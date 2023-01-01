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Мстители: Финал Мстители: Финал
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Avengers: Endgame Мстители: Финал 2019 / США
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606 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Награды и номинации фильма Мстители: Финал

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший герой
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая драка
Номинант
Лучший герой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
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