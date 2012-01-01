[последние реплики]
Sam Wilson
[после того, как Кэп переместился во времени, чтобы вернуть Камни Бесконечности, он появляется на соседней скамейке поблизости, теперь пожилой мужчина]
Кэп?
Old Steve Rogers
Привет, Сэм.
Sam Wilson
Так что, что-то пошло не так, или всё получилось как надо?
Old Steve Rogers
Ну, после того, как я вернул Камни назад, я подумал... может, попробую ту жизнь, о которой говорил мне Тони.
Old Steve Rogers
Это было прекрасно.
Old Steve Rogers
Спасибо.
Sam Wilson
Единственное, что меня расстраивает, — жить в мире без Кэпа.
Old Steve Rogers
Ох, кстати...
[показывает новый щит Капитана Америки]
Old Steve Rogers
Попробуй надеть.
[С Бакки кивает в знак согласия, Сэм поднимает щит и держит его так, как сделал бы Кэп.]
Old Steve Rogers
Как оно ощущается?
Old Steve Rogers
Это не так.
Old Steve Rogers
[Пожимает руку Сэму.]
Поэтому это твоё.
Sam Wilson
[Замечает обручальное кольцо на пальце Кэпа.]
Хочешь рассказать мне о ней?
Old Steve Rogers
[улыбается]
Нет. Нет, не думаю, что скажу.