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Зомби-стриптизерши Зомби-стриптизерши
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Zombie Strippers

Зомби-стриптизерши, 2008

2008 / США
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме

В ближайшем будущем Джорджа Буша переизбирают на четвертый срок. В Ираке продолжаются военные действия, а в армии США не хватает солдат. Военные ищут решение этого вопроса и проводят испытания вируса, способного оживлять мертвых, чтобы сделать из них идеальных солдат, которые продолжают бой до тех пор, пока им не отстрелят голову. К сожалению, эксперимент выходит из-под контроля, и чтобы уничтожить множащуюся армию зомби, на помощь приходит взвод пехотинцев. Одного из пехотинцев Берда Флю кусает недобитый зомби. Пехотинцу удается прорваться сквозь зону карантина, и он случайно попадает в стрип-бар «Rhino»s»…

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 23 февраля 2008
Премьера в мире 23 февраля 2008
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Джей Ли
В ролях
Дженна Джеймсон
Рокси Сеинт
Джои Медина
Шеймрон Мур
Пенни Дрэйк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зомби-стриптизерши 2 постера
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