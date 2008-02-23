Зомби-стриптизерши, 2008

В ближайшем будущем Джорджа Буша переизбирают на четвертый срок. В Ираке продолжаются военные действия, а в армии США не хватает солдат. Военные ищут решение этого вопроса и проводят испытания вируса, способного оживлять мертвых, чтобы сделать из них идеальных солдат, которые продолжают бой до тех пор, пока им не отстрелят голову. К сожалению, эксперимент выходит из-под контроля, и чтобы уничтожить множащуюся армию зомби, на помощь приходит взвод пехотинцев. Одного из пехотинцев Берда Флю кусает недобитый зомби. Пехотинцу удается прорваться сквозь зону карантина, и он случайно попадает в стрип-бар «Rhino»s»…