Двадцать одно, 2008

Лас-Вегас – волшебный мир роскошных ночных клубов, шикарных отелей и знаменитых казино. Мир сумасшедших денег и больших ставок. Но можно ли «нагреть» казино по-крупному?! Говорят, что нет. Только если ты не гений. Здесь можно получить все, о чем ты мечтаешь, либо потерять все за одну ночь – любовь, дружбу, себя!