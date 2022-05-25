Вин Дизель родился 18 июля 1967 года в Нью-Йорке. Его настоящее имя – Марк Синклер Винсент. С детства будущий актер и его брат-близнец Пол воспитывались матерью, которую звали Делора. Она увлекалась астрологией и работала психиатром, а вот своего настоящего отца Вин Дизель никогда не знал. Впервые мальчик начал проявлять интерес к искусству в возрасте трех лет, когда мать отвела его на цирковое представление. Оно настолько понравилось Дизелю, что он решил связать свою жизнь с выступлениями на сцене. Позже мать Вина вышла замуж за руководителя театра и преподавателя актерского мастерства по имени Ирвин, и именно он помог будущему актеру окончательно сформировать выбор своей профессии.

Играть на сцене театра Вин Дизель начал совершенно случайно. Однажды он с друзьями пробрался в театр, чтобы поиграть с реквизитом, но в то время на сцене шла репетиция. 7-летнему Дизелю очень повезло, режиссер спектакля не отправил его в полицию и дал попробовать прочитать сценарий. В итоге прочтение Вина так понравилось режиссеру, что он предложил тому по 20 долларов за каждое последующее выступление. Следующие 10 лет Вин Дизель играл на сцене театра, но потом понял, что это занятие не приносит ему достаточно денег. Работу в театре он сменил на роль вышибалы в местном клубе и тогда же сменил свое имя на Вин Дизель.

Фильмы с Вином Дизелем

В 1987 году Вин Дизель переезжает в Лос-Анджелес, чтобы покорить Голливуд. Но первое время никто не хотел брать его на работу, и актеру пришлось работать ведущим телемагазина. Свою первую, но эпизодическую роль Дизель сыграл в 1990 году в фильме «Пробуждение». Фильм был номинирован на «Оскар», однако имя Вина Дизеля не было указано даже в титрах. Вин с юношества мечтал стать сценаристом, поэтому решил попробовать себя в написании сценариев. В 1995 году его короткометражка «Многоликий» была показана на Каннском кинофестивале, и отзывы критиков были положительными. После фильма «Бродяги» Дизель привлек внимание Стивена Спилберга, который пригласил его сняться в фильме «Спасти рядового Райана».

Вин Дизель - Форсаж

В 2001 году вышел первый фильм из серии «Форсаж», которые прославил Вина Дизеля и Пола Уокера на весь мир. В 2002 они получили премию канала «MTV» в номинации «Лучшая экранная команда». Помимо этого Вин Дизель был номинирован в категории «Лучшая мужская роль». Успех закрепил боевик «Три икса», который вышел в 2002 году. В нем Дизель исполнил роль Ксандера Кейджа — экстремального супергероя, и вновь получил номинацию на премию MTV. Изначально на роль не хотели брать столь дорогостоящего актера, но Роб Коэн, режиссер фильма, настоял на кандидатуре Вина. Во второй части картины он сниматься не стал, однако в 2016 году стартовали съемки фильма «Три Икса: Возвращение Ксандера Кейджа», где актер вновь сыграл главную роль. Вместе с ним в картине снялись Руби Роуз и Нина Добрев.

В 2004 году в прокат вышел фильм «Хроники Риддика», отзывы о котором были весьма сомнительны. Вин Дизель даже получил номинацию на «Золотую малину» – премию за самые сомнительные достижения. Через год он решил попробовать себя в новом для него жанре – семейной комедии – и снялся в фильме «Лысый нянька: Спецзадание». Фильм собрал неплохую кассу в прокате. В 2007 году актер решил взять небольшой перерыв в работе, отказавшись от главной роли в фильме «Хитмен» по популярной игре. Поклонники Вина Дизеля очень расстроились, ведь именно его видели в роли знаменитого киллера. Через два года он вновь вернулся на съемки «Форсажа», который к тому времени выходил уже в четвертый раз. Помимо своей игры в картине, Вин Дизель выступил и в качестве ее продюсера.

Личная жизнь Вина Дизеля

Вин Дизель сыграл более чем в 30 картинах, большинство их которых имели кассовый успех. Сейчас он считается одним из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров в Голливуде, особенно, в жанре экшн. В личной жизни актер тоже преуспел. У него есть трое детей от подруги Паломы Хименес, мексиканской модели.

Награды и премии Вина Дизеля

2016 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая экшн-сцена («Форсаж 7»)

2015 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучший экранный дуэт («Стражи Галактики»)

2014 год

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучший экранный дуэт («Форсаж 6»)

2009 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая мужская роль («Форсаж 4»)

2005 год

- Премия Золотая малина

Номинация: Худшая мужская роль («Хроники Риддика»)

2003 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая мужская роль («Три икса»)

2002 год

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучшая экранная команда («Форсаж»)

Номинация: Лучшая мужская роль («Форсаж»)

1999 год

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав («Спасти рядового Райана»)

1997 год

- Премия фестиваля Сандэнс

Номинация: Гран-при - драма («Бродяги»)