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Синие ночи
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Синие ночи, 2007

2007 / Россия
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Что же такое пионерский лагерь далеких семидесятых? Конечно, это прежде всего беззаботная жизнь юных ленинцев. Но еще это и насыщенная ежедневными заботами и проблемами, радостями и печалями, ночными свиданиями и дневными склоками, звонками из райкома и докладными в районо — взрослая жизнь лагеря.

Каждое лето в пионерском лагере встречались мужчины и женщины, знакомились, работали, не сходились характерами, влюблялись, изменяли, выслуживались, выручали друг друга, но нередко и предавали... Как и дети, взрослые тоже пели, сидя у костра — "взвейтесь кострами... синие ночи..."

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 10 часов 24 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 10 ноября 2008
Премьера в мире 10 ноября 2008
Возраст 12+
Режиссер
Давид Ткебучава
Давид Ткебучава
В ролях
Никита Зверев
Лев Дуров
Лев Дуров
Игорь Бочкин
Игорь Бочкин
Анна Фроловцева
Анна Фроловцева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Синие ночи 1 постер
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