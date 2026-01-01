Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Микаел Джанибекян Michael Janibekyan
Киноафиша Персоны Микаел Джанибекян

Микаел Джанибекян

Michael Janibekyan

Дата рождения
12 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ереван, Армения
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

8 способов любить 7.9
8 способов любить (2021)
Казанова 7.5
Казанова (2020)
День бумажного змея 7.4
День бумажного змея (1986)

Фильмография Микаел Джанибекян

Интересное положение
Интересное положение
комедия 2025, Россия
Доктор Свисток 2.8
Доктор Свисток Doktor Svistok
комедия 2022, Россия
Смотреть трейлер
8 способов любить 7.9
8 способов любить
драма, комедия, мелодрама 2021, Россия
В активном поиске 7.1
В активном поиске
комедия 2021, Россия
Казанова 7.5
Казанова
драма, детектив 2020, Россия
Крепость Бадабер 7.2
Крепость Бадабер
драма, военный, мини-сериал 2018, Россия
Семь пар нечистых 6.9
Семь пар нечистых Sem par nechistykh
драма, военный, приключения 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Землетрясение 7.3
Землетрясение Zemletryasenie
драма, катастрофа 2016, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше