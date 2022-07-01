Крис Пратт - американский актер кино и телевидения, родился в Вирджинии, но вскоре его семья перебралась в городок Лэйк Стивенс в Вашингтоне. Его мать работала продавцом в сети супермаркетов «SafeWay», а отец сначала трудился в шахте по добыче золота, а затем переквалифицировался в специалиста по реконструкции домов. Помимо Криса в малобеспеченной семье подрастали старшие брат Калли и сестра Энджи. Ни у одного члена семьи Пратт и мысли не было о будущем, связанным с кино. В школе Крис интересовался рестлингом и даже занимал призовые места на соревнованиях. После школы будущий актер поступил в местный колледж, но был отчислен после первого семестра. Парень выживал за счет постоянно меняющихся подработок: он был и стриптизером в клубе, и продавцом билетов, и официантом в ресторане «Bubba Gump» на Гавайях. Именно в ресторане его заметила актриса Рэй Дон Чонг и свела его со знакомым агентом по подбору актеров. Так Прэтт и попал в мир кино. Его дебютом стала роль в короткометражном ужастике «Проклятые-3», за которую он получил гонорар в 750 долларов и осознал, чем хочет заниматься всю оставшуюся жизнь.

Фильмы с Крисом Праттом

Начинающий актер начал ходить на различные кастинги в поисках своего шанса заработать и стать известным. В итоге его утвердили на роль в драматичном сериале «Любовь вдовца». Его роль была небольшой, однако сериал выходил на экраны четыре сезона (2002-2006), что позволило Прэтту обзавестись важными связями. Далее Крис участвовал в съемках четвертого сезона многосерийного проекта «Одинокие сердца» (2006-2007). У Прэтта изначально сложился имидж телевизионного актера, а в кино он появился лишь в 2005 году в фильме «Freeвольная жизнь». Спустя два года Криса утвердили на роль в картине «Отвези меня домой». Хоть фильм и оказался полным провалом в прокате, он свел актера с комедийной актрисой Анной Фэрис, которая впоследствии стала его женой.

В 2009 году Прэтт вновь вернулся на телевидение в сериале «Парки и зоны отдыха» (2009-2015). Герой Криса – не отличающийся умом безработный музыкант Энди Дуайр, который старательно и забавно изображает из себя крутого агента секретной службы. Изначально создатели сериала планировали вывести Энди в конце первого сезона, но после опроса телезрителей оказалось, что Энди очень полюбился аудитории, поэтому его оставили в сериале вплоть до его закрытия.

В 2011 году актеру крупно повезло попасть в актерский состав спортивной драмы «Человек, который изменил все», с Брэдом Питтом в главной роли. Пратт перевоплотился в профессионального бейсболиста Скотта Хэттеберга, новичка в резко упавшей в турнирной таблице команде «Атлетикс». Для этой роли ему пришлось усердно тренироваться в спортзале и сбросить 30 фунтов. Новое тело также позволило Крису выйти за рамки сложившегося амплуа недалекого инфантильного парня.

После нескольких успешно сыгранных ролей Пратт зарекомендовал себя как второпланового актера с ярко выраженным комедийным талантом. Он стал появляться в популярных фильмах, таких как «Муви 43» и «Немножко женаты». Почти всегда его персонажем был «пухленький друг-добряк», как, например, в комедии «Отец-молодец» с Винсом Воном в главной роли. В этой ленте Пратт предстал в образе отца многодетного семейства и лучшего друга главного героя, который внезапно обнаружил, что ошибка молодости сделала его отцом 533 детей.

Крис Пратт - «Стражи Галактики»

В 2013 году актеру несказанно повезло – его выбрали на главную роль в блокбастер-экранизацию комиксов Marvel «Стражи Галактики». Его персонажем был чудаковатый землянин Питер Квилл по прозвищу Звездный Лорд. Изначально режиссер картины Джеймс Ганн хотел пригласить на эту роль кого-нибудь более мужественного наподобие Роберта Дауни-младшего (тот уже был неразрывно связан с Железным Человеком). Но после 20 минут прослушивания он понял, что комедийный талант Криса идеально вписывается в образ весельчака и балагура Квилла. Однако Пратту для того, чтобы предстать на экранах Звездным Лордом, предстояла полная трансформация тела. Ему наняли двух персональных тренеров и диетолога, под контролем которых актер потерял 27 килограммов всего за полгода и приобрел красивый рельеф. Крису было очень тяжело, но когда он увидел первый отснятый материал и то, как хорошо смотрится в кадре, мгновенно забыл обо всех пройденных трудностях. Поразительные перемены Пратта на пути от пухлого добряка до брутального супергероя принесли ему славу в глобальной сети, создав целую серию интернет-мемов.

Фильм сразу же запал в душу миллионам зрителей. Через неделю после мировой премьеры создатели блокбастера заявили, что начинают работать над продолжением. После выхода фильма Криса, на которого до этого момента многие коллеги-актеры смотрели едва ли не с презрением, воспринимая его не более чем «мужем Анны Фэрис», резко зауважали, и ему тут же выпала еще одна роль в крупном проекте. Им стал ремейк «Парка Юрского периода» – «Мир юрского периода» (2015). В нем также снимались Брайс Даллас Ховард и Джейк Джонсон.

Последние фильмы с участием актера: «Пассажиры» (2016), «Великолепная семерка» (2016), «Стражи Галактики. Часть 2» (2017). В 2018 актер появится в блокбастере «Мстители: Война бесконечности».

Личная жизнь Криса Пратта

В 2009 году Пратт женился на своей коллеге по съемочной площадке ленты «Отвези меня домой», комедийной актрисе Анне Фэрис. Торжественная церемония бракосочетания проходила на Бали. Позже выяснилось, что еще до знакомства оба супруга собирали коллекции мертвых насекомых, а позже объединили их в одну семейную. В августе 2012 года в их семье появился первенец – Джек.