешься сказать мне посмотреть на светлую сторону — я собираюсь стукнуть тебя по голове бутербродом с арахисовым маслом.
Steve Rogers Прости, привычка.
Clint Barton Тебе здесь не место.
Natasha Romanoff И тебе тоже.
Clint Barton У меня есть дело.
Natasha Romanoff Ты это называешь делом? Убивать всех этих людей не вернёт твою семью.
[долгая пауза]
Natasha Romanoff Мы нашли что-то. Шанс — возможно...
Clint Barton [голос срывается] Не надо.
Natasha Romanoff Не надо чего?
Clint Barton Не давай мне надежду.
Natasha Romanoff Жаль, что не смогла дать её тебе раньше.
[Перед тем, как Роджерс отправится возвращать Камни Бесконечности]
Steve Rogers Не делай ничего глупого, пока я не вернусь.
Bucky Barnes Как же? Ты забираешь с собой всю глупость.
[Из трейлера — на борту Бенетара]
Rocket Кто не был в космосе?
[Роуди, Романофф и Роджерс поднимают руку]
James Rhodes Почему?
Rocket Только не бл#й у меня на корабле!
Брюс Бэннер [в образе Профессора Халка, после фотографирования с тремя юными фанатами] Спасибо, ребята! Ха-ха, даб!
[Собственно, даб]
Peter Parker [Дэнверс находит Паркера, прячущегося в канаве] Привет, я Питер Паркер.
Carol Danvers Привет, Питер Паркер. У тебя есть что-то для меня?
Peter Parker [Видя приближение войск Таноса] Как ты собираешься прорваться через всё это?
Wanda Maximoff Не волнуйся.
Okoye У неё есть помощь.
[Валькирия, Мантис, Гамора, Небула, Оса, Шури и Пеппер объединяются с ними, чтобы отбиться]
Hulk Столько лестниц!
Thanos Я думал, если уничтожить половину жизни, другая половина сможет процветать. Но ты показала мне... это невозможно. Пока есть те, кто помнит прошлое, всегда найдутся те, кто не примет то, что может быть. Они будут сопротивляться.
Tony Stark [увидев Тора] Что с ним?
Rocket Он в ярости. Думает, что провалился. Что, конечно, так и есть, но, знаешь, таких полно, да?
[из трейлера]
Пегги Картер [закадровый голос] Мир изменился. Никто из нас не может вернуться назад. Всё, что нам остаётся — это стараться изо всех сил. А иногда самое лучшее, что мы можем сделать… — это начать всё сначала.
Bruce Banner Мы бы шли в деле с недостатком людей, знаешь?
James Rhodes Слушай, у него всё ещё Камни, так что...
Carol Danvers Так что давайте заберём их. Используем, чтобы вернуть всех назад.
Bruce Banner Так просто?
Steve Rogers Да, вот так просто.
Natasha Romanoff Даже если есть хоть маленький шанс всё исправить, мы обязаны попытаться ради всех, кто не в этой комнате.
Bruce Banner Если мы это сделаем, откуда нам знать, что всё закончится иначе, чем раньше?
Carol Danvers Потому что раньше меня здесь не было.
James Rhodes Эй, новенькая? Все в этой комнате живут жизнью супергероев. И если не секрет, где ты была всё это время?
Carol Danvers Во вселенной много других планет, и, к сожалению, у них не было таких, как вы.
Thor [Встаёт и подходит к Дэнверс. Они смотрят друг другу в глаза. Тор призывает Штормбрейкер, который пролетает мимо головы Дэнверс. Она даже не моргает и улыбается] Этот мне нравится.
Steve Rogers Пойдём возьмём этого убл###ка.
[Стив Роджерс и Наташа Романофф слышат, как Ант-Мэн зовёт]
Scott Lang Привет! Эээ, кто-нибудь дома? Это Скотт Лэнг. Мы встречались пару лет назад? В аэропорту? В Германии? Я сильно подрос.
Steve Rogers Это старое сообщение?
Scott Lang Ант-Мэн? Ант-Мэн... Я знаю, ты знаешь... Я знаю, что ты знаешь!
Natasha Romanoff Это входные ворота.
Scott Lang Это я. Можешь меня впустить?
Peter Parker Эй! Ничего себе! Ты не поверишь, что со мной случилось. Помнишь, когда мы были в космосе? И я весь запылился? И, наверное, я потерял сознание, потому что проснулся, а тебя уже не было. Но Доктор Стрэндж был рядом, да? И он сказал: «Прошло пять лет. Давай, они нас ждут». И начал делать свои желтые искрящиеся штуки. В общем…
[Тони облегчённо обнимает Питера]
Peter Parker Это приятно.
Bruce Banner Ты видел, что эти Камни сделали с Таносом, они чуть его не убили. Никто из вас не выжил бы.
Steve Rogers Откуда нам знать, что ты выживешь?
Bruce Banner Вы не знаете. Но излучение в основном гамма. Будто меня для этого и создали.
Steve Rogers Мы охотимся на Таноса уже три недели — через сканирование лиц и спутники, но пока ничего. Тони, ты же с ним сражался...
Tony Stark О чём ты? Я с ним не сражался. Нет, он стер меня с лица планеты, пока волшебник раздавал всё подряд. Вот что было, никакой борьбы...
Steve Rogers Ладно, он дал тебе какие-то подсказки, координаты?
Tony Stark Я видел это ещё несколько лет назад, у меня было видение, но я не хотел в это верить. Теперь это правда.
Steve Rogers Тони, мне нужно, чтобы ты сосредоточился...
Tony Stark Я *нуждался* в тебе, в прошедшем времени. Это важнее твоих потребностей. Уже поздно, дружище. Извини. Знаешь, что мне нужно? Знаешь? Мне нужно побриться. Не припомню, чтобы я тебе это говорил...
James Rhodes Тони, Тони...
Tony Stark Нам нужна была броня, покрывающая весь мир! Помнишь? Хоть это и ущемляло наши драгоценные свободы, нам это было нужно!
Steve Rogers Ну, не сработало, да?
Tony Stark Я сказал, что мы проиграем. Ты ответил: «Мы сделаем это вместе». Знаешь что, Кэп? Мы *проиграли,* и тебя там не было. Но ведь именно так мы и работаем, да? Наши лучшие дела — после событий? Мы же *Мстители*, а не Предвестники, правда?
James Rhodes Ладно, ты доказал свою точку зрения, просто сядь, хорошо?
Tony Stark Нет, нет, вот мой главный аргумент, он сказал...
James Rhodes Просто сядь, хорошо? Ты нам нужен, ты — новая кровь.
Tony Stark Толпа старых гов###! Мне нечего тебе дать, Кэп! Нет ни координат, ни подсказок, ни стратегий, ни вариантов! Ноль, ноль, ноль. Нет доверия — лжец.
[рвёт свой реактор]
Tony Stark Вот, возьми это. Найдёшь его, если наденешь это. Прячься —
[падает на середине фразы]
[спойлер]
Frigga Ты совсем не тот Тор, которого я знаю, правда?
Thor Да, это я.
Frigga Будущее к тебе не по-доброму отнеслось, да?
Thor Я не говорил, что из будущего.
Frigga Меня ведьмы воспитывали, мальчик. Я вижу больше, чем глаза, ты это знаешь.
Thor [начинает плакать] Я точно из будущего.
James Rhodes Если мы можем сделать это, ну, вернуться в прошлое... почему бы нам просто не найти младенца Таноса, ну и...
[Показывает прием удушения]
Hulk Во-первых, это ужасно.
James Rhodes Это Танос!
Hulk И во-вторых, время так не работает. Изменение прошлого не меняет будущее.
Scott Lang Мы возвращаемся, забираем камни раньше, чем Танос их получит, у Таноса нет камней! Проблема решена!
Clint Barton В точку.
Nebula Так не работает!
Clint Barton Ну, я слышал именно так.
Hulk Кто тебе это сказал?
James Rhodes Стар Трек, Терминатор, Таймкоп, Время за временем...
Scott Lang Квантовый скачок?
James Rhodes Изгиб времени, Где-то во времени...
Scott Lang Гидромассажёр времени?
James Rhodes Гидромассажёр времени, Билл и Тед — отличное приключение, в общем, любой фильм про путешествия во времени!
Scott Lang Крепкий орешек? Нет, это не подходит...
James Rhodes Слушай, это же известно!
Hulk Не знаю, почему все в это верят, но это не так. Подумай. Если ты идёшь в прошлое, то это прошлое становится твоим будущим, а твое прежнее настоящее — прошлым, которое теперь не может измениться твоим новым будущим!
Nebula Точно!
Scott Lang Так «Назад в будущее» — это полная х#рня?
[из трейлера]
Tony Stark Дело не в том, сколько мы потеряли. Важно, сколько у нас ещё есть. Мы — Мстители. Мы должны закончить начатое. Ты мне доверяешь?
Steve Rogers Доверяю.
[они пожимают руки]
Clint Barton Мы не можем её вернуть.
Thor Извини, без обид, но ты слишком приземлённый, ладно? А мы тут говорим о космической магии. Это может показаться очень сложным...
Clint Barton Да, слушай, я понимаю, что лезу не в свою тему, но она всё равно мёртва, да? Это *нельзя* отменить! Или, по крайней мере, так говорил красный летающий парень! Может, тебе стоит с ним поговорить? Ладно, бери молот, иди и поговори с ним! Это должен был быть я. Она пожертвовала своей жизнью ради этого проклятого камня, она поставила на кон свою жизнь.
Bruce Banner Её не вернуть. Мы должны сделать так, чтобы это имело смысл. Мы обязаны.
Steve Rogers Мы так и сделаем.
Frigga Каждый неудачник в том, кем он должен быть, Тор. Мера человека, героя — в том, насколько он сумел остаться собой.
Наташа Романофф Танос сделал ровно то, что говорил. Он уничтожил половину всей живой силы.
Tony Stark [дочери] Иди спать, а то я все твои игрушки продам. Спокойной ночи.
Tony Stark [Обращаясь к своему отцу] Он иногда выдавал и впрямь умные мысли.
Howard Stark Например?
Tony Stark Ни за какие деньги не купишь ни секунды времени.
Clint Barton [на «Бенатаре», в космосе] Вау. В других обстоятельствах это было бы просто офигенно.
