Зои Салдана - американская киноактриса, родилась 19 июня 1978 в Нью-Джерси, в семье доминиканца и пуэрториканки. Зои одинаково хорошо владеет испанским и английским. Ранние годы актрисы прошли в Куинсе, Нью-Йорк. Когда девочке было 9 лет, ее отец погиб автокатастрофе, после чего они с матерью перебрались в Доминиканскую Республику, где в одной из самых престижных школ танца Зои училась балету и современным латиноамериканским танцам.

После окончания школы Зои и ее мама вернулись в Куинс, а в 1995 девушка начала выступать в составе бруклинской театральной труппы Faces. Также Салдана играла на сцене Нью-Йоркского Молодежного театра, где ее заметили и пригласили в актерское агентство.

Фильмы с Зои Салдана

Благодаря таланту к танцам и актерскому мастерству девушка получила свою первую роль в кино: в 2000 году она сыграла талантливую балерину Еву в фильме «Авансцена». В 2002 году вместе с Бритни Спирс Зои появилась в мелодраме «Перекрестки», а годом позже ей повезло получить второстепенную роль пиратки Анны-Марии в популярной саге «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Далее последовали роли в фильмах «Терминал» (2004) Стивена Спилберга, триллере «Гавань» (2004) и романтической комедии «Угадай, кто?» с Эштоном Кутчером.

Свою первую главную женскую роль Зои исполнила в фильме «Звездный путь» (2009), одиннадцатом полнометражном научно-фантастическом фильме по вселенной Star Trek, где предстала в образе Ниоту Ухуру, красавицы-лингвиста, которая на протяжении всей ленты носит вызывающе короткие платья.

Зои Салдана - «Аватар»

Одной из самых ярких ролей Салданы считается роль в блокбастере Джеймса Кемерона «Аватар», самом дорогом фильме в истории кинематографа. В фильме Зои исполнила роль принцессы Нейтири с планеты Пандора, которая влюбляется в главного героя (Сэм Уортингтон). Картина получила 9 номинаций на «Оскар» и 3 победы, 2 премии «Золотой Глобус» и 2 премии BAFTA. Лента была снята при помощи технологии motion capture, к актрисе подключили датчики, которые копировали малейшее движение ее тела и мимики на компьютер, поэтому никто и не догадывался, что одного из ключевых персонажей играет малоизвестная актриса.

В 2010 году на экраны вышло сразу несколько фильмов с участием Салданы: приключенческий боевик «Лузеры», комедия «Горящие пальмы» и криминальном триллере «Налетчики». Хорошие отзывы критиков получил фильм режиссера Оливье Мегатона и продюсера Люка Бессона «Коломбиана» (2011), где актрисе досталась главная роль.

Зои Салдана - «Стражи Галактики»

Следующая яркая роль Салданы - роль зеленокожей Гаморы, приемной дочери суперзлодея Таноса и последней представительницы своей расы, обладающей сверхсилой, из блокбастера «Стражи Галактики» (2014), основанного на одноименных комиксах издательства Marvel Comics. Фильм оказался успешным в прокате, собрав более 773 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов. В 2017 в прокат вышел сиквел «Стражи Галактики. Часть 2» и также получил много положительных отзывов критиков и зрителей.

Личная жизнь Зои Салданы

В 2010 года в прессе появилась информация о помолвке Зои с ее бойфрендом, президентом компании My Fashion Database и актером Китом Бриттоном, однако осенью 2011 года они разорвали отношения после 11-летнего романа. После Кита Салдана встречалась с итальянским художником Марком Перего, с которым они тайно поженились в 2013 году спустя лишь три месяца знакомства. О свадьбе журналисты прознали спустя только два года. После свадьбы Марко взял фамилию своей супруги. У пары есть три сына: близнецы Сай Аридио Перего-Салдана и Боуи Эзио Перего-Салдана.