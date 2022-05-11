Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне в актерской семье Ванды Вентхам и Тимоти Карлтона. Семья Бенедикта – потомки короля Эдуарда Третьего из династии Плантагенетов, жившего в 14 веке. Еще в школе он начал проявлять интерес к актерскому мастерству и после окончания школы поступил в Манчестерский университет, чтобы подробно изучить профессию актера. После этого Камбербэтч поступил в престижную Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. Именно с театра началась карьера Бенедикта как актера.

С 2001 года он сыграл во множестве спектаклях, среди которых «Франкентшейн» (2011), который до сих пор с успехом транслируют в кинотеатрах по всему миру. За свою роль Камбербэтч получил премию Лоуренса Оливье и театральную награду Evening Standard.

Фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем

Свои первые роли на телевизионном экране Бенедикт сыграл в сериалах «Сердцебиение» и «Немного за сорок». В 2004 году он получил главную роль в фильме «Хокинг» про знаменитого физика. Критики высоко оценили игру Камбербэтча, и он был впервые номинирован на премию Бафта.

Бенедикта можно увидеть в таких фильмах как «Удивительная легкость» (2006), «Искупление» (2007), «Еще одна из рода Болейн» (2008), «Боевой конь» (2011) и» Пятая власть» (2013). Он также снялся в фильме «Стартрек: Возмездие», где сыграл Джона Харрисона, офицера Звездного флота и Хана Нуньена Сингха, генетически усовершенствованного человека. Несмотря на ажиотаж вокруг картины, поклонники «Звездного пути» признали этот фильм худшим во всей франшизе.

В 2016 году Бенедикт перевоплотился в персонажа Marvel по имени Доктор Стрэндж. Сюжет фантастического блокбастера рассказывает о нейрохирурге, который попадает в страшную аварию и отправляется на поиски себя. В ходе этих поисков он обретает новые способности и становится проводником между мирами.

Бенедикт Камбербэтч – Шерлок

Одним из самых успешных сериалов Британского телевидения стал «Шерлок» производства BBC, где Бенедикт сыграл главную роль. Его партнером по съемкам стал Мартин Фриман, сыгравший Джона Ватсона. В роли Джеймса Мориарти в третьем сезоне появился Эндрю Скотт. Телесериал представляет собой вольную адаптацию произведений Артура Конан Дойля. Сценаристы сериала признались, что им не нравились поставленные ранее версии приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Действие происходит в XXI век вместо XIX, где консультирующий детектив Шерлок Холмс, подыскивая соседа по квартире, знакомится с Джоном Ватсоном — военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Сериал получил восторженные отзывы критиков и зрителей, несмотря на то, что создатели выпускают в год всего три серии «Шерлока». Сам сериал и Камбербэтч вместе с ним получили множество различных теленаград.

Личная жизнь Бенедикта Камбербэтча

Еще во время своей учебы в университете Бенедикт познакомился с актрисой Оливией Пуле, отношения с которой продлились 12 лет. В 2011 пара распалась. В 2013 году Камбербэтч стал встречаться с актрисой и режиссером Софи Хантер. В 2015 году они официально поженились. В том же году у них родился первенец, сын – Кристофер Карлтон, а в октябре 2016 стало известно, что Софи беременна вторым ребенком.