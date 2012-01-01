[последние реплики]

Sam Wilson [после того, как Кэп переместился во времени, чтобы вернуть Камни Бесконечности, он появляется на соседней скамейке поблизости, теперь пожилой мужчина] Кэп?

Old Steve Rogers Привет, Сэм.

Sam Wilson Так что, что-то пошло не так, или всё получилось как надо?

Old Steve Rogers Ну, после того, как я вернул Камни назад, я подумал... может, попробую ту жизнь, о которой говорил мне Тони.

Sam Wilson Как это получилось?

Old Steve Rogers Это было прекрасно.

Sam Wilson Я действительно рад за тебя.

Old Steve Rogers Спасибо.

Sam Wilson Единственное, что меня расстраивает, — жить в мире без Кэпа.

Old Steve Rogers Ох, кстати...

[показывает новый щит Капитана Америки]

Old Steve Rogers Попробуй надеть.

[С Бакки кивает в знак согласия, Сэм поднимает щит и держит его так, как сделал бы Кэп.]

Old Steve Rogers Как оно ощущается?

Sam Wilson Как будто это чьё-то другое.

Old Steve Rogers Это не так.

Sam Wilson Спасибо. Я постараюсь.

Old Steve Rogers [Пожимает руку Сэму.] Поэтому это твоё.

Sam Wilson [Замечает обручальное кольцо на пальце Кэпа.] Хочешь рассказать мне о ней?