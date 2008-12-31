Музыкальная и несколько обновленная версия старой «Сказки о рыбаке и рыбке Пушкина». Старик со Старухой прочат девушке в мужья завидного жениха «бла-бла-бла-городного и гла-гла-гла-гламурного» красавца. Ради того, чтобы понравиться Марьюшке, он устраивает настоящий разгром в модном бутике, выбирая себе наряды и доводя до безумия несчастных продавщиц. К красавице Марьюшке сватаются также и другие женихи. Но Марьюшке люб Иванушка-рыбачок и свое счастье она найдет лишь благодаря Золотой рыбке…
|31 декабря 2008
|Россия
|16+
|31 декабря 2008
|Казахстан
|31 декабря 2008
|Украина