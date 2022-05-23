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Марк Руффало

Mark Ruffalo
Марк Руффало
Марк Руффало Mark Ruffalo
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Дата рождения
22 ноября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Марка Руффало

Содержание:

Фильмы и сериалы с Марком Руффало
  - Марк Руффало – «Халк»
  - Марк Руффало – «Иллюзия обмана»
Личная жизнь Марка Руффало

Марк Руффало – американский актер, родился 22 ноября 1967 года в г. Кеноша, штат Висконсин, в семье маляра Фрэнка Лоуренса Руффало-младшего и парикмахера Марии Роуз. Марк воспитывался в католичестве, а свое детство вспоминает в качестве одно из самых счастливых времен в большой итальянской семье. У актера есть две сестры – Таня и Николь, также был старший брат, которого застрелили зимой 2008 года в Беверли-Хиллз.

Семья Руффало часто переезжала, успев пожить в Виржинии и Сан-Диего и наконец обосновавшись в Лос-Анджелесе. Там Марк поступил в актерскую школу Стеллы Адлер, а на его курсе учился известный ныне актер Бенисио дель Торо. Проходя обучение в школе, Марк понял, что хочет стать актером, и даже основал свою театральную компанию «Орфей», где сам исполнял роль автора пьес, режиссера и актера, однако этот проект приносил небольшой доход, и все девять лет работы компании ему приходилось подрабатывать барменом.

Фильмы и сериалы с Марком Руффало

На телевидении Марк Руффало засветился только в середине 90-х, исполнив несколько эпизодических ролей в таких фильмах, как «Дантист» (1996), «Медвежатники» (1998) и «Погоня за дьяволом» (1999). Первым шагом на пути к известности для актера стала роль в оскароносной картине «Можешь рассчитывать на меня» (2000). Сам Руффало за свою роль в этой драме получил приз Ассоциации критиков Лос-Анджелеса и премию Международного кинофестиваля в Монреале. После первого успеха Марк стал получать много предложений от режиссеров и снимался за год сразу в нескольких проектах.

Яркой работой в его фильмографии стал основанный на реальных событиях детективный триллер «Зодиак» (2007) Дэвида Финчера, где ему досталась одна из главных ролей, а его партнерами по фильму стали Джейк Джилленхол и Роберт Дауни-мл. Затем Марк сыграл в картинах «Заповедная дорога» (2007), «Слепота» (2008), «Братья Блум» (2008) и «Детки в порядке» (2010), за роль в которой он был номинирован на премию «Оскар» как лучший исполнитель мужской роли второго плана. Пять лет спустя актер получил вторую номинацию на «Оскар» и был отмечен множеством наград за роль в драме «Охотник на лис» (2015). Годом позже он был вновь номинирован на «Оскар» за драму «В центре внимания».

Популярным фильмом участием Руффало стал психологический триллер Мартина Скорсезе «Остров проклятых», где ему досталась роль напарника главного героя картины (Леонардо ДиКаприо). Проект имел ошеломительный успех, собрав кассу в 294,8 миллионов долларов при затратах в 80 миллионов.

Еще одним ярким проектом в фильмографии актера стала телевизионная картина «Обыкновенное сердце» Райана Мерфи. Действие фильма происходит в Нью-Йорке в начале 1980-х, а в центре сюжета находятся несколько активистов-геев, пытающихся привлечь внимание общественности к зарождающейся эпидемии СПИДа. В фильме также снимались Мэтт Бомер, Тейлор Китч, Джим Парсонс, Джулия Робертс, Денис О’Хэр, Финн Уиттрок и др. Картина получила очень высокие оценки критиков (93%  на Rotten Tomatoes), а Марк был удостоен премии «Спутник» за лучшую мужскую роль в телефильме.

Марк Руффало – «Халк»

На сегодняшний день одним из самых известных амплуа актера является персонаж комиксов Marvel Халк (доктор Брюс Бэннер), придя на смену Эдварду Нортону. Впервые в этой роли Руффало появился в блокбастере «Железный человек 3» в 2013 году. В образе Халка Марк также появился в фильмах «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Тор: Рагнарек» (2017), «Мстители: Война бесконечности» (2018), и уже стало известно о его появлении в четвертой части «Мстителей» в 2019 году.

Марк Руффало – «Иллюзия обмана»

Марк снялся в одной из главных ролей в картине «Иллюзия обмана», которая рассказывает о группе иллюзионистов-грабителей, управляемых неизвестным и влиятельным человеком. Вместе с Руффало в картине сняли Айла Фишер, Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и Дэйв Франко. Фильм имел большой успех, и в 2016 получил сиквел.

Личная жизнь Марка Руффало

В 2000 году Марк Руффало женился на американской актрисе французского происхождения Санрайз Коини. У супругов трое детей: сын Кина и дочери Белла Ноче и Одетт.

Интересные факты о Марке Руффало

- В начале 2000-х годов актеру диагностировали опухоль мозга, которая вызвала частичный паралич лица. К счастью, она оказалось доброкачественной, и ему удалось полностью оправиться от недуга.

- В 2006 году Марк был номинирован на премию «Тони» за роль в спектакле «Проснись и пой!» в нью-йоркском театре «Беласко».

- В 2010 году он дебютировал в качестве режиссера с картиной «Сострадание к прекрасному», которая была высоко оценена на фестивале в Санденсе, получила специальный приз жюри и номинацию на главную премию.

- Марк Руффало – вегетарианец.

- Актер является политическим активистом. Он выступал против войны в Ираке, а в 2016 и 2017 годах выступал на митингах против избрания Дональда Трампа в президенты США.

Фильмография Марка Руффало
Проект Адам
Проект Адам
боевик, приключения, фантастика 2022, США
6.0
Темные воды
Темные воды
драма, биография, исторический 2019, США
8.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.0
Иллюзия обмана 2
Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.0
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика 2015, США
7.0
В центре внимания
В центре внимания
исторический, биография, триллер, драма 2015, США
7.0
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5 сентября 2018 15:48
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