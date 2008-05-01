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Александр. Невская битва Александр. Невская битва
Киноафиша Фильмы Александр. Невская битва
Alexander. The Neva Battle

Александр. Невская битва, 2008

2008 / Россия
7.3 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме
Первая половина 13 века. Новгородский князь Александр любим народом, но имеет и многих противников. Огромная армия Батыя угрожает нашествием с юга. Шведские рыцари замышляют крестовый поход на Русь, они засылают в Новгород шпиона. Боярская оппозиция готовит покушение на Александра, вынашивает предательский план сдачи города. В довершение ко всему, лучший друг князя Ратмир проникся страстью к красавице-княжне и теперь может стать для Александра опасным врагом. Князь молод, но жизнь требует от него воинской доблести, дальновидности дипломата и глубокой житейской мудрости.
7.3 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 1 мая 2008
Премьера в мире 1 мая 2008
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Игорь Каленов
Игорь Каленов
В ролях
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Светлана Башмакова
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Сергей Лысов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Александр. Невская битва 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Заголовок этот не из самых скромных. Настораживает мгновенно. Особенно когда авторы в довесок характеризуют жанр картины как исторический шпионский боевик. Тут же в воображении зрителя вырисовывается громоздкая эпическая фреска с обилием клише и удушающим пафосом. Перед глазами проплывают батальные до комизма сцены, ребячливо-кровавые сражения и обязательная скомканная, но тяжеловесная любовная линия. А так как вера в российский кинематограф не шибко крепка, и к попыткам экранизации нашей…
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Наблюдатель 2 апреля 2015, 12:51
К сожалению фильм получился неудачный.
1. Крайне слабый сценарий.
2. Ни режиссеру, ни артистам не удалось создать атмосферы того времени - все было… Читать дальше…
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:43
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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Кадры из фильма Все кадры
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