Clint Barton Может, он просто выдумывает эту хр###ю.
Natasha Romanoff Нет, я так не думаю.
Clint Barton Почему? Потому что он знает, как зовут твоего папочку?
Natasha Romanoff Я не знала. Танос ушёл отсюда с камнем, но без своей дочери. Это не совпадение.
Natasha Romanoff [они оба понимают, что один из них должен умереть]
Natasha Romanoff Любой ценой.
Clint Barton Любой ценой.
Корг [играет в Fortnite] Тор, он вернулся. Этот парень на экране опять назвал меня идиотом.
Тор Нубмастер.
Корг Да, Нубмастер69.
Тор [снимает гарнитуру] Нубмастер, слушай, это снова Тор. Ты знаешь, Бог Грома? Если ты не выйдешь из этой игры сейчас же, я прилечу к тебе домой, спущусь в твой подвал, оторву тебе руки и воткну их тебе в жопу! Вот так! Да, беги плакать к папочке, ты маленький подлец!
Корг Спасибо, Тор.
Тор Если он ещё раз тебе помешает — дай знать.
Корг Большое спасибо, обязательно.
Steve Rogers Пять лет назад мы проиграли. Все мы. Мы потеряли друзей. Мы потеряли семью. Мы потеряли часть себя. Сегодня у нас есть шанс вернуть всё назад. Вы знаете свои команды, знаете свои задачи. Забрать камни, вернуть их. По одной поездке на каждого. Без ошибок. Без повторов. Большинство из нас отправляется туда, где мы были, но это не значит, что мы знаем, чего ждать. Будьте осторожны. Следите друг за другом. Это бой всей нашей жизни. И мы победим. Любой ценой. Удачи.
Rocket Он в этом хорош.
Scott Lang Верно?
Happy Hogan Я куплю тебе все чизбургеры, какие ты захочешь, лишь бы эта улыбка не сходила с твоего лица.
[последние реплики]
Sam Wilson [после того, как Кэп переместился во времени, чтобы вернуть Камни Бесконечности, он появляется на соседней скамейке поблизости, теперь пожилой мужчина] Кэп?
Old Steve Rogers Привет, Сэм.
Sam Wilson Так что, что-то пошло не так, или всё получилось как надо?
Old Steve Rogers Ну, после того, как я вернул Камни назад, я подумал... может, попробую ту жизнь, о которой говорил мне Тони.
Sam Wilson Как это получилось?
Old Steve Rogers Это было прекрасно.
Sam Wilson Я действительно рад за тебя.
Old Steve Rogers Спасибо.
Sam Wilson Единственное, что меня расстраивает, — жить в мире без Кэпа.
Old Steve Rogers Ох, кстати...
[показывает новый щит Капитана Америки]
Old Steve Rogers Попробуй надеть.
[С Бакки кивает в знак согласия, Сэм поднимает щит и держит его так, как сделал бы Кэп.]
Old Steve Rogers Как оно ощущается?
Sam Wilson Как будто это чьё-то другое.
Old Steve Rogers Это не так.
Sam Wilson Спасибо. Я постараюсь.
Old Steve Rogers [Пожимает руку Сэму.] Поэтому это твоё.
Sam Wilson [Замечает обручальное кольцо на пальце Кэпа.] Хочешь рассказать мне о ней?
Old Steve Rogers [улыбается] Нет. Нет, не думаю, что скажу.
Natasha Romanoff Где ты была?
James Rhodes В Мексике. Федералес нашли комнату, полную тел. Похоже, это были ребята из картеля — даже не успели достать оружие.
Natasha Romanoff Наверное, враждующая банда.
James Rhodes Но нет. Это точно Бартон. То, что он сделал здесь, то, что он творит последние несколько лет — если бы ты видела, что он оставил — скажу честно, часть меня не хочет его даже искать.
Natasha Romanoff Ты найдёшь, куда он пойдёт дальше?
James Rhodes Нат...
Natasha Romanoff Пожалуйста?
Thanos Я разорву эту вселенную до последнего атома, а затем, с помощью камней, которые ты собрал для меня, создам новую. Важно не то, что потеряно, а то, что дано взамен... благодарная вселенная.
[посылает сообщение Пеппер]
Tony Stark Это работает? Привет, мисс Поттс. Если ты найдёшь эту запись, не выкладывай её в соцсети. Это будет настоящая слёзооткачка. Не знаю, увидишь ли ты это вообще. Даже не знаю, жива ли ты... О, Боже, надеюсь, да. Сегодня двадцать первый день? Нет, двадцать второй. Знаешь, если бы не экзистенциальный ужас от того, что я лечу в буквальную пустоту космоса, я бы сказал, что сегодня мне немного лучше. Инфекция прошла, спасибо синей гадине там. О, ты бы её полюбила. Очень практичная. Немного садистская. Так вот, топливные элементы треснули во время боя, и мы придумали, как обратить заряд железа назад, выиграли около сорока восьми часов полёта. Но сейчас аппарат мёртв на воде. Тысяча световых лет от ближайшего 7-11. Кислород кончится завтра утром... и это будет конец. Я сказал, что сюрпризов больше не будет, но должен признаться — я очень хотел провернуть последний. Но, похоже... ну, ты знаешь, как это выглядит. Не вини себя за это. В смысле, если ты будешь горевать пару недель... а потом жить дальше с огромным чувством вины.
[паузa]
Tony Stark Наверное, мне стоит прилечь минутку, отдохнуть. Знай, когда я отключусь, и как всё в последнее время — со мной всё в порядке. Я в полном порядке. Я вижу сны о тебе. Потому что всегда это ты.
[завершает сообщение]
Thor Давай убьём его как следует в этот раз.
James Rhodes [смотрит, как Питер Квилл танцует и поет в одиночестве, держа ящерицу как микрофон] Значит, он идиот?
Nebula [медленно кивает] Да.
Thanos За все мои годы завоеваний, насилия и резни это никогда не было лично. Но сейчас скажу тебе: то, что я собираюсь сделать с твоей упрямой, надоедливой маленькой планетой... я получу от этого удовольствие. Очень, очень большое.
Steve Rogers Я же всем говорю — надо двигаться дальше и расти. Кто-то уходит, а мы — нет.
Natasha Romanoff Если я уйду — кто это сделает?
Steve Rogers Может, и не нужно этого делать.
Тор [спорят, кто из Мстителей достаточно силён, чтобы удержать Перчатку Бесконечности] Ты знаешь, что сейчас пульсирует в моих жилах?
Джеймс Роудс Сырный соус?
Doctor Strange [когда воскрешённые герои и их армии прибывают на битву] Это все?
Wong Чего, хотел ещё?
Tony Stark Квантовые флуктуации нарушают масштаб Планка, что запускает гипотезу Дойджа. Мы с этим согласны? Проще говоря, ты домой не вернёшься.
Scott Lang Я вернулся.
Tony Stark Нет, ты случайно выжил. Это один шанс из миллиарда, космическая случайность. А теперь хочешь отступить... как ты это назвал?
Scott Lang Временной ограбление.
Tony Stark Да, временное ограбление. Конечно. Почему я раньше об этом не подумал? А потому что это смешно, это несбыточная мечта.
Steve Rogers Камни находятся в прошлом. Мы можем вернуться и забрать их.
Natasha Romanoff Мы можем щёлкнуть пальцами и вернуть всех.
Tony Stark Или наломать дров ещё хуже, чем он уже сделал, верно?
Steve Rogers Не думаю, что мы бы так поступили.
Tony Stark Надо признать, иногда мне не хватает этого безудержного оптимизма. Но надежды не помогут, если нет логичного и реального способа безопасно провести это временное ограбление. По-моему, самый вероятный исход — это наша общая гибель.
Scott Lang Если строго следовать правилам путешествий во времени — без общения с самим собой из прошлого, без ставок на спорт...
Tony Stark Сейчас остановлю тебя, Скотт. Ты серьёзно говоришь, что твой план спасти вселенную основан на «Назад в будущее»?
Scott Lang Нет.
Tony Stark Хорошо, а то я уже начал волноваться. Потому что это была бы полная хр##ня. Квантовая физика так не работает.
Natasha Romanoff Тони, мы должны занять позицию.
Tony Stark Мы заняли позицию, а вот мы и здесь.
Scott Lang Я знаю, у тебя многое на кону. Жена, дочь. А я потерял кого-то очень важного для себя. Много людей погибло, и теперь у нас есть шанс вернуть её, вернуть всех, и ты мне говоришь...
Tony Stark ...бросить это. Я не могу.
[после того, как Танос и его армия были побеждены. Питер Паркер подходит к Тони Старку]
Питер Паркер Мистер Старк. Эй, мистер Старк?
[перехватывает дыхание]
Питер Паркер Ты меня слышишь? Это Питер. Эй... мы выиграли. Мистер Старк. Мы выиграли, мистер Старк. Мы выиграли, вы сделали это, сэр, вы сделали это.
[начинает плакать]
Питер Паркер Прости, Тони.
Okoye [Речь о гравитационных возмущениях] Оказалось, под Тихоокеанской плитой происходит субдукция.
Natasha Romanoff Так как мы с этим справимся?
Okoye Подводное землетрясение? Мы с этим справляемся, не вмешиваясь.
Bruce Banner [умоляю Древнюю приношение Камень времени...] Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...
The Ancient One Извини, я не могу тебе помочь, Брюс. Если я отдам Камень времени, чтобы спасти вашу реальность, я обреку на гибель свою.
Bruce Banner Со всем уважением, я не уверен, что наука это подтверждает.
The Ancient One Камни бесконечности создают то, что вы воспринимаете как течение времени. Убери один — и течение разделится. Возможно, ваша реальность выиграет, но моя — нет. В этой новой ответвлённой реальности, без нашего главного оружия против сил тьмы, наш мир будет захвачен. Миллионы пострадают. Скажите, доктор, сможет ли ваша наука этого избежать?
Bruce Banner Нет, но мы можем это стереть. Потому что когда мы закончим с камнями, мы вернём каждый в его собственную временную линию в тот момент, когда он был взят. Хронологически, в той реальности они никогда не уходили.
The Ancient One Но ты упускаешь самое главное. Чтобы вернуть камни, ты должен выжить.
