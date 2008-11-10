Синие ночи, 2007

Что же такое пионерский лагерь далеких семидесятых? Конечно, это прежде всего беззаботная жизнь юных ленинцев. Но еще это и насыщенная ежедневными заботами и проблемами, радостями и печалями, ночными свиданиями и дневными склоками, звонками из райкома и докладными в районо — взрослая жизнь лагеря.

Каждое лето в пионерском лагере встречались мужчины и женщины, знакомились, работали, не сходились характерами, влюблялись, изменяли, выслуживались, выручали друг друга, но нередко и предавали... Как и дети, взрослые тоже пели, сидя у костра — "взвейтесь кострами... синие ночи..."