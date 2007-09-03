Охота Ханта, 2007

Репортер Саймон Хант и оператор Дак вместе побывали в самых горячих точках планеты: от Боснии до Ирака, от Сомали до Эль Сальвадора. Они вместе уклонялись от пуль, записывали впечатляющие сюжеты и получали награды Эмми. Но однажды все изменилось. Во время прямого эфира из одной Боснийской деревушки с Саймоном случается нервный приступ, после чего Дака повышают по службе, а Саймон куда-то исчезает. Спустя пять лет Дак возвращается в Сараево с начинающим репортером Бенджамином, чтобы сделать репортаж, посвященный пятилетию окончания войны. Внезапно появляется Саймон и обещает им эксклюзивный сенсационный репортаж. Он убеждает Дака, что знает, где найти "Лиса" — Боснийского преступника номер один, которого разыскивают все спецслужбы мира. С этой опасной миссией трое журналистов, вооруженные лишь невнятной информацией, отправляются в самую глубь враждебной территории.