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Киноафиша Фильмы Золотая рыбка

Золотая рыбка

Zolotaya rybka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Музыкальная и несколько обновленная версия старой «Сказки о рыбаке и рыбке Пушкина». Старик со Старухой прочат девушке в мужья завидного жениха «бла-бла-бла-городного и гла-гла-гла-гламурного» красавца. Ради того, чтобы понравиться Марьюшке, он устраивает настоящий разгром в модном бутике, выбирая себе наряды и доводя до безумия несчастных продавщиц. К красавице Марьюшке сватаются также и другие женихи. Но Марьюшке люб Иванушка-рыбачок и свое счастье она найдет лишь благодаря Золотой рыбке…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 31 декабря 2008
Дата выхода
31 декабря 2008 Россия 16+
31 декабря 2008 Казахстан
31 декабря 2008 Украина
Производство Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)
Другие названия
Zolotaya rybka, Золотая рыбка
Режиссер
Александр Игудин
В ролях
Наташа Королева
Николай Басков
Николай Басков
Елена Воробей
Елена Воробей
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

1.9
Оцените 13 голосов
1.8 IMDb
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