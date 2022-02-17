Содержание:

Дэйв Батиста – Фильмы

- Дэйв Батиста – «Стражи Галактики»

- Дэйв Батиста – «Бегущий по лезвию 2049»

Дэйв Батиста – Личная жизнь

Американский актёр, а также бодибилдер, рестлер и чемпион смешанных единоборств Дэйв Батиста (полное имя – Дэвид Майкл «Дейв» Батиста-младший) родился 18 января 1969 года в городе Вашингтон, округ Колумбия. Отец, Дэвид Майкл Батиста, является по происхождению филиппинцем, а мать, Донна Батиста, родом из Греции. Когда Дэйв был маленьким, родители развелись. Семья жила в неблагополучном районе, и в 13 лет будущий актёр даже занимался кражами автомобилей. В 17 лет он съехал из дома и стал зарабатывать самостоятельно. В то время он работал охранником, что привело его к аресту за драку. После этого он пошёл в спасатели, а затем стал заниматься бодибилдингом.

За спиной Дэйва Батисты несколько долгих лет в спортивной карьере. Он участвовал под именем Левиафан в Ohio Valley Wrestling, был членом группировки Disciples of Synn и получил множество чемпионских титулов. С 2003 года Дэйв выступал в составе группировки «Эволюция», а после стал командным чемпионом WWE, где в последующие годы активно развивал свою карьеру. В 2010 году он уволился оттуда, однако затем вернулся в 2013. В настоящее время Батиста сконцентрировался исключительно на актёрской карьере.

Дэйв Батиста – Фильмы

Одним из первых фильмов с участием Дэйва Батиста является лента «Риддик» Дэвида Туи, где также сыграли Вин Дизель, Хорди Молья, Мэттью Нэйбл и Карл Урбан. Там он исполнил роль героя по имени Диаз. Картина рассказывает о Риддике, который вынужден сражаться за свою жизнь на заброшенной планете. Фильм является продолжением известного проекта 2003 года.

Кроме того, Дэйва Батисту можно увидеть в таких фильмах, как «007:СПЕКТР», «Скорость: Автобус 657», «Налётчики», «Кикбоксёр», «Врата воинов» и «Бушвик».

Дэйв Батиста – «Стражи Галактики»

Главным событием в актёрской карьере Дэйва Батисты становится выход фильма Джеймса Ганна «Стражи Галактики» кинематографической вселенной «Марвел» с участием таких звёзд, как Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер и Вин Дизель. Там он сыграл инопланетянина по имени Дракс, который присоединяется к Звёздному Лорду во время тюремного заключения. В 2017 году в прокат выходит продолжение картины «Стражи Галактики 2», где вновь сыграл Дэйв Батиста. Дракс в его исполнении является постоянным членом команды Стражей и возвращается на экран в фильме «Мстители: Война бесконечности», а также в третьей части космической эпопеи.

Дэйв Батиста – «Бегущий по лезвию 2049»

В 2017 году на экраны также выходит фильм «Бегущий по лезвию 2049» от режиссёра Дени Вильнёва, в котором сыграли Райан Гослинг, Джаред Лето, Харрисон Форд и Ана де Армас. Картина является продолжением знаменитой научной фантастики Ридли Скотта о репликантах и рассказывает историю офицера Кея, который разыскивает Рика Декарда. Дэйв Батиста перевоплотился для роли в репликанта Саппера Мортона, который сталкивается с персонажем Гослинга.

Дэйв Батиста – Личная жизнь

В 90-е годы Дэйв Батиста был женат на женщине по имени Гленда, от которого у него родилось две дочери – Афина и Кейлен. Затем с 1998 году он женился на девушке по имени Энджи, с которой развёлся в 2006-ом. Ещё до того, как актёру стукнуло 40 лет, он уже был дедушкой двух детей – Иака и Эйедена. После развода Батиста встречался с Мелиной Перес – известной дивой WWE. Кроме того, какое-то время он состоял в отношениях с другой дивой боёв Розой Мендес. В 2015 году Дэйв Батиста вновь женился – на своей возлюбленной Саре Джейд.