Bruce Banner Мы выживем, я выживу. Обещаю.
The Ancient One Я не могу рисковать этой реальностью ради обещания. Обязанность Верховного Чародея — защищать Камень времени.
Bruce Banner Так почему же, чёрт возьми, Стрэндж отдал его?
The Ancient One Что ты сказал?
Bruce Banner Стрэндж... он отдал его. Отдал Таносу.
The Ancient One Добровольно?
Bruce Banner Да.
The Ancient One Почему?
Bruce Banner Понятия не имею. Может, он ошибся.
The Ancient One Или ошиблась я. Стрэндж должен был быть лучшим из нас.
Bruce Banner Значит, он должен был сделать это не просто так?
The Ancient One Боюсь, ты прав.
Bruce Banner [Древняя Отдаёт Камень времени Халку] . Спасибо.
The Ancient One Я рассчитываю на тебя, Брюс. Все мы рассчитываем.
Tony Stark [Стиву Роджерсу] Почему такое длинное лицо? Дай угадаю: он превратился в младенца?
Thor Слушай, просто сидеть и пялиться на это не вернёт всех назад. Я самый сильный Мститель, понятно? Так что эта ответственность лежит на мне. Это мой долг.
Tony Stark Нет, нет, послушай...
Thor Дай мне! Дай мне сделать это. Дай мне сделать что-то хорошее, что-то правильное.
Tony Stark Дело не только в том, что эта перчатка накапливает достаточно энергии, чтобы поджечь континент. Я говорю тебе, ты не в состоянии это сделать.
Thor Я люблю тебя, мам.
Frigga Я люблю тебя...
[обнимает его]
Frigga и ешь салат.
Rocket Давай, нам пора.
[Готовит их к путешествию во времени; Фригга губами говорит Тору «Прощай»]
Rocket Три... два...
Thor Стой, подожди!
[Протягивает руку. Ничего не происходит]
Rocket Что-что я вижу?
Frigga Ох, иногда нужно секундочку.
Thor [через пару секунд Мьёльнир летит в руку Тора. Он смеётся с облегчением] Я всё ещё достоин!
[Кэрол и Брюс, в броне Халкбастера, сдерживают Таноса, а Тор отрубает ему левую руку Мьёльниром. Когда входят Стив, Роуди и Наташа, Ракета переворачивает перчатку и обнаруживает, что Камни Бесконечности исчезли]
Rocket О нет...
Steve Rogers [Таносу] Где они?
Carol Danvers Ответь на вопрос.
Thanos Вселенная требовала исправления. После этого камни потеряли всякий смысл, кроме искушения.
Bruce Banner ТЫ УБИЛ ТРИЛЛИОНЫ!
[Бэннер толкает Таноса на землю]
Thanos Должны быть благодарны.
Natasha Romanoff Где Камни?
Thanos Исчезли. Превратились в атомы.
Bruce Banner Ты использовал их два дня назад!
Thanos Я использовал Камни, чтобы уничтожить Камни. Это чуть не убило меня, но дело сделано. Так будет всегда. Я... неизбежен.
James Rhodes Нужно обыскать всё. Он должен врать.
Nebula Мой отец — многое, но не лжец.
Thanos А, спасибо, дочь. Возможно, я был с тобой слишком суров...
[Тор опускает Мьёльнир и обезглавливает Таноса]
Rocket Что ты сделал?
Thor Я пошёл по голове.
Тор [Меняет свой молот на топор, который держит Стив Роджерс] Ты возьмёшь маленький.
Tony Stark [идёт мимо пьяного Тора] Ты уводишь влево. С той стороны, Лебовски.
James Rhodes Если вламываешься в место под названием «храм дворца», там обычно куча ловушек, но ладно, давай.
Steve Rogers [Наташе] Я бы пригласил тебя поужинать, но ты и так выглядишь достаточно несчастной.
Clint Barton Мы очень далеко от Будапешта.
Natasha Romanoff Кто-нибудь из вас когда-нибудь изучал квантовую физику?
Natasha Romanoff Только в разговорах.
Scott Lang Ладно, пять лет назад, прямо перед Таносом, я был в месте под названием Квантовое Царство. Квантовое Царство — это как собственная микроскопическая вселенная. Чтобы попасть туда, нужно быть невероятно маленьким. Хоуп — она моя э... она была моя э... она должна была меня вытащить, а потом случился Танос, и я там застрял.
Natasha Romanoff Извини, это, наверное, были очень долгие пять лет.
Scott Lang Нет. Для меня это были пять часов. Видишь ли, правила Квантового Царства не такие, как здесь. Всё непредсказуемо. Это чей-то бутерброд? Я умираю с голоду.
Steve Rogers Скотт, о чём ты говоришь?
Scott Lang Я говорю, что... В Квантовом Царстве время течёт иначе. Я не могу перестать думать, а что если мы сможем контролировать хаос и управлять им. Что если есть способ войти в Квантовое Царство в определённый момент времени, а выйти из него в другой, например, до Таноса.
Steve Rogers Подожди, ты говоришь о машине времени?
Scott Lang Нет, конечно нет, не о машине времени. Это больше похоже на... да, похоже на машину времени. Я знаю, звучит безумно, это безумие, но я не могу перестать об этом думать. Должен быть какой-то... это безумие.
Natasha Romanoff Скотт, я получаю такие письма, что ничто уже не кажется безумным.
Scott Lang Так с кем нам по этому поводу говорить?
Сэм Уилсон Сэм: Слева от тебя.
[Открывается портал]
[в 2012 году, Тор, Тони, Локи и другие в лифте, когда Халк пытается войти]
Thor Эй! Эй, эй, эй, эй!
Tony Stark Ты чего? Мест нет.
Thor Иди по лестнице.
Tony Stark Ладно.
[Халк начинает злиться, когда двери закрываются]
Tony Stark Стоп, стоп!
[Халк бьёт дверь лифта]
Hulk [бормочет себе под нос] Иди по лестнице. Ненавижу лестницу!
Sam Wilson [по радио Стиву] Эй, Кэп, слышишь меня? Кэп, это Сэм. Ты меня слышишь?
[открывается портал]
Sam Wilson Слева.
[Появляются Окойе, Т'Чалла и Шури]
Steve Rogers Спускаюсь, чтобы координировать поисково-спасательную операцию.
[Локи меняет облик на Капитана Америку]
Loki [выдавая себя за Стива] «Спускаюсь, чтобы координировать поисково-спасательную операцию!»
[Локи возвращается к своему настоящему облику]
Loki То есть, честно, как ты вообще...
[Тор заткнул Локи рот кляпом, заставляя замолчать]
Thor Заткнись.
Clint Barton [видит, что она привязала его к утёсу] Чёрт побери!
Natasha Romanoff Отпусти меня.
Clint Barton Нет. Пожалуйста, не надо.
Natasha Romanoff [очень нежно] Всё будет хорошо.
[отталкивается от утёса, срываясь с её руки]
Clint Barton Нат!
Thanos Ты не смог смириться со своим провалом. К чему это привело? Ко мне. Я думал, что, уничтожив половину жизни, другая половина расцветёт. Но ты показал мне, что это невозможно. И пока есть те, кто помнит, что было, всегда будут те, кто не сможет принять то, что может быть. Они будут сопротивляться.
Tony Stark Да, мы все упрямы по-своему.
Thanos Я благодарен. Потому что теперь я знаю, что должен сделать. Я разорву эту вселенную до последнего атома. А потом, с помощью камней, что ты собрал для меня, создам новую, полную жизни, которая не будет знать, что она потеряла, а только то, что ей дано. Благодарную вселенную.
Steve Rogers Рождённая кровью.
Thanos Они никогда не узнают этого. Потому что тебя не будет в живых, чтобы рассказать им.
Thanos Мстители. Непослушные отморозки.
Bruce Banner Путешествие во времени!
[Стив Роджерс выходит]
Bruce Banner Что? Я считаю это полной победой.
Клинт Бартон [Стоя с Вандой на пирсе после похорон Тони Старка] Знаешь, я бы хотел найти способ, чтобы она узнала... что мы победили, мы сделали это.
Ванда Максимофф Она знает... они обе знают.
[Скотт собирается войти в Квантовое царство]
Стив Роджерс Автоматы включены. Аварийные генераторы наготове.
Брюс Баннер Отлично, потому что если мы вырубим сеть, я не хочу потерять...
[указывает на Скотта]
Брюс Баннер Малыш здесь, в пятидесятых.
Скотт Лэнг [нервно] Извините?
Наташа Романофф Он шутит. Так говорить нельзя.
Брюс Баннер Это... это была просто плохая шутка.
[Скотт кивает]
Наташа Романофф [шёпотом Брюсу] Ты же шутишь, правда?
Брюс Баннер [под нос] Понятия не имею. Мы же говорим о путешествиях во времени. Либо всё это шутка, либо ничего.
[Скотту, показывая «окей»]
Брюс Баннер Всё в порядке!
Bruce Banner Я ищу Доктора Стрэнджа.
The Ancient One Ты опоздал лет на пять.
Pepper Potts Тони, послушай меня. Всё будет хорошо. Ты можешь отдохнуть сейчас.
Стив Роджерс [Тони открывает багажник, достаёт щит Капитана Америки и передаёт его Стиву] Тони, я не знаю...
Тони Старк Почему? Он сделан для тебя. К тому же, честно говоря, надо успеть убрать его в гараж, пока Морган не утащила кататься на санках.
Стив Роджерс [принимает щит и надевает его] Спасибо, Тони.
Тони Старк Тише-тише, ладно? Для всей команды я такой не брал.
Tony Stark [Садится с недоверием] Чёрт!
Morgan Stark [Подражает Тони] Чёрт.
Tony Stark [Жестом просит Морган тише] Что ты тут делаешь, малютка?
Morgan Stark [Повторяет с улыбкой] Чёрт.
Tony Stark Нет, так не говорят. Только мама так говорит. Это её выражение, оно принадлежит ей.
Morgan Stark Почему ты не спишь?
Tony Stark Потому что у меня тут важные дéлы, как ты думаешь? Нет. У меня, у меня на уме кое-что.
[шепчет]
Tony Stark У меня, у меня на уме кое-что.
Morgan Stark Это были соки?
