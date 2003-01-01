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Новогодние приключения Бомпки
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A Very Wompkee Christmas

Новогодние приключения Бомпки, 2003

2003 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Сказочный лес ожил в канун Рождества. Там и тут в воздухе стремительно проносятся забавные пушистые крошечные создания — Бомпки. Они друзья лесных эльфов и тоже умеют летать. Бомпки готовятся встречать Рождество, а все знают, что в этот день сбываются самые заветные желания.

Поэтому самая младшая из дружной семьи Бомпки малышка Твиг надеется, что ее желание тоже непременно исполнится. И чудо произошло! Да еще как вовремя. Оказалось, что именно в этом году злая ледяная ведьма решила осуществить свой коварный план, чтобы навредить Бомпкам. И лишь Твиг способна спасти Сказочный лес и сам праздник Рождества!

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 29 февраля 2008
Премьера в мире 1 января 2003
Возраст 0+
Режиссер
Майк ДеВито
В ролях
Линн Ламберт
Мэри Илэйн Монти
Фред Ньюман
Крис Филлипс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Новогодние приключения Бомпки 2 постера
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