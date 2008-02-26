Не помнит и учительницу Машу из маленького уральского городка, от которой однажды получает телеграмму с просьбой срочно приехать. Что-то заставляет Федора откликнуться. Смертельно больная Маша умирает, не дождавшись его.
А Федору достаются ключи от дома и дочь, Муха, трудный подросток с кучей проблем. И еще — денежный долг за поджог дома главы района, который учинила Муха. Напарник уговаривает Федора уехать. Но он решает остаться...
|26 февраля 2008
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