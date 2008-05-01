Александр. Невская битва, 2008

Первая половина 13 века. Новгородский князь Александр любим народом, но имеет и многих противников. Огромная армия Батыя угрожает нашествием с юга. Шведские рыцари замышляют крестовый поход на Русь, они засылают в Новгород шпиона. Боярская оппозиция готовит покушение на Александра, вынашивает предательский план сдачи города. В довершение ко всему, лучший друг князя Ратмир проникся страстью к красавице-княжне и теперь может стать для Александра опасным врагом. Князь молод, но жизнь требует от него воинской доблести, дальновидности дипломата и глубокой житейской мудрости.
Заголовок этот не из самых скромных. Настораживает мгновенно. Особенно когда авторы в довесок характеризуют жанр картины как исторический шпионский боевик. Тут же в воображении зрителя вырисовывается громоздкая эпическая фреска с обилием клише и удушающим пафосом. Перед глазами проплывают батальные до комизма сцены, ребячливо-кровавые сражения и обязательная скомканная, но тяжеловесная любовная линия. А так как вера в российский кинематограф не шибко крепка, и к попыткам экранизации нашей…
1. Крайне слабый сценарий.
2. Ни режиссеру, ни артистам не удалось создать атмосферы того времени - все было… Читать дальше…