Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Зои Салдана

Зои Салдана

Zoe Saldana
Зои Салдана
Зои Салдана Zoe Saldana
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Пассаик, Нью-Джерси, США
Рост
170 см
Биография Зои Салданы

Зои Салдана -  американская киноактриса, родилась 19 июня 1978 в Нью-Джерси, в семье доминиканца и пуэрториканки. Зои одинаково хорошо владеет испанским и английским. Ранние годы актрисы прошли в Куинсе, Нью-Йорк. Когда девочке было 9 лет, ее отец погиб автокатастрофе, после чего они с матерью перебрались в Доминиканскую Республику, где в одной из  самых престижных школ танца Зои училась балету и современным латиноамериканским танцам.

После окончания школы Зои и ее мама вернулись в Куинс, а в 1995 девушка начала выступать в составе бруклинской театральной труппы Faces. Также Салдана играла на сцене Нью-Йоркского Молодежного театра, где ее заметили и пригласили в актерское агентство.

Фильмы с Зои Салдана

Благодаря таланту к танцам и актерскому мастерству девушка получила свою первую роль в кино: в 2000 году она сыграла талантливую балерину Еву в фильме «Авансцена». В 2002 году вместе с Бритни Спирс Зои появилась в мелодраме «Перекрестки», а годом позже ей повезло получить второстепенную роль пиратки Анны-Марии в популярной саге «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Далее последовали роли в фильмах «Терминал» (2004) Стивена Спилберга, триллере «Гавань» (2004) и романтической комедии «Угадай, кто?» с Эштоном Кутчером.

Свою первую главную женскую роль Зои исполнила в фильме «Звездный путь» (2009), одиннадцатом полнометражном научно-фантастическом фильме по вселенной Star Trek, где предстала в образе Ниоту Ухуру, красавицы-лингвиста, которая на протяжении всей ленты носит вызывающе короткие платья.

Зои Салдана - «Аватар»

Одной из самых ярких ролей Салданы считается роль в блокбастере Джеймса Кемерона «Аватар», самом дорогом фильме в истории кинематографа. В фильме Зои исполнила роль принцессы Нейтири с планеты Пандора, которая влюбляется в главного героя (Сэм Уортингтон). Картина получила 9 номинаций на «Оскар» и 3 победы, 2 премии «Золотой Глобус» и 2 премии BAFTA.  Лента была снята при помощи технологии motion capture, к актрисе подключили датчики, которые копировали малейшее движение ее тела и мимики на компьютер, поэтому никто и не догадывался, что одного из ключевых персонажей играет малоизвестная актриса.

В 2010 году на экраны вышло сразу несколько фильмов с участием Салданы: приключенческий боевик «Лузеры», комедия «Горящие пальмы» и криминальном триллере «Налетчики». Хорошие отзывы критиков получил фильм режиссера Оливье Мегатона и продюсера Люка Бессона «Коломбиана» (2011), где актрисе досталась главная роль.

Зои Салдана  - «Стражи Галактики»

Следующая яркая роль Салданы - роль зеленокожей Гаморы, приемной дочери суперзлодея Таноса и последней представительницы своей расы, обладающей сверхсилой, из блокбастера «Стражи Галактики» (2014), основанного на одноименных комиксах издательства Marvel Comics. Фильм оказался успешным в прокате, собрав более 773 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов. В 2017 в прокат вышел сиквел «Стражи Галактики. Часть 2» и также получил много положительных отзывов критиков и зрителей.

Личная жизнь Зои Салданы

В 2010 года в прессе появилась информация о помолвке Зои с ее бойфрендом, президентом компании My Fashion Database и актером Китом Бриттоном, однако осенью 2011 года они разорвали отношения после 11-летнего романа. После Кита Салдана встречалась с итальянским художником Марком Перего, с которым они тайно поженились в 2013 году спустя лишь три месяца знакомства. О свадьбе журналисты прознали спустя только два года. После свадьбы Марко взял фамилию своей супруги. У пары есть три сына: близнецы Сай Аридио Перего-Салдана и Боуи Эзио Перего-Салдана.

Интересные факты о Зои Салдане
  • Зои – левша.
Фильмография Зои Салданы
Аватар 5
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2028, США
0.0
Аватар 4
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
0.0
Аватар 3
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
0.0
Стражи Галактики 3
Стражи Галактики 3
фантастика, боевик, приключения 2023, США
0.0
Проект Адам
Проект Адам
боевик, приключения, фантастика 2022, США
6.0
Амстердам
Амстердам
драма, исторический 2022, США
0.0
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика 2022, США
8.0
Виво
Виво
анимация, комедия, мюзикл, семейный 2021, США
8.0
Все фильмы
Фотографии Зои Салданы Все фотографии
Зои Салдана Зои Салдана Зои Салдана Зои Салдана
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Удивительный мир планеты Пандора: вышел первый трейлер «Аватара: Путь воды» Ключевым действующим лицом станет сын Джейка Салли и Нейтири.
Написать
11 мая 2022 10:03
Зои Салдана была растрогана до слез, посмотрев 20-минутный отрывок из «Аватара 2» Актриса восхищается работой, которую проделывает Джеймс Кэмерон.
Написать
17 марта 2022 14:11
Глава 20th Century Studios уверяет, что «Аватару 2» не грозит новый перенос — фильм выйдет в этом году Джеймс Кэмерон намерен в очередной раз поразить зрителей.
Написать
4 марта 2022 12:22
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши