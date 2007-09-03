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Охота Ханта Охота Ханта
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The Hunting Party

Охота Ханта, 2007

2007 / США / Хорватия / Босния и Герцеговина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Репортер Саймон Хант и оператор Дак вместе побывали в самых горячих точках планеты: от Боснии до Ирака, от Сомали до Эль Сальвадора. Они вместе уклонялись от пуль, записывали впечатляющие сюжеты и получали награды Эмми. Но однажды все изменилось. Во время прямого эфира из одной Боснийской деревушки с Саймоном случается нервный приступ, после чего Дака повышают по службе, а Саймон куда-то исчезает. Спустя пять лет Дак возвращается в Сараево с начинающим репортером Бенджамином, чтобы сделать репортаж, посвященный пятилетию окончания войны. Внезапно появляется Саймон и обещает им эксклюзивный сенсационный репортаж. Он убеждает Дака, что знает, где найти "Лиса" — Боснийского преступника номер один, которого разыскивают все спецслужбы мира. С этой опасной миссией трое журналистов, вооруженные лишь невнятной информацией, отправляются в самую глубь враждебной территории.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 31 января 2008
Премьера в мире 3 сентября 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Вест
Бюджет $25 000 000
Режиссер
Ричард Шепард
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Джой Брайант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Охота Ханта 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fff_3w4r 2 апреля 2015, 12:51
Глупый фильм. Глупо, бинарно и пренебрежительно к зрителю показан межэтнический конфликт. Я расцениваю этот фильм, как проявление неуважения… Читать дальше…
fff_3w4r 2 апреля 2015, 12:51
Жаль видеть, что люди искусства участвуют в заказных политических проектах. Снимать фильмы про сербов в период политических событий в Сербии есть быдло-пропаганда.
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