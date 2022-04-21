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Карен Гиллан

Karen Gillan
Карен Гиллан
Карен Гиллан Karen Gillan
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Дата рождения
28 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Мэтт Смит
Мэтт Смит
коллеги по сериалу "Доктор Кто"
Биография Карен Гиллан

Карен Гиллан - шотландская актриса, родилась 28 ноября 1987 в Инвернессе, в семье музыканта Рэймонда Дж. Гиллана и домохозяйки Мэри Патерсон. Еще с детства Карен интересовалась актерским мастерством, с удовольствием играла на сцене академии Чарльзстоун, а затем продолжила осваивать это ремесло в престижной Академии Театрального Искусства «Италия Конти» в Лондоне. Высокая студентка (рост актрисы составляет 178 см) сразу обратила на себя внимание менеджеров модельных агентств, и, несмотря на то, что Карен отказалась от модельной карьеры ради актерской, она не отказалась получить и такой опыт. Девушка была моделью на показе «Лондонской Недели Моды-осень/зима 2007» дизайнера Аллегры Хинкс.

Карен Гиллан на телевидении и в кино

Актерская карьера Карен началась с эпизодической роли в третьем сезоне сериала «Ребус» в 2006 году. Следующие несколько лет начинающая актриса играла небольшие роли в британских сериалах и снималась в «Шоу Кевина Бишопа», где примеряла на себя образы различных персонажей, включая знаменитостей: Кэти Перри, Анджелины Джоли и др. С 2011 года девушка совмещала съемки в сериалах с игрой на сцене.

Карен Гиллан – «Доктор Кто»

Популярность пришла к Гиллан после того, как она начала сниматься в известном научно-фантастическом телесериале BBC «Доктор Кто». Она присоединилась к актерскому составу проекта в 2008 году, когда ее утвердили на роль Эми Понд, спутницы главного героя, Одиннадцатого Доктора. В 4 сезоне сериала Карен появилась в роли предсказательницы, а главной героиней стала лишь в следующем сезоне, который вышел на телеэкраны весной 2010 года. Карен также озвучила своего персонажа Эми в серии компьютерных игр по мотивам сериала.

Ярким проектом в фильмографии Карен также является мелодрама «Не просто счастливый конец» (2013) режиссера Джона МакКэя. 2014 год стал весьма плодотворным для актрисы. Она сыграла в мистическом триллере «Окулус» и появилась в роли космического злодея Небулу в приключенческой ленте «Стражи Галактики» (2014). Гиллан также снялась в этой роли в продолжении проекта «Стражи Галактики 2» (2017) и «Мстителях: Война бесконечности» (2018).

В 2014 году Гиллан появилась на телеэкранах в главной роли ситкома ABC «Сэлфи», где сыграла девушку, одержимой своим имиджем в социальных сетях, которая забыла, как общаться с людьми в реальном мире. В 2015 году актриса исполнила роли в фильмах «Список», «7 дней в аду» и «Игра на понижение», который был отмечен премией «Оскар». В 2017 году Карен Гиллан появилась на экранах в лентах «Сфера» и «Джуманджи: Зов джунглей».

Личная жизнь Карен Гиллан

С 2006 по 2012 годы Карен состояла в отношениях с фотографом Патриком Грином. В марте 2012 года папарацци застали девушку в компании британского актера Эндрю Брука, однако существование между ними романтических отношений Гиллан отрицала.

Интересные факты о Карен Гиллан

- На съемочной площадке «Доктора Кто» Карен работала со своей двоюродной сестрой Кейтлин Блэквуд, которая играла 7-летнюю героиню Гиллан, при этом до момента съемок девушки никогда не виделись.

- Ради роли в фильме «Стражи Галактики» (2014) Карен побрила голову налысо.

- В 2015 году девушка участвовала в озвучке комедийного мультсериала «Робоцып».

- В 2011 году Карен поддержала кампанию «Fashion Targets Breast Cancer», направленную на поддержку женщин, страдающих раком молочной железы, и сделала пожертвование на открытие детского отделения урологии в одной из лондонских больниц.

 

Фильмография Карен Гиллан
Пузырь
Пузырь
комедия 2022, США
5.0
Клон
Клон
фантастика, триллер 2022, США / Финляндия
7.0
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик 2022, США
8.0
Пороховой коктейль
Пороховой коктейль
боевик, триллер, приключения 2021, США / Франция
5.0
Зов предков
Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.0
Камуфляж и шпионаж
Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.0
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.0
Али, рули!
Али, рули!
боевик, комедия 2019, США
7.0
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Фотографии Карен Гиллан Все фотографии
Карен Гиллан Карен Гиллан Карен Гиллан Карен Гиллан
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Карен Гиллан собирается убить идеальную версию самой себя в трейлере триллера «Клон» В фильме будут присутствовать элементы черной комедии.
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21 апреля 2022 14:54
Карен Гиллан готовится убить своего двойника в трейлере фантастического триллера «Клон» Это будет черная комедия, действие которой разворачивается в футуристическом мире.
Написать
30 марта 2022 13:44
Фильм в фильме: Netflix выпустил метатизер комедии «Пузырь» со звездным актерским составом В ленте сыграли Педро Паскаль, Карен Гиллан, Лесли Манн и Дэвид Духовны.
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3 марта 2022 11:40
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Статьи о персоне
Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт и еще 7 актрис, рискнувших побриться налысо ради роли На какие только изменения не приходится идти голливудским актрисам ради создания уникальных образов. И если сложный грим и неудобные костюмы для звезд довольно терпимые жертвы, то прощание с волосами – настоящий подвиг.
1 комментарий
19 января 2019 06:32
This is England! Гид по фестивалю «Новое британское кино» 2 ноября в Москве стартует ежегодный кинофестиваль New British Film Festival, который затем пройдёт также в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. В программе представлены самые яркие британские картины за последнее время. В этом году фестиваль проходит при поддержке Отдела образования и культуры Посольства Великобритании в Москве. Чтобы разобраться во всём многообразии фильмов, мы подготовили для вас гид по фестивалю, куда вошли пять картин, обязательных к просмотру.
Написать
1 ноября 2018 12:24
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Связи
Мэтт Смит
Мэтт Смит Matt Smith
коллеги по сериалу "Доктор Кто"
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