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Дэйв Батиста

Dave Bautista
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста Dave Bautista
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Дата рождения
18 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дэйва Батисты

Содержание:

Дэйв Батиста – Фильмы
  - Дэйв Батиста – «Стражи Галактики»
  - Дэйв Батиста – «Бегущий по лезвию 2049»
Дэйв Батиста – Личная жизнь

Американский актёр, а также бодибилдер, рестлер и чемпион смешанных единоборств Дэйв Батиста (полное имя – Дэвид Майкл «Дейв» Батиста-младший) родился 18 января 1969 года в городе Вашингтон, округ Колумбия. Отец, Дэвид Майкл Батиста, является по происхождению филиппинцем, а мать, Донна Батиста, родом из Греции. Когда Дэйв был маленьким, родители развелись. Семья жила в неблагополучном районе, и в 13 лет будущий актёр даже занимался кражами автомобилей. В 17 лет он съехал из дома и стал зарабатывать самостоятельно. В то время он работал охранником, что привело его к аресту за драку. После этого он пошёл в спасатели, а затем стал заниматься бодибилдингом.

За спиной Дэйва Батисты несколько долгих лет в спортивной карьере. Он участвовал под именем Левиафан в Ohio Valley Wrestling, был членом группировки Disciples of Synn и получил множество чемпионских титулов. С 2003 года Дэйв выступал в составе группировки «Эволюция», а после стал командным чемпионом WWE, где в последующие годы активно развивал свою карьеру. В 2010 году он уволился оттуда, однако затем вернулся в 2013. В настоящее время Батиста сконцентрировался исключительно на актёрской карьере.

Дэйв Батиста – Фильмы

Одним из первых фильмов с участием Дэйва Батиста является лента «Риддик» Дэвида Туи, где также сыграли Вин Дизель, Хорди Молья, Мэттью Нэйбл и Карл Урбан. Там он исполнил роль героя по имени Диаз. Картина рассказывает о Риддике, который вынужден сражаться за свою жизнь на заброшенной планете. Фильм является продолжением известного проекта 2003 года.

Кроме того, Дэйва Батисту можно увидеть в таких фильмах, как «007:СПЕКТР», «Скорость: Автобус 657», «Налётчики», «Кикбоксёр», «Врата воинов» и «Бушвик».

Дэйв Батиста – «Стражи Галактики»

Главным событием в актёрской карьере Дэйва Батисты становится выход фильма Джеймса Ганна «Стражи Галактики» кинематографической вселенной «Марвел» с участием таких звёзд, как Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер и Вин Дизель. Там он сыграл инопланетянина по имени Дракс, который присоединяется к Звёздному Лорду во время тюремного заключения. В 2017 году в прокат выходит продолжение картины «Стражи Галактики 2», где вновь сыграл Дэйв Батиста. Дракс в его исполнении является постоянным членом команды Стражей и возвращается на экран в фильме «Мстители: Война бесконечности», а также в третьей части космической эпопеи.

Дэйв Батиста – «Бегущий по лезвию 2049»

В 2017 году на экраны также выходит фильм «Бегущий по лезвию 2049» от режиссёра Дени Вильнёва, в котором сыграли Райан Гослинг, Джаред Лето, Харрисон Форд и Ана де Армас. Картина является продолжением знаменитой научной фантастики Ридли Скотта о репликантах и рассказывает историю офицера Кея, который разыскивает Рика Декарда. Дэйв Батиста перевоплотился для роли в репликанта Саппера Мортона, который сталкивается с персонажем Гослинга.

Дэйв Батиста – Личная жизнь

В 90-е годы Дэйв Батиста был женат на женщине по имени Гленда, от которого у него родилось две дочери – Афина и Кейлен. Затем с 1998 году он женился на девушке по имени Энджи, с которой развёлся в 2006-ом. Ещё до того, как актёру стукнуло 40 лет, он уже был дедушкой двух детей – Иака и Эйедена. После развода Батиста встречался с Мелиной Перес – известной дивой WWE. Кроме того, какое-то время он состоял в отношениях с другой дивой боёв Розой Мендес. В 2015 году Дэйв Батиста вновь женился – на своей возлюбленной Саре Джейд.

Интересные факты о Дэйве Батисте

- Дэйв Батиста – рост 1,93 м.

- Дэйв Батиста пришёл в актёрскую карьеру уже после того, как ему исполнилось 40 лет, а до этого был рестлером, бодибилдером и известным бойцом смешанных единоборств.

- Дэйв Батиста – двукратный победитель «Королевской битвы» и шестикратный обладатель титула чемпиона мира WWE.

Фильмография Дэйва Батисты
Стражи Галактики 3
Стражи Галактики 3
фантастика, боевик, приключения 2023, США
0.0
Knock at the Cabin
2023,
0.0
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик 2022, США
8.0
Достать ножи 2
Достать ножи 2
детектив, криминал 2022, США
0.0
Армия мертвецов
Армия мертвецов
боевик, ужасы, фантастика 2021, США
7.0
Дюна
Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.0
Али, рули!
Али, рули!
боевик, комедия 2019, США
7.0
План побега 3
План побега 3
боевик 2019, США
4.0
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Фотографии Дэйва Батисты Все фотографии
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17 февраля 2022 10:55
Дэйв Батиста прокомментировал заявление Джеймса Ганна о предстоящем прощании со Стражами Галактики Он признался, что готов к прощанию с семьей. 
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1 февраля 2022 13:00
Джеймс Ганн подтвердил, что «Стражи Галактики 3» станут последним фильмом с этой командой супергероев Кто-то из героев точно не доживет до финала.
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