Tony Stark Конечно, это шантаж, так и называется. Какие хочешь? Умные мысли сходятся. Соки — именно это у меня на уме.
Tony Stark [обсуждение "Похищения времени"] Я считаю, что наиболее вероятный исход — это наша коллективная гибель.
Scott Lang Если мы строго будем следовать правилам путешествий во времени. То есть не разговаривать с собой из прошлого, не ставить на спортивные события...
Tony Stark Я тебя сейчас остановлю, Скотт. Ты серьёзно говоришь, что твой план спасти вселенную основан на «Назад в будущее»?
Scott Lang [смеётся] ... Нет.
Thor [Капитан Америка использует Штормбрекер] Нет, дай сюда.
[Тор отдаёт ему Мьёльнир]
Thor У тебя маленький.
Scott Lang У нас достаточно частиц Пима на одну поездку каждому, плюс две пробные.
Scott Lang [Случайно запускает устройство] *Одна* пробная.
Natasha Romanoff [Перед тем, как отправиться за Временем] Увидимся через минуту.
Nebula Танос долго пытался сделать из меня идеал. Когда он работал, он говорил о своём великом плане. Он даже разбирал меня на части, потому что хотел угодить ему. Я спрашивала: «Куда мы пойдём, когда этот план будет завершён?» Его ответ всегда был один и тот же... «В сад.»
James Rhodes Забавно. У Таноса есть план на пенсию.
Gamora [это Гамора из 2014 года, разговаривает с Небулой из 2019-го] Скажи мне что-нибудь. В будущем, что будет с тобой и со мной?
Nebula Я пыталась тебя убить... несколько раз... но в итоге мы становимся друзьями. Мы становимся сёстрами.
James Rhodes Стоп, стоп, стоп. Сейчас начнётся та часть, где из стен торчат шипы с костями на конце и всё такое.
Nebula О чём ты вообще?
James Rhodes Если лезешь в место под названием «Храм Камня Силы», там обязательно будет куча ловушек.
[Небула начинает идти]
James Rhodes Ладно, давай, вперёд.
Steve Rogers Итак, начнём с Эфира. Тор, что ты знаешь?
Natasha Romanoff Он спит?
James Rhodes Нет. Я почти уверен, что он мёртв.
Thor С чего бы начать? Эфир. Во-первых, это не камень. Кто-то раньше называл это камнем... на самом деле это что-то вроде злого слизи, так что кто-то должен исправить это и перестать так говорить. Но вот интересная история об Эфире: мой дед много лет назад прятал камень от Тёмных Эльфов. Страшные создания. А Джейн, собственно, была моей старой любовью. Знаете, однажды она сунула руку в камень, и Эфир вселился в неё, из-за чего она сильно заболела. Пришлось отвезти её в Асгард, откуда я родом, и пытаться вылечить. Мы тогда встречались. Я даже познакомил её со своей матерью, но она уже умерла. И, ну, мы с Джейн больше не вместе...
[Халк жестом просит Старка прервать Тора]
Thor Такое бывает, знаешь. Ничто не вечно. Единственное, что...
Tony Stark Почему бы тебе не сесть?
Thor Я ещё не закончил. Единственное, что постоянно в жизни — это её непостоянство.
Tony Stark Яйца? Завтрак?
Thor Нет. Я бы хотел «Кровавую Мэри».
Steve Rogers Почти каждый в этой комнате сталкивался как минимум с одним из шести Камней Бесконечности.
Tony Stark Или, если хотите, замените слово «сталкивался» на «чёрт возьми, чуть не был убит» одним из шести Камней Бесконечности.
Scott Lang Я нет. Я даже не понимаю, о чём вы сейчас вообще говорите.
Bruce Banner В любом случае, у нас достаточно частиц Пима только на одну поездку туда и обратно, а эти камни побывали во множестве разных мест на протяжении всей истории.
Tony Stark Нашей истории. Так что удобных мест, чтобы забежать, не так уж много.
Clint Barton Значит, нужно выбирать цели.
Tony Stark Верно.
Tony Stark [Небула и Стив помогают Тони сойти с Бенатара] Я не смог его остановить.
Steve Rogers Я тоже.
Tony Stark Я... я потерял пацана.
Steve Rogers Тони, мы потеряли.
[Стив Роджерс, Тони Старк и Скотт Лэнг узнают о шести камнях бесконечности]
Steve Rogers Ну и что теперь будем делать?
Tony Stark Да ну, отстань, Стив. Мне только что Халк по башке дал.
Scott Lang Ты говорил, что у нас есть один шанс. Вот он! Мы его упустили, всё пропало! Шесть камней — или ничего! Шесть камней — или ничего.
Tony Stark Ты повторяешься, знаешь? Ты повторяешься.
Scott Lang Ты повторяешься! Ты повторяешься!
Steve Rogers Хорошо. У нас есть план. Шесть Камней, три команды, один выстрел. Пять лет назад мы проиграли. Все мы. Мы потеряли друзей. Мы потеряли семью. Мы потеряли часть себя. Сегодня у нас есть шанс вернуть всё обратно. Вы знаете свои команды, вы знаете свои задачи. Забрать Камни, вернуть их. По одной поездке на каждого, без ошибок, без повторов. Большинство из нас отправляется туда, где мы были, но это не значит, что мы знаем, чего ждать. Будьте осторожны. Следите друг за другом. Это битва всей нашей жизни, и мы победим. Любой ценой. Удачи.
Rocket Он в этом деле молодец.
Scott Lang Верно.
Tony Stark Ладно, вы слышали человека. Нажимайте клавиши, зелёный гигант.
Bruce Banner Трактора включены.
Clint Barton [дочери, обучая её стрельбе из лука] Видишь, куда идёшь. Теперь давай подумаем, как туда добраться.
Tony Stark Что он там делает?
Thor Совсем ничего.
Steve Rogers Где камни?
Tony Stark Где-то под всем этим. Я знаю только, что у него их нет.
Steve Rogers Так и пусть так и будет.
Thor Ты понимаешь, что это ловушка, да?
Tony Stark Да, мне все равно.
Thor Хорошо. Главное, что мы все согласны.
[Призывает Мьёльнир и Штормбрейкер]
Thor Давайте убьём его как следует на этот раз.
Тор [заходит на корабль Стражей] Ну что, Асгардцы Галактики снова вместе.
[спойлер]
Тони Старк [обнимает Говарда Старка 1970 года] Спасибо тебе за всё... что ты сделал для этой страны.
Drax [Тор и Квилл спорят о лидерстве] Вам стоит сразиться друг с другом за право быть лидером.
Nebula Звучит справедливо.
Peter Quill В этом нет необходимости. Ладно?
Thor Нет.
Rocket У меня есть бластеры, если вы хотите вместо ножей.
Mantis О, да. Пожалуйста, используйте ножи.
Drax Да, ножи.
Groot Я есть Грут.
Thor [Тор и Квилл смеются] Не нужно. Никаких ножевых. Все знают, кто тут главный.
Peter Quill [после нескольких секунд неловкого молчания] Это я, да?
Thor Да, ты. Конечно! Конечно.
[шёпотом]
Thor Конечно.
Steve Rogers [Роджерс смотрит на свою прошлую версию, которая лежит лицом вниз, без сознания] Он прав. Это действительно задница Америки.
Scott Lang [указывает на корабль Стражей, который только что приземлился] Это круто.
Nebula [разговаривает с Джеймсом Родесом по рации] Роуди, аккуратнее при входе в атмосферу. На посадочной площадке идиот.
Scott Lang [Родес внезапно приземляется очень близко к Скотту с громким глухим ударом, шокируя его] О, б##ь!
James Rhodes Что случилось, человек нормального роста?
Питер Паркер [во время езды на Пегасе Валькирии] Привет, рад познакомиться. Я - О, боже!
[Бартон только что убил всех людей Акихико]
Акихико [на японском] Зачем ты это делаешь? Мы же ничего тебе не сделали.
Клинт Бартон [на японском] Ты выжил. Полпланеты — нет. Они поймали Таноса. А ты получил меня.
[Они дерутся]
Клинт Бартон Хватит мучить людей.
Акихико [на японском] Мы мучим людей?
[Показывает на разбросанные тела]
Акихико Ты с ума сошёл!
[Они снова дерутся, Акихико ранен дважды. Он роняет меч и падает на колени]
Акихико Стой! Помоги мне. Я тебе всё отдам. Чего ты хочешь?
Клинт Бартон [на английском] То, что я хочу, ты мне не дашь.
[Убивает безоружного Акихико]
Человек-паук [под натиском аутрайдеров] Я справлюсь. Я справлюсь. Ладно, я не справляюсь. Помогите, кто-нибудь помогите!
Капитан Америка Эй, Квинс, берегись.
[бросает Мьёльнир в его сторону. Человек-паук цепляет к нему паутину, когда тот пролетает. Мьёльнир поднимает его над полем боя, но взрыв с корабля Таноса обрывает линию, из-за чего он падает, но Пеппер в своём костюме его ловит]
Пеппер Поттс Держись. Я тебя поймаю, малыш.
[бросает его вверх, где он приземляется на скакуна Валькирии]
Человек-паук [Валькирии] Эй, рад знакомству — О, БОЖЕ!
Tony Stark [Стиву, возвращая ему щит] Если опять его потеряешь — оставлю у себя.
Thanos За все мои годы завоеваний, насилия, резни, это никогда не было лично. Но скажу тебе, то, что я собираюсь сделать с твоей упрямой, надоедливой маленькой планетой, я буду получать от этого удовольствие. Очень, очень большое.
Брюс Бэннер [после того, как все вернулись из квантовых скачков] Клинт, где Наташа?
Древняя Будь осторожен, идя туда, у нас только что полы натёрли.
Халк Я ищу Доктора Стрэнджа.
Древняя Ты примерно на... 5 лет рано. Стивен Стрэндж сейчас делает операцию в двадцати кварталах отсюда. Что тебе от него надо?
Халк [Указывает на Глаз Агамотто] Вот это.
Древняя [Смотрит вниз на Глаз Агамотто] Ах! Боюсь, нет.
Халк Извини, но это был не вопрос.
Древняя Тебе не стоит этого делать.
Халк А, ты прав, не стоит. Но мне нужен этот камень, и у меня нет времени на б...
