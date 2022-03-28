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Бенедикт Вонг

Benedict Wong
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг Benedict Wong
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Дата рождения
3 июля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Бенедикта Вонга

Содержание:

Бенедикт Вонг – Фильмы
  - Бенедикт Вонг – «Доктор Стрэндж»
Бенедикт Вонг – Личная жизнь

Британский актёр Бенедикт Вонг родился 3 июля 1971 года в городе Экклс, в Большом Манчестере, расположенном в северо-западной части Англии. Его семья – эмигранты из Гонконга, которые прибыли в Великобританию через Ирландию. Вырос актёр в Сити-оф-Солфорд. В течение двух лет в молодости Бенедикт изучал актёрское мастерство в специализированной школе Salford City College. В то время, пока он проходил обучение, он также подрабатывал билетным контролёром в театре Грин-рум, существующим по сей день.

Бенедикт Вонг – Фильмы

Играть на сцене и сниматься в кино Бенедикт Вонг начал с 1993 года. Тогда он появился в спектакле на BBC Radio под названием «Приправа Кай Мей», написанным Кевином Вонгом. Также он снялся в сериале «Пятнадцатиэтажка» вместе с Шоном Локом и воплотил образ доктора Франклина Фу в «Абсурдном природоведении».

В начале своей карьеры Бенедикт Вонг воплотил с десяток различных ролей на телевидении, включая такие сериалы, как «Чисто английское убийство», «Бабье лето», «Пирог в небе», «Арабские приключения» и многие другие проекты. Среди его первых полнометражных работ выделяются «Чмок, чмок, ба-бах» со Стелланом Скарсгардом, «Шпионские игры» с Бредом Питтом, «Грязные прелести» с Чиветелем Эджиофором и Одри Тоту и «Пекло» Дэнни Бойла с Киллианом Мёрфи.

В 2007 году в прокат выходит фильм «Сделай себя сам» Ричарда Лэкстона, главную роль в котором сыграл Бенедикт Вонг. Картина рассказывает о семействе беженцев, которые своим внезапным появлением нарушают покой жителей небольшой английской деревушки. Спустя два года Вонг сыграл в фильме Дункана Джонса «Луна 2112» вместе с Сэмом Рокуэллом. В 2012 году Бенедикт появился в космической ленте «Прометей» Ридли Скотта, в которой также снялись Майкл Фассбендер и Нуми Рапас. Там он исполнил роль пилота корабля по имени Равель. Кроме того, Вонг появился на экране в образе Брюса Ына в другом фильме Скотта – «Марсианин». Картина с Мэттом Дэймоном является экранизацией мирового бестселлера и собрала большую кассу в прокате, став одним из главных фильмов 2016 года. Вонга также можно увидеть в таких фильмах, как «Шанхай» в образе Юсо Кита и в сериале «Воины духа» в образе Ли.

У Бенедикта Вонга внушительная карьера на телевидении. Он появился в популярном сериале «Компьютерщики», в известном телесериале «Чёрное зеркало» в роли Шона Ли, а также в проекте «Нетфликс» «Марко Поло» в роли Хубилай-хана. Помимо прочего, Вонг известен как театральный актёр. В 2013 году он исполнил главную роль в спектакле театра Хампстед «#авв: Арест Ай ВейВея».

Бенедикт Вонг – «Доктор Стрэндж»

В 2016 году в прокат выходит супергеройский блокбастер от «Марвел» «Доктор Стрэндж», в котором сыграли Мадс Миккельсен, Чиветель Эджиофор, Тильда Суинтон, Бенедикт Камбербэтч и Бенедикт Вонг. Картина повествует об известном хирурге Стивене Стрэндже, который в ходе аварии лишается возможности продолжать профессиональную деятельность. Он отправляется на обучение к монахам, благодаря чему открывает в себе суперспособности, и на его долю выпадает спасение мира от ужасной катастрофы. В фильме «Доктор Стрэндж» Бенедикт сыграл библиотекаря по имени Вонг, который становится главным боевым товарищем Стивена. Картина имела большой кассовый успех. В результате Бенедикт Вонг также подписал контракт на участие в продолжении истории о Докторе Стрэндже, а также в масштабном кроссовере «Мстители: Война бесконечности».

Бенедикт Вонг – Личная жизнь

Информация о личной жизни Бенедикта Вонга не придавалась общественности. Известно, что актёр не женат.

Интересные факты о Бенедикте Вонге

Рост Бенедикта Вонга – 1,78 м.

Фильмография Бенедикта Вонга
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.0
Девять дней
Девять дней
драма, фэнтези 2020, США
7.0
Гемини
Гемини
боевик, драма, фантастика 2019, США
7.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.0
Эффект колибри
Эффект колибри
триллер 2013, США
7.0
Леди
Леди
биография, драма 2011, Франция / Великобритания
5.0
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