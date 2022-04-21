Карен Гиллан - шотландская актриса, родилась 28 ноября 1987 в Инвернессе, в семье музыканта Рэймонда Дж. Гиллана и домохозяйки Мэри Патерсон. Еще с детства Карен интересовалась актерским мастерством, с удовольствием играла на сцене академии Чарльзстоун, а затем продолжила осваивать это ремесло в престижной Академии Театрального Искусства «Италия Конти» в Лондоне. Высокая студентка (рост актрисы составляет 178 см) сразу обратила на себя внимание менеджеров модельных агентств, и, несмотря на то, что Карен отказалась от модельной карьеры ради актерской, она не отказалась получить и такой опыт. Девушка была моделью на показе «Лондонской Недели Моды-осень/зима 2007» дизайнера Аллегры Хинкс.

Карен Гиллан на телевидении и в кино

Актерская карьера Карен началась с эпизодической роли в третьем сезоне сериала «Ребус» в 2006 году. Следующие несколько лет начинающая актриса играла небольшие роли в британских сериалах и снималась в «Шоу Кевина Бишопа», где примеряла на себя образы различных персонажей, включая знаменитостей: Кэти Перри, Анджелины Джоли и др. С 2011 года девушка совмещала съемки в сериалах с игрой на сцене.

Карен Гиллан – «Доктор Кто»

Популярность пришла к Гиллан после того, как она начала сниматься в известном научно-фантастическом телесериале BBC «Доктор Кто». Она присоединилась к актерскому составу проекта в 2008 году, когда ее утвердили на роль Эми Понд, спутницы главного героя, Одиннадцатого Доктора. В 4 сезоне сериала Карен появилась в роли предсказательницы, а главной героиней стала лишь в следующем сезоне, который вышел на телеэкраны весной 2010 года. Карен также озвучила своего персонажа Эми в серии компьютерных игр по мотивам сериала.

Ярким проектом в фильмографии Карен также является мелодрама «Не просто счастливый конец» (2013) режиссера Джона МакКэя. 2014 год стал весьма плодотворным для актрисы. Она сыграла в мистическом триллере «Окулус» и появилась в роли космического злодея Небулу в приключенческой ленте «Стражи Галактики» (2014). Гиллан также снялась в этой роли в продолжении проекта «Стражи Галактики 2» (2017) и «Мстителях: Война бесконечности» (2018).

В 2014 году Гиллан появилась на телеэкранах в главной роли ситкома ABC «Сэлфи», где сыграла девушку, одержимой своим имиджем в социальных сетях, которая забыла, как общаться с людьми в реальном мире. В 2015 году актриса исполнила роли в фильмах «Список», «7 дней в аду» и «Игра на понижение», который был отмечен премией «Оскар». В 2017 году Карен Гиллан появилась на экранах в лентах «Сфера» и «Джуманджи: Зов джунглей».

Личная жизнь Карен Гиллан

С 2006 по 2012 годы Карен состояла в отношениях с фотографом Патриком Грином. В марте 2012 года папарацци застали девушку в компании британского актера Эндрю Брука, однако существование между ними романтических отношений Гиллан отрицала.