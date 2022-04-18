Содержание:

Джош Бролин – Фильмы

- Джош Бролин – «Эверест»

- Джош Бролин – «Мстители»

- Джош Бролин – «Дэдпул 2»

Джош Бролин – Личная жизнь

Американский актёр Джош Бролин родился 12 февраля 1968 года в Санта-Монике, штат Калифорния. Его мать, Джейн Камерн Эйджи, является первой женой известного актёра Джеймса Бролина, сыгравшего в таких картинах, как «Траффик», «Поймай меня, если сможешь» и «Козерог один». Также Джош приходится пасынком Барбре Стрейзанд. Мальчик рос в Калифорнии и всё детство провёл там. Когда ему было 16 лет, родители развелись. В старшей школе Бролин стал проявлять интерес к актёрству и стал заниматься в театральном кружке.

Джош Бролин – Фильмы

Прежде чем стать узнаваемым актёром и начать играть в крупных голливудских проектах, Джош Бролин снимался в эпизодических ролях на телевидении. Среди его первых работ можно выделить сериалы «Путь на небеса» и «Джамп стрит, 21», благодаря которому прославился Джонни Депп. Дебют Джоша на большом экране случился в ленте «Балбесы», снятой по рассказу Стивена Спилберга. Фильм рассказывает об искателях сокровищ, которые находят на чердаке карту и пускаются в опасное приключение.

Постепенно Джош Бролин стал появляться всё в большем количестве проектов, среди которых были «Невидимка» Пола Верховена, а также «Мелинда и Мелинда» Вуди Аллена. Позже Бролин также снялся у Аллена в фильме «Ты встретишь таинственного незнакомца». В 2007 году он сыграл у Роберта Родригеса и Квентина Тарантино в фильмах «Грайндхаус» и «Планета страха». Также этот год ознаменовал собой первое сотрудничество Бролина с братьями Коэн в картине «Старикам тут не место» с Томми Ли Джонсом и Хавьером Бардемом, получившей главный «Оскар». В дальнейшем Джош также сыграл в фильмах братьев «Железная хватка» и «Да здравствует Цезарь!». Кроме того, в 2007 году на экраны вышел ещё один фильм с участием Джоша Бролина – «В долине Эла», который также был номинирован на «Оскар» и в котором снялся Томми Ли Джонс.

2008 год становится знаменательным для Джоша Бролина. Он играет персонажа по имени Дэн Уайт в фильме Гаса Ван Сента «Харви Милк», за что получает номинацию на «Оскар» как актёр второго плана. В последующие годы Бролина можно было часто увидеть на экране в самых разных лентах, среди которых «Охотники на гангстеров», «Люди в чёрном 3», «Олдбой», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», «Убийца» и многие другие.

Джош Бролин – «Эверест»

В 2015 году на экраны выходит фильм «Эверест» Бальтасара Кормакура, в котором Джош Бролин сыграл с такими известными актёрами, как Джейсон Кларк, Джейк Джилленхол, Сэм Уортингтон и Кира Найтли. Лента рассказывает о членах экспедиции, которые собираются покорить знаменитую гору, однако оказываются в смертельной ловушке. Картина имела большой кассовый успех, а также была тепло принята зрителями.

Джош Бролин – «Мстители»

Самым масштабным проектом с участием актёра стали «Мстители: Война бесконечности», в котором сыграло колоссальное количество известных актёров, ранее занятых в фильмах «Марвел». По сюжету героям предстоит объединить все свои силы, чтобы сразить могущественного злодея, роль которого исполнил Джош Бролин. Танос, его персонаж, является титаном, который собирает все Камни бесконечности, чтобы обрести мировое господство.

Джош Бролин – «Дэдпул 2»

Ещё одним супергеройским проектом актёра является «Дэдпул 2», в котором в качестве главного злодея также выступает Джош Бролин. Кейбл в его исполнении является могучим мутантом, с которым предстоит сразиться болтливому наёмнику.

Джош Бролин – Личная жизнь

С 1988 по 1992 годы Джон Бролин состоял в браке с Элис Адэр. Затем он встречался с Минни Драйвер, а с 2004 по 2013 был женат на актрисе Дайан Лэйн. От первого брака у Джоша есть двое детей: Тревор и Эден.