Новогодние приключения Бомпки, 2003

Сказочный лес ожил в канун Рождества. Там и тут в воздухе стремительно проносятся забавные пушистые крошечные создания — Бомпки. Они друзья лесных эльфов и тоже умеют летать. Бомпки готовятся встречать Рождество, а все знают, что в этот день сбываются самые заветные желания.

Поэтому самая младшая из дружной семьи Бомпки малышка Твиг надеется, что ее желание тоже непременно исполнится. И чудо произошло! Да еще как вовремя. Оказалось, что именно в этом году злая ледяная ведьма решила осуществить свой коварный план, чтобы навредить Бомпкам. И лишь Твиг способна спасти Сказочный лес и сам праздник Рождества!