Древняя [Бьёт Халка в грудь, выталкивая Астральное тело Бэннера из тела Халка. Бэннер с удивлением смотрит на Древнюю] Давай начнём сначала, хорошо?
Tony Stark [имеется в виду фургон Скотта] Скотт, сколько тебе нужно, чтобы запустить эту штуку?
Scott Lang Может, минут десять.
Steve Rogers Запускай. Мы привезём камни к тебе.
Hope van Dyne Всё сделаем, Кэп.
[Скотт смотрит на Хоуп и улыбается; она кивает]
Natasha Romanoff Раньше у меня не было ничего. Потом у меня появилось это. Эта работа... эта семья. И я... я стала лучше благодаря этому. И хотя... их больше нет... я всё равно пытаюсь стать лучше.
Steve Rogers Нам обоим нужно заняться своей жизнью.
Natasha Romanoff Ты начнёшь.
Thanos Огонь!
Corvus Glaive Но, государь, наши войска.
Thanos Просто делай!
Peter Quill Гамора?
[подходит к ней]
Peter Quill Я думал, что потерял тебя.
[Питер трогает лицо Гаморы; она хватает его за руку, бьёт коленом в пах]
Peter Quill Ай!
Gamora Не... трогай... меня!
[бьёт его коленом снова]
Peter Quill А!
[падает на землю]
Peter Quill Ты промахнулась в первый раз... а во второй попала сразу в оба.
Thor [Брюс и Ракета пытаются убедить Тора вернуться к Мстителям] Хватит уже, ладно. Я знаю, вы думаете, что я тут лежу и жалуюсь, жду, когда меня спасут, но со мной всё нормально. Ладно, с нами — всё нормально.
Korg У нас тут всё в порядке, приятель.
Thor Так что что бы вы ни предлагали, нам это не интересно, плевать, нам всё равно. Пока.
Bruce Banner Ты нам нужен, приятель.
[Тор кивает и делает глоток пива]
Rocket На корабле есть пиво.
Thor [после паузы] Какое?
Сокол [Корабль Таноса начинает стрелять в небо] Что, чёрт возьми, происходит?
Железный человек Фрайдей, в кого они стреляют?
Фрайдей Что-то только что вошло в верхние слои атмосферы.
[в воздухе вниз мчится светящийся след. Это Капитан Марвел, которая врезается в корабль Таноса и уничтожает его]
Ракета О, да!
Scott Lang Если ты это сделаешь и у тебя не выйдет, ты назад не вернёшься.
Tony Stark [нервно] Спасибо за мотивацию, мелкий с***к.
[Кап готовится к последнему бою, когда за его спиной открываются мистические порталы, и каждый друг, каждый союзник, каждая армия, на которую он мог рассчитывать, приходит, чтобы встать рядом с ним]
Доктор Стрэндж [осматривая собравшихся] Это все?
Вонг [немного раздражённо] Что, тебе мало?
Carol Danvers Я спущусь разведать.
Natasha Romanoff [Замечает, как Стив смотрит на фотографию Пегги] Это сработает, Стив.
Steve Rogers Я знаю, что сработает, потому что не знаю, что буду делать, если нет.
Carol Danvers Никаких спутников, кораблей, армий, никаких наземных войск. Только он.
Nebula И этого достаточно.
Scott Lang Ребята... Кажется, у нас получилось.
Steve Rogers [Капитан Америка, Железный человек, Человек-муравей и профессор Халк прибывают в Нью-Йорк 2012 года во время событий первого фильма] Ладно, все знают свои задачи. Не высовывайтесь, следите за целью.
Steve Rogers [Халк 2012 года яростно мчится по улице, громя машины. Остальные смотрят на профессора Халка, который прячет лицо в ладони от смущения] Может, стоит по пути что-то и побить.
Bruce Banner Мне кажется, это лишнее, но ладно.
[Срывает с себя рубашку и неохотно пытается что-то разбить]
[Клинт держится за Наташу]
Natasha Romanoff Отпусти меня.
Clint Barton Нет. Нет, пожалуйста, нет.
Natasha Romanoff Все будет хорошо.
Clint Barton [перехваченный голос] Пожалуйста.
[Наташа отталкивается и падает в смерть]
Clint Barton НЕТ!
Steve Rogers [Сэм встречает пожилого Стива Роджерса, сидящего на скамейке в парке] Привет, Сэм.
Sam Wilson Так что — что-то пошло не так или всё получилось?
Steve Rogers Ну, после того как я вернул камни на место, я подумал... может, я попробую ту жизнь, о которой Тони мне говорил.
Sam Wilson И как оно?
Steve Rogers [улыбается] Это было прекрасно.
Sam Wilson Я рад за тебя. По-настоящему.
Steve Rogers Спасибо.
Sam Wilson Меня только огорчает то, что мне теперь жить в мире без Капитана Америки.
Steve Rogers О, кстати...
[достает из-под скамейки старый щит Капитана Америки]
Steve Rogers Примерь.
[Сэм несколько секунд ошеломленно смотрит, затем медленно поднимает щит и надевает его]
Steve Rogers Как ощущения?
Sam Wilson Как будто он чужой.
Steve Rogers Это не так.
Sam Wilson [глубоко тронут] Спасибо. Я сделаю всё, что смогу.
Steve Rogers Вот почему он твой.
Tony Stark Оказывается, обида разъедает изнутри, и я это ненавижу.
Wanda Maximoff Ты забрал у меня всё!
Thanos Я даже не знаю, кто ты
Wanda Maximoff Скоро узнаешь.
Hawkeye [бежит с Перчаткой] Кэп, что ты хочешь, чтобы я сделал с этой чёртовой штукой?
Captain America Отнесите эти камни как можно дальше!
Bruce Banner Нет! Нам нужно вернуть их туда, откуда они пришли.
Iron Man Никак не вернуть. Танос уничтожил Квантовый туннель.
Ant-Man Погоди.
[сжимается до нормального размера]
Ant-Man Это была не наша единственная машина времени.
[звучит сигнал фургона]
Captain America Кто-нибудь видел некрасивый коричневый фургон?
Valkyrie Видели, но тебе не понравится, где он припаркован.
Iron Man Скотт, сколько тебе нужно, чтобы запустить эту штуку?
Ant-Man [как Оса присоединяется к нему] Эээ, минут десять, наверное.
Captain America Запускай. Мы доставим камни к тебе!
The Wasp Уже занимаемся, Кэп.
[она и Скотт обмениваются улыбками, затем сжимаются и улетают]
Cassie Lang [Скотт поражён, увидев Кэсси, теперь уже подростка] Папа?
Scott Lang [Осознаёт это после объятий] Ты так выросла!
Grieving Man Так вот, я, э... сходил на свидание на днях. Первый раз за пять лет, понимаешь? Сидишь, ужинаешь... не знал, о чём говорить.
Steve Rogers О чём говорили?
Grieving Man Обычная чепуха, знаешь? Как всё изменилось, и... моя работа, его работа... Как мы скучаем по "Метс". Потом наступила тишина... Он заплакал, когда подавали салаты.
Steve Rogers А ты?
Grieving Man Я заплакал... прямо перед десертом. Но завтра я его увижу, так что...
Steve Rogers Это отлично. Ты сделал самое трудное. Ты прыгнул, не зная, куда приземлишься. Вот оно — эти маленькие смелые шаги, которые надо сделать. Чтобы попытаться стать целым снова. Чтобы найти смысл. Я ушёл во льды в '45, сразу после встречи с любовью всей моей жизни. Проснулся через 70 лет. Надо двигаться дальше. Надо двигаться дальше. Мир в наших руках. Он оставлен нам, парням, и мы должны что-то с этим сделать. Иначе... Танос должен был убить всех нас.
Red Skull (Stonekeeper) То, что ты ищешь, прямо перед тобой. Как и то, чего ты боишься.
Tony Stark Малышка, ты на связи? Я вижу цель. Время пришло.
Ant-Man Бомбы в воздух.
[Спускается к реактору Арка Тони]
Ant-Man Это... это дезодорант Axe?
Tony Stark Да, у меня была баночка на всякий случай. Расслабься. Можно сосредоточиться?
Ant-Man Я сейчас в тебя залезу. Сейчас.
Howard Stark Позволь задать вопрос. Когда твой ребёнок родился... ты нервничал?
Tony Stark Чёрт возьми, да.
Howard Stark Ты чувствовал, что готов? Что понимаешь, как с этим справиться?
Tony Stark Я буквально собирал всё по кусочкам, как шёл вперёд, вспоминал, что делал папа. Мой старик — он никогда не встречал проблему, которую не мог бы решить ремнём. Я думал, что папа был строг со мной. А теперь, оглядываясь назад, я помню только хорошее. Он иногда выдавал мудрые мысли.
Howard Stark Да? Какие, например?
Tony Stark «Ни одни деньги в мире не купят ни секунды времени».
Howard Stark Умный человек.
Tony Stark Он старался изо всех сил.
Howard Stark Знаешь, этот малыш ещё даже не родился, а я уже готов на всё ради него. Рад встрече, Поттс.
Tony Stark Да, Говард... Всё будет хорошо. Спасибо за всё, что ты сделал для этой страны.
Tony Stark Ты мне доверяешь?
Steve Rogers Доверяю.
Tony Stark Твой выбор.
Steve Rogers Поехали.
Valkyrie Так когда тебя ждать?
Thor Эээ... насчёт этого...
Valkyrie Тор. Твоему народу нужен король.
Thor Нет, у них уже есть король.
Valkyrie Серьёзно?
Thor Пора быть тем, кто я есть, а не тем, кем должен быть. А ты — лидер. Вот кто ты.
Valkyrie Я знаю, ты бы многое тут изменил.
Thor Я на это и рассчитываю. Ваше Величество.
Valkyrie Что ты будешь делать?
Thor Не знаю. Впервые за тысячу лет у меня нет пути. Зато есть транспорт.
Rocket Двигайся, волосатый болван.
Небула Танос нашёл Камень Души на Вормире.
Наташа Романофф [делает пометки] Что такое Вормир?
Небула Царство смерти, в самом сердце небесного бытия. Там Танос убил мою сестру.
Скотт Лэнг [все смотрят друг на друга, Стив вздыхает] Не я.
