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Джо Руссо

Joe Russo
Джо Руссо
Джо Руссо Joe Russo
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Дата рождения
1 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Энтони Руссо
Энтони Руссо
Братья
Биография Джо Руссо

Содержание: 
Джо Руссо – Фильмы
Джо Руссо – Личная жизнь

Американский режиссер кино и телевидения, лауреат «Эмми», сценарист, монтажер, продюсер, актер Джо Руссо родился 8 июля 1971 года в Кливленде, штат Огайо, США. Мать – Патрисия Руссо – адвокат. Отец – Бэзил Руссо – судья. Старший брат – Энтони Руссо. Братья Руссо вместе снимают почти все свои фильмы. Младшая сестра – Анджела Руссо-Остот – сценарист и продюсер сериалов, работает на телевидении. Джо вырос в Кливленде, учился в Бенедиктинской средней школе. В отличие от старшего брата, закончил университет Айовы, где был успешен в английском и письме. Затем поступил в университет Кейс Вестерн Резерв, где также учился и его брат Энтони


Джо Руссо – Фильмы

В 1999 году Джо и Энтони Руссо, на тот момент еще студенты университета, сняли свой первый полнометражный фильм «Куски». Джо также выступил в качестве актера. Работа братьев привлекла Стивена Содерберга, который стал продюсером следующей ленты Энтони и Джо Руссо – «Добро пожаловать в Колинвуд» (2002). В проекте также принял участие Джордж Клуни, ставший продюсером и актером фильма. Криминальная комедия «Добро пожаловать в Колинвуд» является ремейком ленты «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» 1958 года. В ленте снялись: Уильям Мейси, Сэм Рокуэлл, Исайя Вашингтон и сам Джордж Клуни.

После выхода картины братьями Руссо заинтересовались многие телевизионные продюсеры. Исполнительный продюсер канала FX Кэвин Райли предложил братьям снять пилот сериала «Lucky». После этого продюсер Рон Ховард пригласил Энтони и Джо Руссо снять несколько эпизодов сериала «Замедленное развитие» на канале Fox. Джо сыграл небольшую роль в этом проекте. Критики хорошо оценили работу режиссеров, в 2004 году братья Руссо получили за «Замедленное развитие» награду «Эмми».

В 2006 году вышла полнометражная комедия «Он, я, и его друзья» («Ты, я и Дюпри»). Главные роли в ленте сыграли: Оуэном Уилсон, Кейт Хадсон, Майкл Дуглас и Мэтт Дилан. Картина понравилась критикам и зрителям, а также была успешна в прокате.

Братья Руссо крепко обосновались на телевидении: они срежиссировали телесериалы: «Автолюбители», «Укрощение Уайлда», «Счастливый конец», «Ветеринарная клиника».

В 2009 году братья Руссо спродюсировали впоследствии ставший очень популярным сериал «Сообщество». «Сообщество» повествует о студенческом сообществе общественного колледжа «Гриндейл» в штате Колорадо. Этот «кружок» стал пристанищем для разного сорта неудачников. Среди его участников – разведенные домохозяйки, школьники-аутсайдеры, пенсионеры.

В 2014 году братья Руссо осуществили свою давнюю мечту: стали постановщиками проекта Marvel. Энтони и Джо Руссо срежиссировали ленту «Первый мститель: Другая война», которая является продолжением первого «Мстителя». Очередной блокбастер посвящен любимому персонажу Джо Руссо -  Капитану Америка, которого сыграл Крис Эванс. Лента получилась удачной, критики и зрители остались довольны работой «новичков» Руссо.

В 2016 году братья выпустили блокбастер «Первый мститель: Противостояние» - третий фильм киновселенной Marvel о Капитане Америка. По сюжету супергерои разделились на два отряда, одним командует Капитан Америка, другим - Железный Человек. Лента собрала приличную кассу, а братья получили заслуженную похвалу от рецензентов и зрителей.

В 2018 году выстрелила третья марвелловская работа творческого тандема: «Мстители: Война Бесконечности». Изначально режиссером проекта был назначен Джосс Уидон, который впоследствии  покинул проект. В третьих «Мстителях» Мстители объединяются со Стражами Галактики и Доктором Стрэнджем, чтобы противостоять Таносу.

Также известно, что братья Руссо станут постановщиками четвертых «Мстителей».


Джо Руссо – Личная жизнь

Сведений о личной жизни Джо Руссо в сети нет. Братья не афишируют свою личную жизнь, всецело посвящают себя работе.

 

Интересные факты о Джо Руссо

Джо Руссо читает комиксы про Капитана Америка с 10 лет.

Во время съемок «Войны Бесконечности» братья Руссо раздавали многим актерам фальшивые сценарии, чтобы избежать утечки информации.

Джо вместе с братом Энтони практикует медитацию.

Фильмография Джо Руссо
Серый человек
Серый человек
боевик, триллер 2022, США
7.0
По наклонной
По наклонной
драма 2021, США
7.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Первый мститель: Другая война
Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик 2014, США
7.0
Он, я и его друзья
Он, я и его друзья
комедия 2006, США
7.0
Добро пожаловать в Коллинвуд
Добро пожаловать в Коллинвуд
комедия 2002, США / Германия
7.0
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Энтони Руссо
Энтони Руссо Anthony Russo
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