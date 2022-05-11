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Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch
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Дата рождения
19 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Личные связи
Мартин Фриман
Мартин Фриман
коллеги по сериалу "Шерлок"
Биография Бенедикта Камбербэтча

Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне в актерской семье Ванды Вентхам и Тимоти Карлтона. Семья Бенедикта – потомки короля Эдуарда Третьего из династии Плантагенетов, жившего в 14 веке. Еще в школе он начал проявлять интерес к актерскому мастерству и после окончания школы поступил в Манчестерский университет, чтобы подробно изучить профессию актера. После этого Камбербэтч поступил в престижную Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. Именно с театра началась карьера Бенедикта как актера.

С 2001 года он сыграл во множестве спектаклях, среди которых «Франкентшейн» (2011), который до сих пор с успехом транслируют в кинотеатрах по всему миру. За свою роль Камбербэтч получил премию Лоуренса Оливье и театральную награду Evening Standard.

Фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем

Свои первые роли на телевизионном экране Бенедикт сыграл в сериалах «Сердцебиение» и «Немного за сорок». В 2004 году он получил главную роль в фильме «Хокинг» про знаменитого физика. Критики высоко оценили игру Камбербэтча, и он был впервые номинирован на премию Бафта.

Бенедикта можно увидеть в таких фильмах как «Удивительная легкость» (2006), «Искупление» (2007), «Еще одна из рода Болейн» (2008), «Боевой конь» (2011) и» Пятая власть» (2013). Он также снялся в фильме «Стартрек: Возмездие», где сыграл Джона Харрисона, офицера Звездного флота и Хана Нуньена Сингха, генетически усовершенствованного человека. Несмотря на ажиотаж вокруг картины, поклонники «Звездного пути» признали этот фильм худшим во всей франшизе.

В 2016 году Бенедикт перевоплотился в персонажа Marvel по имени Доктор Стрэндж. Сюжет фантастического блокбастера рассказывает о нейрохирурге, который попадает в страшную аварию и отправляется на поиски себя. В ходе этих поисков он обретает новые способности и становится проводником между мирами.

Бенедикт Камбербэтч – Шерлок

Одним из самых успешных сериалов Британского телевидения стал «Шерлок» производства BBC, где Бенедикт сыграл главную роль. Его партнером по съемкам стал Мартин Фриман, сыгравший Джона Ватсона. В роли Джеймса Мориарти в третьем сезоне появился Эндрю Скотт. Телесериал представляет собой вольную адаптацию произведений Артура Конан Дойля. Сценаристы сериала признались, что им не нравились поставленные ранее версии приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Действие происходит в XXI век  вместо XIX, где консультирующий детектив Шерлок Холмс, подыскивая соседа по квартире,  знакомится с Джоном Ватсоном — военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Сериал получил восторженные отзывы критиков и зрителей, несмотря на то, что создатели выпускают в год всего три серии «Шерлока». Сам сериал и Камбербэтч вместе с ним получили множество различных теленаград.

Личная жизнь Бенедикта Камбербэтча

Еще во время своей учебы в университете Бенедикт познакомился с актрисой Оливией Пуле, отношения с которой продлились 12 лет. В 2011 пара распалась. В 2013 году Камбербэтч стал встречаться с актрисой и режиссером Софи Хантер. В 2015 году они официально поженились. В том же году у них родился первенец, сын – Кристофер Карлтон, а в октябре 2016 стало известно, что Софи беременна вторым ребенком.

 

Интересные факты о Бенедикте Камбербэтче
  • 13 июня 2015 года королевой Елизаветой II пожалован в командоры ордена Британской империи;
  • Бенедикт большой фанат сериала «Доктор кто» и даже рассматривался на роль нового Доктора, однако отказался из-за волнения перед фанатами;
  • Занял первое место в онлайн-опросе «100 самых сексуальных знаменитостей 2013 года» журнала Empire;
  • Его рост - 183 см.
Фильмография Бенедикта Камбербэтча
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.0
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.0
Кошачьи миры Луиса Уэйна
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.0
Мавританец
Мавританец
драма, триллер 2021, США
7.0
Власть пса
Власть пса
драма 2021, Великобритания
7.0
Игры шпионов
Игры шпионов
триллер 2020, Великобритания
6.0
Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками
комедия 2019, США
6.0
Летящая лошадь
2019, США
0.0
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Джоди Комер сыграет главную роль в триллере о современном всемирном потопе Героиня будет пробираться через затопленный Лондон.
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11 мая 2022 12:27
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: Что значат сцены после титров для будущего Marvel Если вы добровольно оказались на этой странице, то, видимо, спойлеры вас не пугают. С другой стороны, если даже Letterboxd подробно прописывает каст фильма, то и нам нет смысла утаивать камео Полишинеля. В любом случае, мы вас предупредили.
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6 мая 2022 12:39
Вспоминая прошлое: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» За рубежом прокат стартует уже завтра.
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5 мая 2022 11:25
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Статьи о персоне
Бенедикт Великолепный: 7 лучших ролей Бенедикта Камбербэтча Актера Бенедикта Камбербэтча, чьи труднопроизносимые имя и фамилия, а также специфическая внешность давно стали мемами, называют одним из самых талантливых мастеров перевоплощения в современном кинематографе. Бен взял самое лучшее из театра и перенес это в кино. Любую, даже маленькую роль, он скрупулезно прорабатывает в жестах, мимике и голосе. Наверное, поэтому актеру часто всего доверяют играть гениев и сложных натур. «Киноафиша.Инфо» вспоминает знаковые роли Бенедикта Камбербэтча.
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23 августа 2018 11:44
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Мартин Фриман
Мартин Фриман Martin Freeman
коллеги по сериалу "Шерлок"
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