Красный Череп (Хранитель Камня) Добро пожаловать, Наташа, дочь Ивана, Клинт, сын Эдит.
Наташа Романофф Кто ты?
Красный Череп (Хранитель Камня) Считай меня проводником. Для тебя и для всех, кто ищет Камень Души.
Наташа Романофф Отлично. Скажи, где он, и мы сразу уйдём.
Красный Череп (Хранитель Камня) Ах, лизхен, если бы всё было так просто.
[ведёт их к краю обрыва]
Красный Череп (Хранитель Камня) То, что вы ищете, лежит прямо перед вами. Так же, как и то, чего вы боитесь.
Наташа Романофф Камень там, внизу.
Красный Череп (Хранитель Камня) Для одного из вас. Для другого же, чтобы взять камень, нужно потерять то, что любишь. Вечный обмен. Душа за душу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lila Barton Кто кладёт майонез на хот-дог?
[обессиленный после схватки с отступниками, Клинт падает на пол. Прошлая Небула входит и становится рядом с ним]
Clint Barton О, эй, я тебя помню
[передаёт ей перчатку]
Nebula Папа, у меня камни.
Clint Barton Что?
[Прошлая Небула собирается выстрелить в него]
Gamora Стой!
Nebula Ты предаёшь нас.
Nebula Тебе не нужно этого делать.
Nebula Я — это.
Gamora Нет, ты не такая.
Nebula Посмотри, кем мы станем.
Gamora Небула, послушай её.
Nebula Ты можешь измениться.
Nebula Он не позволит мне.
[пытается выстрелить в Гамору]
Gamora Нет!
[Настоящая Небула стреляет и убивает Прошлую Небулу]
Т'Чалла Клинт, дай мне это.
[Хоукай передаёт Железный Перчаток Чёрной Пантере, который сразу же прорывается сквозь армию Таноса]
Scott Lang [мальчику на велосипеде] Эй, парень, что, чёрт возьми, здесь произошло?
Человек-паук [после получения перчатки] Активирую "Мгновенное убийство!"
[его броня активирует особый режим, и костюм начинает атаковать приближающихся Нарушителей]
Tony Stark Ты сказал, что из четырнадцати миллионов мы выиграем только в одном случае, да? Скажи, что это именно он.
Doctor Strange Если я скажу, что будет дальше, этого не случится.
Tony Stark Надеюсь, ты прав.
Thanos [отражая атаку армии Мстителей] Где Небула?
Corvus Glaive Она не отвечает.
Ebony Maw Ваша светлость!
[указывает на Соколиного глаза, который бежит с перчаткой. Соколиный глаз пробивается через поле боя, выпуская стрелы. Когда силы Таноса приближаются к нему, Чёрная пантера использует энергию костюма, чтобы отбросить их назад]
Black Panther Клинт! Отдай мне.
[Соколиный глаз передаёт перчатку. Чёрная пантера пробивается через поле боя. Его костюм поглощает лазерный огонь, и он ударом кулака по земле выпускает энергию обратно по окружающим врагам. Когда он собирается идти дальше, двулезвийный меч Таноса наносит удар, вырывая перчатку из его рук. Меч возвращается к Таносу, который начинает приближаться к Чёрной пантере, но на его пути появляется Алая Ведьма. Она смотрит на Таноса с чистой яростью]
Scarlet Witch Ты забрал у меня всё.
Thanos Я даже не знаю, кто ты.
Scarlet Witch Ты узнаешь.
[Она начинает использовать свои силы, поднимая две огромные груды обломков и бросая их в Таноса. Она начинает без устали обстреливать его. Чёрная пантера бежит к перчатке, но та поднимается с помощью сил Эбони Моу. Чёрная пантера хватает перчатку, и Эбони Моу начинает тянуть его к себе]
Spider-Man У меня есть!
[качаясь к Чёрной пантере. Чёрная пантера кидает перчатку вверх, и Человек-паук ловит её паутиной. Когда он приземляется, на него начинают наступать Аутрайдеры]
Spider-Man Активирую «Мгновенный килл!»
[его костюм сразу же начинает уничтожать Аутрайдеров вокруг него]
[последние слова]
Стив Роджерс [улыбается] Нет. Нет, я так не думаю.
Natasha Romanoff Увидимся через минуту.
[Старк аккуратно кладёт Камни Бесконечности на Нано Перчатку]
Ракета БУМ!
[раздражённый Старк смотрит на Ракету]
Scott Lang [после того, как Погром был отменён] Ребята... кажется, у нас получилось.
Thor Так вам, ребята, выпить? Что пьёте? У нас есть пиво, текила, всякое разное.
Bruce Banner Приятель, ты в порядке?
Thor Да, всё нормально! Почему, я что, плохо выгляжу?
Rocket Выглядишь как растаявшее мороженое.
Gamora [просмотр записи из будущего] Что ты с ними сделал?
Thanos Ничего. Пока что. Они не пытаются помешать тому, что я сделаю в нашем времени. Они пытаются исправить то, что я уже сделал в их.
Gamora Камни.
Thanos Я нашёл их все. Я победил. Перекосил весы вселенной в равновесие.
[Гамора опускается на колени перед ним]
Ebony Maw Это твоё будущее.
Thanos Это моя судьба.
[запись начинает воспроизводиться снова]
Nebula [в записи] Мой отец — многое, но не лжец.
Thanos [в записи] Спасибо, дочь. Может, я был к тебе слишком суров.
[Тор отрубает ему голову. Гамора в шоке, а Танос — нет]
Thanos И вот она — свершённая судьба.
Thanos [описывает свой новый план] Я уничтожу эту вселенную до последнего атома, а затем, используя камни, что ты для меня собрал, создам новую — полную жизни, которая не будет знать, что потеряла, но будет помнить лишь то, что получила. Благодарную вселенную.
Captain America Рождён в крови.
Thanos Они никогда не узнают об этом. Потому что тебя не будет в живых, чтобы рассказать им.
[Тор, Железный человек и Капитан Америка нападают на Таноса вместе]
Thor [увидев Кэпа с Мьёльниром] Я же говорил!
Tony Stark [после возвращения на Землю] Я не смог его остановить.
Steve Rogers Я тоже.
Tony Stark Я потерял парня.
Steve Rogers Тони, *мы* потеряли.
Tony Stark Это, эм-?
[Пеппер встаёт перед ним]
Tony Stark Ах, слава богу.
Pepper Potts О, боже мой.
[она обнимает его]
Pepper Potts О, боже мой.
Tony Stark [целует её] Всё будет хорошо.
Ant-Man [спрашивает про прошлую команду СТРАЙК] Кто эти ребята?
Tony Stark Это Щ.И.Т. Хотя, на самом деле ГИДРА, но мы тогда об этом не знали.
Ant-Man Серьёзно? Не знали? Мне кажется, они похожи на плохих парней.
Tony Stark Ты маленький, а говоришь громко?
Доктор Стрэндж [после прибытия с подкреплением] Это все?
Вонг Что, хотел ещё?
[огромный Человек-муравей прорывается через завалы, неся Халка, Ракету и Машину Войны. Силы Мстителей, Стражей Галактики, армии Ваканды, Асгардцев и Разбойников стоят единым фронтом, готовые сразиться с Таносом и его армией]
Капитан Америка Мстители...
[призывает Мьёльнир]
Капитан Америка ...Вперёд.
[армия бросается в атаку на силы Таноса. Танос поднимает свой двусторонний меч, и его армия тоже идёт в наступление. Обе армии без страха несутся навстречу друг другу, сталкиваясь в битве на века]
[Звёздный Лорд сражается с двумя солдатами Сакаара. Он сдерживает одного, пинает другого. Затем стреляет в поверженного солдата, но второй бьёт его в лицо, сбивая с ног. Сакааранец собирается добить его, когда внезапно получает выстрел в спину. Он падает на Звёздного Лорда, который отталкивает его. Он садится и видит, что выстрел сделала Гамора]
Star-Lord [снимает маску] Гамора?
[подходит к ней]
Star-Lord Я думал, что потерял тебя.
[когда он трогает её лицо, она хватает его руку и бьёт коленом в больное место]
Gamora Не... трогай... меня!
[бьёт его снова коленом, он падает]
Star-Lord Ты промахнулась в первый раз... а во второй попала дважды.
Gamora [когда к ним подходит Небула] Это она? Серьёзно?
Nebula Выбор был между ним и деревом.
Тони Старк [укладывает Морган спать] Не то чтобы это соревнование, но она любит меня в три тысячи раз.
Пеппер Поттс Ого, вот это да?
Тони Старк Ты была где-то в диапазоне от шести до девяти сотен.
Rocket Привет. Ты, наверное, мама. У меня вещь. Пошли. Надо двигаться.
Thor Ох, как бы мне хотелось, чтобы у нас было больше времени.
Frigga Нет, это был дар. А теперь иди и стань тем мужчиной, которым ты должен быть.
Howard Stark [после встречи с сыном из другого времени Тони] Мы уже встречались с этим парнем?
Jarvis Вы встречаете много людей, сэр.
Howard Stark Он кажется очень знакомым.
Clint Barton Стой, стой. Не стреляй.
Tony Stark [обсуждают смерть Наташи] Мы знаем, была ли у неё семья?
Steve Rogers Да. Мы.
Hulk [готовится надеть Перчатку] Все возвращаются домой.
Thor Так, кто хочет выпить? Что пьем? У меня есть пиво, текила, всякая всячина.
[Тор пьет пиво]
Bruce Banner Эй, дружище, ты в порядке?
Thor Да, нормально. Почему? Что, я плохо выгляжу?
Rocket Ты как растаявшее мороженое.
[Тор смеется]
Thor Ну что, как дела? Просто тусуешься или что?
Bruce Banner Нам нужна твоя помощь.
Thor Ммм.
Bruce Banner Возможно, у нас есть шанс всё исправить.
Thor Что, как с кабелем?
[отрыгивает]
Thor Он уже недели меня бесит.
Bruce Banner Как Танос.
[Тор замолкает, хватает Бэннера за куртку и указывает на него]
Thor Не произноси это имя.
Korg Эээ, мы тут вообще не говорим это имя.
[пауза]
Bruce Banner Пожалуйста, отпусти меня.
