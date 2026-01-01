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Фильмография
Микаел Джанибекян
Michael Janibekyan
Киноафиша
Персоны
Микаел Джанибекян
Микаел Джанибекян
Michael Janibekyan
Дата рождения
12 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ереван, Армения
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
8 способов любить
(2021)
7.5
Казанова
(2020)
7.4
День бумажного змея
(1986)
Фильмография Микаел Джанибекян
Интересное положение
комедия
2025, Россия
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
2.8
Доктор Свисток
Doktor Svistok
комедия
2022, Россия
Смотреть трейлер
7.9
8 способов любить
драма, комедия, мелодрама
2021, Россия
7.1
В активном поиске
комедия
2021, Россия
7.5
Казанова
драма, детектив
2020, Россия
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.2
Крепость Бадабер
драма, военный, мини-сериал
2018, Россия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Семь пар нечистых
Sem par nechistykh
драма, военный, приключения
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Землетрясение
Zemletryasenie
драма, катастрофа
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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