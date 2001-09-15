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Эмма Фурманн
Emma Fuhrmann
Киноафиша
Персоны
Эмма Фурманн
Эмма Фурманн
Emma Fuhrmann
Дата рождения
15 сентября 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Третий акт
(2012)
6.1
Опасный попутчик
(2016)
Фильмография Эмма Фурманн
6.1
Опасный попутчик
Lost in the Sun
боевик, драма, триллер
2016, США
7.7
Третий акт
Magic of Belle Isle
драма, комедия
2012, США
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