[Тор отпускает Бэннера]
Bruce Banner Я знаю, что... этот парень... может тебя пугать.
Thor Почему я должен... ?
[презрительно фыркает]
Thor Почему я должен бояться этого парня? Это я его убил, помнишь?
Bruce Banner Хм.
Thor Кто-то ещё здесь убил этого парня?
[пауза]
Thor Нет, не думаю. Корг, почему бы тебе не рассказать всем, кто отрубил Таносу большую голову?
Korg Эээ, Штормбрейкер?
Thor А кто махал Штормбрейкером?
Bruce Banner Понимаю. У тебя сейчас сложный период, да? Я сам через такое проходил. И знаешь, кто меня из этого вытащил?
Thor Это была Наташа?
Bruce Banner Это был ты. Ты помог мне.
Thor Так почему бы тебе не спросить... асгардцев там внизу... насколько ценна моя помощь?
[Тор садится]
Thor Тех, кто остался, разумеется.
Bruce Banner Думаю, мы можем их вернуть.
Thor Стоп. Стоп, ладно? Я знаю, ты думаешь, что я тут валяюсь в своей жалости, жду, когда меня спасут, но я в порядке, понял? Мы в порядке, да?
Korg Да, у нас всё нормально, дружище.
Thor Так что что бы ты ни предлагал, мы не в теме. Пофиг. Нам всё равно. Пока.
Bruce Banner Ты нам нужен, приятель.
[пауза, Тор допивает пиво]
Rocket На корабле есть пиво.
Thor Какое?
Tony Stark Что читаешь?
Pepper Potts Просто книгу про компостирование.
Tony Stark Что нового в компостировании?
Pepper Potts Интересная наука...
Tony Stark Я разобрался. Кстати.
Pepper Potts И, знаешь, чтобы мы говорили об одном и том же...
Tony Stark Путешествия во времени.
Pepper Potts Что? Ух ты. Это... удивительно и страшно.
Hulk Давай, кажется, я тут единственный, кто ест. Попробуй немного. Яиц возьми.
Scott Lang Я в полном замешательстве.
Hulk Времена сейчас запутанные.
Scott Lang Нет, нет, нет. Я... я не это... я имел в виду.
Hulk Нет, я понял. Я... я шучу! Я знаю, это безумие. Теперь я в рубашках.
Scott Lang Да? Как? Почему?
Hulk Пять лет назад нас всухую порвали. Но мне было хуже — я проиграл дважды. Сначала Халк проиграл, потом Бэннер, потом проиграли мы все.
Natasha Romanoff Никто не винил тебя, Брюс.
Hulk А я винил. Годы я относился к Халку, как к болезни, от которой нужно избавиться. А потом начал смотреть на него как на лекарство. Восемнадцать месяцев в гамма-лаборатории — я объединил мозги и силу... и вот посмотри на меня. Лучшее из обоих миров.
Clint Barton [о Наташе Романофф] Знаешь, я бы хотел, чтобы была возможность как-то ей это сказать. Что мы победили, что мы сделали это.
Wanda Maximoff Она знает.
[о Вижене тоже]
Wanda Maximoff Они оба знают.
[они обнимают друг друга]
Morgan Stark Мама сказала, что надо прийти и спасти тебя.
Tony Stark Отлично. Я спасён.
[для Скотта и остальных]
Tony Stark Хотелось бы, чтобы вы пришли сюда с другим вопросом. Любым другим. Честно, я рад вас видеть. И... смотрите, стол накрыт на шестерых.
Steve Rogers Тони. Я понимаю. И я рад за тебя. Правда. Но это второй шанс.
Tony Stark Мой второй шанс — вот он, Кэп. На него нельзя рисковать. Если не о делах — оставайтесь на обед.
Natasha Romanoff Кэрол, мы тебя здесь в следующем месяце увидим?
Carol Danvers Вряд ли.
Rocket Что? Снова стрижку сделаешь?
Carol Danvers Слушай, пушистик. Я охватываю огромную территорию. То, что происходит на Земле, происходит повсюду. На тысячах планет.
Rocket Ладно, ладно. Хороший аргумент. Хороший аргумент.
Carol Danvers Так что можешь меня долго не видеть.
Natasha Romanoff Ладно. Этот канал всегда открыт. Так что, если что пойдёт не так, если кто-то начнёт пакостить там, где не надо, — всё ко мне.
Tony Stark У нас есть шанс забрать эти камни, но я должен сказать, что для меня важнее. Вернуть то, что потеряли, я надеюсь, да. Сохранить то, что я нашёл, я должен, любой ценой. И, может, не сдохнуть в попытках было бы неплохо.
Steve Rogers [протягивая руку] Договорились.
Natasha Romanoff Ребята, если выбрать правильный год, в Нью-Йорке будет три камня.
Bruce Banner Да ладно!
Steve Rogers [находит компас Будущего Стива с фотографией Пегги] Откуда у тебя это?
[борьба за посох, Прошлый Стив берет Будущего Стива в удушающий захват]
Steve Rogers [удушение] Баки жив.
Небула [после охлаждения её роботизированной руки] Я не всегда была такой.
Воитель Я тоже. Но приходится работать с тем, что есть, верно?
Tony Stark Часть пути — это конец.
[Баннер и Ракета прибывают в Новый Асгард]
Rocket Снижение уровня с золотых дворцов и волшебных молотов и всякой такой фигни.
Bruce Banner Эй, прояви немного сочувствия, дружище. Сначала они потеряли Асгард, потом половину своего народа. Они, наверное, просто рады, что у них есть дом.
Valkyrie Тебе не стоило сюда приходить.
Bruce Banner Ах! Валькирия! Рад тебя видеть, злая девчонка!
Valkyrie Мне кажется, ты мне больше нравилась, когда была другой.
Bruce Banner Это Ракета.
Rocket Как жизнь?
[пауза]
Valkyrie Он тебя не примет.
Bruce Banner Так всё плохо, да?
Valkyrie Мы видимся с ним только раз в месяц, когда он заходит за...
[Валькирия смотрит на стопку пустых пивных кегов]
Valkyrie ...припасами.
Bruce Banner Так всё плохо.
Valkyrie Да.
[Баннер и Ракета заходят в дом Тора]
Ракета Что за...?
[Ракета обнюхивает вокруг]
Ракета Фу! Здесь что-то дохлое лежит!
Брюс Баннер Алло? Тор?
Тор Ты по поводу кабеля? Синемакс отключился две недели назад, а спорт весь размытый и, ну, такое.
Брюс Баннер Тор?
[Тор берет пиво и поворачивается. Баннер поражен, насколько Тор располнел]
Тор Парни! О боже!
[Тор обнимает Баннера]
Тор Боже, как же я рад вас видеть!
[Тор смотрит на Ракету перед тем, как прижать его к себе]
Тор Иди сюда, милый пушистик.
Ракета Да нет, я в порядке. Не надо, спасибо.
Тор Халк, ты же знаешь моих друзей Мика и Корга, да?
Корг Привет, ребята!
Брюс Баннер Привет, ребята. Давно не виделись.
Корг Пиво в ведре. Можете спокойно подключаться к вайфаю. Пароль не нужен, конечно.
[пауза, потом Корг указывает на телевизор]
Корг Тор, он вернулся. Этот парень на экране только что снова назвал меня идиотом.
[Мик кидает кусок пиццы в телевизор]
Тор Нубмастер.
Корг Да, Нубмастер69 назвал меня идиотом.
Тор Мне это надоело.
[Тор хватает гарнитуру Корга]
Тор Нубмастер, слушай, это снова Тор. Ты знаешь, Бог Грома. Слушай, дружок, если ты сейчас же не выйдешь из игры, я прилечу к тебе домой, спущусь в твой подвал, оторву тебе руки и засуну их тебе в зад! Ага, понял? Беги плакаться к папочке, мелкий подлец.
[Тор возвращает гарнитуру Коргу]
Корг Спасибо, Тор.
Тор Если он снова тебя достанет, скажи мне, хорошо?
Корг Большое спасибо. Обязательно скажу.
Черная Вдова [размышляя, что делать] Танос ушёл отсюда с Камнем, но без дочери. Это не случайность.
Соколиный Глаз Да.
Черная Вдова Что бы это ни стоило.
Соколиный Глаз Что бы это ни стоило.
Nebula [рассказывает прошлой Гаморе, что с ними будет] Я пыталась тебя убить. Не раз. Но в итоге мы становимся друзьями. Становимся сестрами.
[Гамора поворачивается к Небуле и протягивает руку]
Gamora Давай. Мы можем его остановить.
[Небула замедляется, затем берёт Гамору за руку, позволяя ей помочь встать]
Rocket [застрял под завалами] Я не могу дышать! Я не могу дышать! Я не могу дышать!
James Rhodes Панель, панель, панель!
[вырывается из брони и выползает]
Hulk Роуди! Рокет! Убирайтесь отсюда!
Rocket Выпусти меня! Давай!
[Роуди хватает монтировку и поднимает завал с Рокета]
Ant-Man Ты обещаешь, что не умрёшь?
Tony Stark У меня всего лишь лёгкая аритмия.
Ant-Man Не очень-то это и «лёгкая», если честно.
[Лэнг собирается съесть тако у штаба Мстителей, когда приземляется Бенатар, сдувая содержимое тако]
Ракета Эй, Человек. Где Большой Зелёный?
Скотт Лэнг На кухне, кажется.
[Небула идёт к входу]
Скотт Лэнг Отлично.
Небула [по рации] Роуди, осторожнее при посадке. В зоне приземления идиот.
[Роудс приземляется возле Лэнга, из-за чего тот роняет тако]
Скотт Лэнг О, б**ь.
Джеймс Роудс Что случилось, Человек Среднего Роста?
[Когда Роудс входит в здание, Халк передаёт Лэнгу два тако, прежде чем сесть в Бенатар]
[Танос сражается с Аленой. Он наносит удар мечом вниз, но она ловит его силой. Он пытается протолкнуть лезвие к ней, но она удерживает его. Улыбаясь, она отбрасывает меч назад, посылая его в полёт. Затем она поднимает Таноса своей силой и медленно разрывает его доспехи]
Thanos Огонь!
Corvus Glaive Но, повелитель, наши войска...
Thanos Просто делай!
