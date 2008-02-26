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Киноафиша Фильмы Муха

Муха

Mukha 18+
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О фильме

Водитель-дальнобойщик Федор Мухин — закоренелый холостяк. Женщины его любят, а он и помнит-то далеко не всех, с кем его свела судьба.

Не помнит и учительницу Машу из маленького уральского городка, от которой однажды получает телеграмму с просьбой срочно приехать. Что-то заставляет Федора откликнуться. Смертельно больная Маша умирает, не дождавшись его.

А Федору достаются ключи от дома и дочь, Муха, трудный подросток с кучей проблем. И еще — денежный долг за поджог дома главы района, который учинила Муха. Напарник уговаривает Федора уехать. Но он решает остаться...

Муха - трейлер
Муха  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 26 февраля 2008
Дата выхода
26 февраля 2008 Россия Централ Партнершип
19 июня 2008 Беларусь
19 июня 2008 Казахстан
19 июня 2008 Украина
Сборы в мире $134 987
Производство TVINDIE Film Production
Другие названия
Mukha, La Mouche, Mucha, Muha, Муха, 陌生的亲情
Режиссер
Владимир Котт
Владимир Котт
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Александра Тюфтей
Александра Тюфтей
Сергей Селин
Сергей Селин
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Муха

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Муха - трейлер
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