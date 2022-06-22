Крис Хемсворт - австралийский актер, родился 11 августа 1983, Мельбурн, штат Виктория, в семье социального работника Крейга Хемсворта и учительницы английского языка Леони Хемсворт. У Криса есть братья Люк и Лиам, которые также стали актерами. Еще в детстве братья Хемсворт мечтали покорить Голливуд, как это сделал их соотечественник Хит Леджер, и демонстрировали родителям небольшие импровизированные сценки.

Крис Хемсворт на телевидении и в кино

Впервые на телеэкранах Крис появился эпизодически в 2002 году в австралийском сериале «Соседи», который транслировался на местном ТВ с 1985 года. Вместе с ним небольшие роли в проекте получили и его братья. С 2004 по 2007 годы начинающий актер был занят в съемках сериала «Дома и в пути». Ради работы над проектом Крису пришлось перебраться в столицу Австралии, а позже за эту роль он получил премию австралийской академии кино и телевидения «Локи» как «прорыв года». Параллельно с участием в «Доме и в пути» он был задействован в эпизодах телесериалов «Конный клуб», «Маршал Лоу», «Гвен Джонс» и пятом сезоне австралийской версии «Танцев со звездами».

В 2009 году Крис Хемсворт принял решение перебраться в Голливуд, чтобы продолжать развиваться в мире кино, и в том же году получил роли сразу в трех проектах: «Идеальный побег», «Большие деньги» и популярной научно-фантастической ленте «Звездный путь», одиннадцатой частью серии фильмов о вселенной Звездного пути.

Крис Хемсворт – «Тор»

Настоящий прорыв в кинокарьере Криса Хемсворта произошел благодаря тому, что он получил главную роль в супергеройском блокбастере «Тор» (2011), который основан на одноименных комиксах издательства Marvel Comics. На роль Тора у Криса были такие соперники, как Ченнинг Татум, Александр Скарсгард и его младший брат Лиам. После выхода картины на большие экраны Хемсворт мгновенно стал мировой знаменитостью. Годом позже Крис вернулся к образу Тора в фильме «Мстители», где бок-о-бок с Тором сражались другие супергерои вселенной Marvel, такие как Железный человек, Халк, Черная вдова и Капитан Америка. Первая часть серии фильмов «Тор» собрала в прокате почти 450 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов, а позже вышло два продолжения ленты: «Тор 2: Царство тьмы» (2013) и «Тор: Рагнарек». Также Хемсворт сыграл Тора в блокбастере «Мстители: Эра Альтрона» (2015) и «Мстители: Война бесконечности» (2018).

В 2012 году Крис появился на больших экранах в триллере «Хижина в лесу» и приключенческой фэнтезийной ленте «Белоснежка и охотник». В 2013 году австралийский актер сыграл главную роль в биографической драме «Гонка», рассказывающей о британском гонщике «Формулы-1» Джеймсе Ханте, и смог доказать, что ему блестяще даются не только супергеройские роли, но и драматические. Также Хемсворт снимался в таких фильмах, как «Кибер» (2015), «В сердце моря» (2015), Белоснежка и охотник 2» (2016) и «Охотники за привидениями» (2016).

Личная жизнь Криса Хемсворта

В 2005 по 2006 год Крис встречался с Изабель Лукас, партнершей по сериалу «Дома и в пути». В декабре 2010 года он женился на испано-американской актрисе Эльзе Патаки. В 2012 году у них родилась дочь Индия Роуз Хемсворт, а в 2014 они стали родителями сыновей двойняшек Тристана и Саши.