[его корабль начинает стрелять по полю боя. Алёна пытается защититься, но её отбрасывает назад. Пока стрельба продолжается, Мастера мистических искусств создают магические щиты, чтобы защитить армию. Выстрелы повреждают остатки дамбы, сдерживающей воду. Пеппер в костюме видит, как вода начинает затапливать поле боя]
Pepper Potts Эй, кто-нибудь ещё это видит?
[Доктор Стрэндж видит воду и выходит вперёд. Он использует свои мистические силы, чтобы удержать воду в торнадо, не давая ей затопить поле боя]
Капитан Америка [после того, как Капитан Марвел уничтожает корабль Таноса] Дэнверс, нам нужна помощь здесь.
[Капитан Марвел спускается туда, где лежит Человек-паук, всё ещё держа Перчатку]
Человек-паук Привет, я Питер Паркер.
Капитан Марвел Привет, Питер Паркер. Что-нибудь для меня?
Человек-паук [видит приближение сил Таноса] Не знаю, как ты это прорвёшь.
Алая Ведьма [приземляется рядом с ним] Не волнуйся.
Окойе [прыгает вниз] У неё есть помощь.
[Пеппер, Мантис, Шу́ри, Оса, Гамора и Небула присоединяются к ним, когда они идут вперёд, намереваясь доставить Перчатку до фургона]
S.H.I.E.L.D. Agent Ты здесь новенький?
Steve Rogers Не совсем.
Alexander Pierce Можно спросить, куда вы направляетесь?
Thor Перекусить, а потом — Асгард. Извините, а вы кто...?
Tony Stark Александр Пирс. Он — начальник тех, кто стоит выше Ник Фьюри.
Thor А, понятно.
Alexander Pierce Друзья зовут меня мистер Секретарь. Придётся попросить вас передать мне этого пленника.
Thor Локи будет отчитываться лично перед Одином.
Alexander Pierce Нет, он будет отчитываться перед нами. Одну лишь часть оставим Одину. И мне нужен этот кейс. Это уже имущество Щ.И.Т.А. больше семидесяти лет.
Tony Stark [Будущий Тони, Ант-Мэну] Ну-ка, пошевеливайся, Стюарт Литтл. Тут всё становится напряжённо. Вперёд.
Gamora Я не понимаю. Две Небулы.
Thanos Нет. Это одна и та же Небула... из двух разных времён.
[to Maw]
Thanos Курс на Мораг. И просканируй воспоминания копии. Хочу всё увидеть.
Ebony Maw [узнаёт о будущем поражении Таноса] Господин... ваша дочь...
Nebula [цепь обвита вокруг её шеи] Нет!
Ebony Maw ...предательница.
Nebula Это не я. Нет, я никогда... никогда не предам тебя. Никогда. Никогда.
Thanos [разрывает цепь] Я знаю. И у тебя будет шанс это доказать.
Natasha Romanoff Этот чувак со временем.
Bruce Banner Доктор Стрэндж.
Natasha Romanoff Да, а... а кто он по профессии?
Tony Stark Отоларинголог, который достаёт кроликов из шляпы.
Tony Stark Я просто хочу мира. Оказывается, обида разъедает изнутри, и я это ненавижу.
Steve Rogers Я тоже.
Ракета [Тони Старку] Полегче, ты же всего лишь гений на Земле, дружище.
Scott Lang Это безумие.
Natasha Romanoff Скотт... Мне приходит почта от енота. Так что теперь ничего не кажется безумным.
Nebula [пытается предупредить остальных] Бартон, приём. Романофф, приём, у нас проблема. Приём, у нас проб- Танос знает.
[с корабля Таноса её поднимают]
Steve Rogers Есть ли другие варианты с Тессерактом?
Scott Lang Нет, нет, нет, других вариантов нет. Нет повторных попыток. Мы никуда больше не идём. У нас осталась по одной частице. И всё. Понятно? Если мы её используем... прощай, домой ты не вернёшься.
Steve Rogers Да, но если мы не попробуем... тогда никто домой не попадёт.
Tony Stark [озарение] Я придумал. Есть другой способ вернуть Тессеракт и получить новые частицы. Небольшая прогулка по памяти. Военная база, штат Нью-Джерси.
Steve Rogers [понимает] Когда они оба там были?
Tony Stark Они были там в такое время... у меня есть довольно точное представление.
Steve Rogers Насколько точное?
Scott Lang О чём ты? Куда мы... куда мы идём?
Tony Stark Я точно знаю, что они там были.
Scott Lang Кто "они"? Что мы делаем?
Tony Stark И я знаю, как я это знаю.
Scott Lang Ребята, что... что это?
Steve Rogers Похоже, что мы импровизируем.
Tony Stark Отлично.
Scott Lang Что именно импровизируем?
Rocket Эй, Человек, где Большой Зеленый?
Scott Lang На кухне, кажется.
Scott Lang [видит корабль, на котором приземлились Рокет и Небула] Круто.
Nebula Роуди, осторожнее при входе в атмосферу. В зоне приземления идиот.
Scott Lang [Роуди приземляется прямо перед Скоттом] О, блин.
War Machine Как дела, Обычный Человек?
Tony Stark [Подъезжает на машине и опускает окно] Почему такое длинное лицо? Дай угадаю, он превратился в младенца.
Steve Rogers В том числе, да. Что ты тут делаешь?
Tony Stark Это парадокс ЭПР. Вместо того чтобы продвинуть Лэнга во времени, ты, возможно, продвинул время через Лэнга. Это опасно, сложно. Кто-то мог тебя предупредить.
Steve Rogers Ты предупреждал.
Tony Stark [саркастично] О, правда? Ну слава богу, что я тут. В любом случае, я всё починил. Полностью работающее GPS по времени и пространству. Я просто хочу мира. Оказывается, обида разъедает, и я это ненавижу.
Steve Rogers Я тоже.
Tony Stark У нас есть шанс заполучить эти камни, но я скажу тебе про свои приоритеты. Вернуть то, что потеряли — надеюсь, да. Сохранить то, что я нашёл — должен во что бы то ни стало. И, может, неплохо было бы не сдохнуть в попытке.
Steve Rogers [Протягивает руку] Договорились.
Steve Rogers [Пожимает руку Тони и тот возвращает ему щит] Тони, я не знаю.
Tony Stark Почему? Он сделал его для тебя. К тому же, честно говоря, мне надо убрать его из гаража, пока Морган не взяла кататься на нём.
Steve Rogers Спасибо, Тони.
Tony Stark Тихо тут, ладно? Не для всей команды его брал. Мы собираем старую команду, да?
Steve Rogers Мы над этим работаем прямо сейчас.
🧡
Tony Stark Сказку? Жила-была девочка, легла спать. Вот и всё.
Morgan Stark Это не вся история.
Tony Stark Да брось, это твоя любимая сказка.
Tony Stark представь, что ты Щ.И.Т., управляешь квазифашистской разведывательной организацией. Где ты её прячешь?
Steve Rogers На виду.
Tony Stark [имеется в виду беременная жена Говарда] На каком она сроке?
Howard Stark Не знаю. Уже на том этапе, когда она не выносит звук моего жевания. Похоже, ужинать мне снова придётся в кладовке.
Tony Stark У меня есть дочка.
Howard Stark Дочка — это хорошо. Меньше шансов, что она вырастет такой же, как я.
Tony Stark Что в этом такого ужасного?
Howard Stark Скажем так, ради всеобщего блага я редко ставил свои интересы на второй план.
Соколиный глаз [путешествуем по космосу с Черной Вдовой] Мы очень далеко от Будапешта.
Scott Lang Ты никогда не хотел эту авантюру со временем. Ты... ты не поддерживал эту авантюру.
Tony Stark Я оплошал.
Scott Lang Ты провалил эту авантюру.
Tony Stark Так я и сделал?
Scott Lang Да.
Natasha Romanoff [после отказа Тони помочь] Ну, он боится.
Steve Rogers Он не ошибается.
Scott Lang Да, но, я имею в виду, что мы... что мы... что мы собираемся делать? Он нам нужен. Что, мы просто остановимся?
Steve Rogers Нет, я хочу сделать всё как надо. Нам понадобится очень большой мозг.
Scott Lang Больше, чем у него?
Steve Rogers Что случилось?
Tony Stark Мы вмешались во временную линию. Она всегда пытается вернуть должок.
Steve Rogers Что ты здесь делаешь?
Tony Stark Это парадокс ЭПР. Вместо того чтобы толкать Ленга сквозь время, ты, возможно, толкнул само время через Ленга. Это сложно, опасно. Кто-то должен был тебя предупредить.
Steve Rogers Предупредил.
Tony Stark О, правда? Ну, слава богу, что я здесь.
Steve Rogers Хорошо, у всех свои задачи. Два камня — в верхнем городе, один — в нижнем.
Rocket Ладно, Сердцеедка. Она одна. Это наш шанс. Тор? Тор!
Thor Я могу это сделать. Я не могу это сделать.
Rocket Кто эта шикарная штучка?
Thor Это моя мать. Сегодня она умрёт.
Rocket А, сегодня?
Tony Stark Ну что, твоя очередь, дружок. Вот наш камень.
Ant-Man Ладно. Бросай.
Ant-Man Так не должно было получиться, да?
Tony Stark О, мы облажались.
Howard Stark Ты не из этих битников, да, Поттс?
Scott Lang Слушай, если ты сделаешь это, и это не сработает, ты не вернёшься.
Tony Stark Спасибо за мотивацию, мелкий грызун.
Frigga Что ты делаешь? Лучше оставь скрытное дело своему брату.
Scott Lang Что там в Нью-Джерси?
Nebula Ты слаба.
Nebula Я — ты.
Tony Stark Итак, цветы и квашеная капуста. У тебя сегодня большое свидание?
Natasha Romanoff Пари, енот не лазил по горам.
Clint Barton Технично, он не енот, знаешь ли.
Natasha Romanoff Да какая разница. Он мусор ест.
Howard Stark Я ищу доктора Золу. Вы его видели?
Tony Stark Нет, доктора Золы — нет, никого не видел.
Steve Rogers Куда ты идёшь?
Carol Danvers Убивать Таноса.
Natasha Romanoff Эй. Ты же знаешь, мы обычно работаем командой.
🧡