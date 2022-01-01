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Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси
James D'Arcy
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Вопросы и ответы
Джеймс Д’Арси
James D'Arcy
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Дата рождения
24 августа 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
191 см
Биография Джеймса Д’Арси
Родился 24 августа 1975 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеймса Д’Арси
Литий Икс
драма, фантастика, триллер
2020, Литва
4.0
Шесть минут до полуночи
драма, триллер
2020, Великобритания
4.0
Сделано в Италии
комедия
2020, Великобритания / Италия
6.0
Как живой
драма, фантастика, триллер
2019, США
5.0
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.0
Снеговик
драма, криминал
2017, Великобритания
5.0
Герника
драма, исторический, мелодрама
2016, Испания / США
5.0
Типа копы
комедия, боевик
2014, США
7.0
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