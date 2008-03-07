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Двадцать одно Двадцать одно
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Двадцать одно, 2008

2008 / США
7.7 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Команда из пяти студентов Массачусетского технологического института под руководством бывшего картежника, а ныне - преподавателя высшей математики и теории вероятности, вникает в особую систему подсчета очков, благодаря которой вероятность выигрыша при игре в блэкджек возрастает в несколько раз. Цель юных гениев - опустошить все казино Лас-Вегаса.

  • Парадокс с тремя дверями, который упоминает профессор Роса на лекции, известен как парадокс Монти Холла. 
  • Фильм снят по мотивам романа “Удар по казино. Как сорвать куш: Реальная история шести студентов, обыгравших Лас-Вегас на миллионы долларов” Бена Мезрича. Он несколько лет собирал информацию о группе студентов Массачусетского технологического института, которые использовали особую систему подсчёта карт, встречался с бывшими членами команд, с человеком, который стал прототипом главного героя, со специалистами по системам безопасности казино и прочими людьми, которые имели  отношение к этой истории. 
  • Джеффри Ма, один из реальных членов группы студентов, ставший прообразом Бена Кемпбелла, появляется в роли крупье в казино “Planet Hollywood”.
  • Съёмки фильма проходили с марта 2007 года в Бостоне и Лас-Вегасе.

Лас-Вегас – волшебный мир роскошных ночных клубов, шикарных отелей и знаменитых казино. Мир сумасшедших денег и больших ставок. Но можно ли «нагреть» казино по-крупному?! Говорят, что нет. Только если ты не гений. Здесь можно получить все, о чем ты мечтаешь, либо потерять все за одну ночь – любовь, дружбу, себя!

7.7 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 17 апреля 2008
Премьера онлайн 15 мая 2021
Премьера в мире 7 марта 2008
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роберт Лукетич
Роберт Лукетич
В ролях
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Аарон Йоо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Двадцать одно 2 постера
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